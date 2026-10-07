Un siglo de moda, historias y recuerdos volverá a desfilar por Pergamino

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Pergamino

Más de 80 vestidos de novia y de 15 años, pertenecientes a distintas décadas del siglo XX, serán protagonistas este viernes de “Vestidos con historia”. La propuesta recuperará prendas que atravesaron generaciones.

Hay prendas que sobreviven al paso de los años porque detrás de sus telas, encajes, bordados y detalles esconden mucho más que una determinada moda. Son testigos de una época, de una familia y de un momento que quedó guardado en la memoria.

Con esa mirada nació “Vestidos con historia”, una propuesta impulsada por la Asociación Amigos del Museo junto al Museo Municipal de Pergamino “Giunippero Castellano” y Alberta Models, que este viernes, desde las 20:00, transformará el Auditorio de Bellas Artes (avenida Alsina y Moreno) en una particular pasarela donde la moda será también una forma de viajar en el tiempo.

La actividad forma parte de la grilla de propuestas organizadas para conmemorar los 131 años de la declaración de Pergamino como ciudad y propone recorrer un siglo de transformaciones a través de prendas que alguna vez fueron protagonistas de celebraciones familiares.

La convocatoria abierta permitió reunir más de 80 vestidos de novia y de 15 años, confeccionados y utilizados en diferentes momentos del siglo XX, entre 1900 y 2000. Cada uno representa una época determinada y permite observar cómo fueron cambiando las tendencias, los materiales, las formas de confección y los criterios estéticos a lo largo de cien años. Pero la propuesta no se detiene en la moda.

Prendas que sobrevivieron a varias generaciones Muchos de los vestidos permanecieron durante décadas en placares, cajas y baúles familiares. Algunos fueron realizados por madres o abuelas; otros estuvieron en manos de modistas que dejaron su impronta en la indumentaria de distintas generaciones.

El paso del tiempo convirtió a esas prendas en verdaderos objetos de memoria. Cada vestido lleva asociado un nombre, una celebración, una familia y un recuerdo.

Por eso, durante el desfile, las prendas no serán presentadas simplemente como piezas antiguas. Junto con ellas aparecerán los relatos que permitirán conocer parte de las historias que las acompañan y comprender por qué fueron conservadas durante tantos años.

Así, una celebración de principios del siglo pasado, un cumpleaños de 15, una boda o una reunión familiar podrán volver a hacerse presentes a través de una prenda que, después de décadas, regresará a escena.

Una pasarela para viajar por cien años La noche reunirá distintas expresiones artísticas para acompañar el recorrido de los vestidos.

La propuesta contará con una obra e instalación artística de Elisa García, mientras que Pilar Martínez tendrá a su cargo los relatos que acompañarán cada momento del desfile. La selección musical será realizada por Oscar Scalbi y las prendas serán presentadas en pasarela por Alberta Models.

La combinación entre moda, música, arte y relatos buscará generar una experiencia diferente: una invitación a mirar cada vestido no solamente desde su valor estético, sino también desde todo aquello que representa.

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Porque las modas cambian. Cambian los cortes, las telas, los colores y las formas de vestir. Sin embargo, algunas historias permanecen.

Pergamino, entre la moda y la memoria La iniciativa propone, de este modo, recuperar parte de la historia cotidiana de Pergamino y de la región a través de objetos que fueron protagonistas de la vida privada de muchas familias.

Los vestidos permitirán observar cómo se transformó la moda durante cien años, pero también acercarán una mirada sobre las costumbres y las celebraciones de diferentes generaciones.

En tiempos en los que las fotografías y los recuerdos digitales ocupan buena parte del registro familiar, “Vestidos con historia” recupera el valor de un objeto que alguien decidió conservar durante décadas porque representaba algo importante.

Este viernes, esas prendas volverán a salir de los placares y los baúles para ocupar una pasarela. Y con ellas también volverán, por un momento, las historias de quienes las vistieron.

La cita “Vestidos con historia” se realizará este viernes, a las 20:00, en el Auditorio de Bellas Artes, ubicado en Alsina esquina Moreno. Las puertas abrirán a las 19:30.

La entrada será libre y gratuita, con ingreso por orden de llegada, por lo que se solicita puntualidad.

Además, durante la jornada habrá un servicio de cafetería con propuestas dulces y saladas. Lo recaudado será destinado a beneficio de la Capilla San Pantaleón.