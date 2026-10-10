Día de la Madre: Fértil Finanzas apuesta a Pergamino con 6 cuotas sin interés y beneficios para sus clientes

> Día de la Madre: Fértil Finanzas apuesta a Pergamino con 6 cuotas sin interés y beneficios para sus clientes

Pergamino

La firma ofrece una promoción especial con la primera cuota en diciembre y suma comercios adheridos de distintos rubros. Desde su sucursal de Pueyrredón 566, también brinda descuentos, sorteos y opciones de financiación a través de su tarjeta de crédito y su aplicación.

Con el Día de la Madre a la vuelta de la esquina, encontrar un regalo especial y organizar los gastos se convierte en una de las prioridades de muchas familias. En ese contexto, Fértil Finanzas Pergamino presentó una propuesta que busca facilitar las compras: seis cuotas sin interés y con la primera cuota para pagar recién en diciembre.

La promoción está disponible para los clientes de la firma en los comercios adheridos y representa una oportunidad para elegir entre diferentes alternativas, desde indumentaria y calzado hasta perfumes, accesorios y artículos para el hogar.

Desde su sucursal de Pueyrredón 566, Fértil continúa ampliando su red comercial en la ciudad y sumando beneficios para quienes utilizan sus servicios. Fausto Irusta, integrante del equipo local, destacó el crecimiento de las propuestas y la incorporación permanente de nuevos establecimientos.

“Es una promoción muy buena. Tenemos varios locales adheridos, son seis cuotas sin interés y con cuota posdatada. Es decir, pagás la primera cuota recién en diciembre”, explicó.

Financiación que da aire al bolsillo La propuesta llega en una fecha comercial importante y contempla rubros que permiten elegir regalos para distintos gustos y necesidades. Son varios los establecimientos adheridos. La variedad de comercios permite buscar desde anteojos y perfumes hasta prendas de vestir, calzado, carteras y productos para la casa. La incorporación de nuevos locales forma parte del trabajo que Fértil desarrolla desde su llegada a Pergamino.

“Todos los meses vamos adhiriendo comercios nuevos”, señaló Irusta.

Para acceder a las seis cuotas sin interés es necesario ser cliente de Fértil y contar con su tarjeta de crédito. La posibilidad de postergar el primer pago hasta diciembre constituye uno de los principales atractivos de la campaña, ya que permite realizar la compra antes de la celebración y comenzar a abonarla más adelante.

La invitación es a consultar en los comercios adheridos qué productos participan de la promoción y aprovechar las alternativas disponibles para elegir el regalo.

¿Cómo hacerse cliente de Fértil? Quienes todavía no cuentan con la tarjeta de crédito pueden acercarse a la sucursal local para iniciar el trámite. Según explicó Irusta, uno de los requisitos es acreditar al menos seis meses de antigüedad laboral o de actividad, según corresponda.

La propuesta contempla a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y jubilados, entre otros perfiles que pueden consultar por los requisitos para acceder al servicio.

Para iniciar la gestión es necesario presentar el DNI y una factura de un servicio a nombre del solicitante, como luz, gas o internet. Con esa documentación, el personal puede cargar los datos en el sistema y evaluar la solicitud.

La atención se realiza en Pueyrredón 566, de lunes a viernes, de 8:30 a 13:00 y de 14:30 a 19:00.

De esta manera, quienes se acerquen para tramitar la tarjeta no solo podrán consultar por la promoción del Día de la Madre, sino también conocer las demás alternativas de financiación y los beneficios disponibles para clientes.

Una aplicación para comprar en cuotas Además de la tarjeta de crédito, Fértil cuenta con una aplicación que funciona como billetera virtual y suma herramientas para facilitar las compras.

Una de sus prestaciones es el pago mediante QR en cuotas. Según detalló Irusta, los clientes pueden utilizar el crédito disponible para realizar compras en comercios de todo el país, sin necesidad de tener dinero cargado previamente en la aplicación.

“Podés comprar en cualquier comercio de todo el país y en cuotas. No tenés que tener plata dentro de la aplicación, sino que utilizás el disponible que tengas siendo cliente”, explicó.

Esta alternativa amplía las posibilidades de uso más allá de los comercios adheridos a promociones específicas y permite aprovechar el servicio en distintos puntos del país, de acuerdo con el crédito disponible.

Descuentos, cuotas y sorteos durante octubre Las propuestas comerciales de Fértil no se limitan a las fechas especiales. La firma mantiene beneficios en supermercados, comercios de cercanía y estaciones de servicio, entre otros rubros.

Entre las promociones mencionadas por Irusta se encuentran las tres cuotas sin interés en supermercados Día y las acciones especiales que se desarrollan determinados días de la semana.

Los miércoles, por ejemplo, los clientes pueden acceder a un 10% de descuento y tres cuotas sin interés en Muy Barato. Los jueves, la propuesta se replica en Tres Reyes, con el mismo porcentaje de descuento y modalidad de financiación.

También continúa vigente la promoción vinculada al sorteo de un changuito de supermercado.

A estos beneficios se suman promociones en estaciones de servicio y otras acciones comerciales que se van incorporando a la propuesta de la firma.

Una red bonaerense que crece desde Pergamino Con más de dos décadas de trayectoria, Fértil Finanzas tiene presencia en 34 localidades de la provincia de Buenos Aires. Su desembarco en Pergamino representa un paso significativo para la empresa, ya que se trata de la primera ciudad de su red que supera los 100.000 habitantes.

Además de la sucursal local, la firma tiene presencia en ciudades de la región como Rojas, Salto, Colón y Arrecifes, entre otras localidades, lo que permite a sus clientes encontrar servicios y promociones también cuando se trasladan a otros puntos de la provincia.

La estrategia en Pergamino combina la incorporación de nuevos comercios, la difusión de alternativas de financiación y el desarrollo de herramientas digitales para ampliar las posibilidades de compra.

Con el Día de la Madre como primera oportunidad para aprovechar la propuesta, Fértil invita a los vecinos a acercarse a su local, consultar las condiciones y conocer los beneficios disponibles.