Los docentes vuelven a parar: ¿Cómo impactará la medida en las escuelas de Pergamino?

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Pergamino

Los gremios docentes anunciaron un nuevo paro para el jueves próximo. En Pergamino, todavía no se conoce qué nivel de adhesión tendrá la medida, aunque desde los sindicatos anticipan una importante participación.

Los docentes volverán a protagonizar una medida de fuerza y el próximo jueves 15 de octubre se espera una jornada con aulas vacías en buena parte de las escuelas públicas de Pergamino.

El paro será de 24 horas y se desarrollará en simultáneo con una Marcha Federal que tendrá su principal concentración en la Ciudad de Buenos Aires y que también tendrá réplicas en distintos puntos del país. La jornada de protesta reunirá además a sectores universitarios, que realizarán sus propias movilizaciones en defensa de la educación pública.

La convocatoria docente reúne una serie de reclamos que exceden la discusión salarial provincial. Los sindicatos plantean la necesidad de recuperar el financiamiento educativo, reclaman la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la reapertura de la paritaria nacional y la defensa de las jubilaciones y de los derechos laborales adquiridos.

El conflicto salarial bonaerense Pero mientras la protesta tiene una fuerte impronta nacional, en territorio bonaerense existe además un reclamo salarial que vuelve a ocupar el centro de la escena.

Los docentes de la Provincia llegaron a octubre sin una nueva propuesta de recomposición salarial. Los trabajadores percibieron este mes sus haberes sin aumento, mientras el Ejecutivo bonaerense todavía no convocó a los gremios docentes a una nueva instancia de negociación paritaria.

La situación también alcanza a los empleados estatales de la Provincia, que se encuentran atravesando un escenario similar: no hay una oferta concreta de aumento salarial ni una convocatoria definida para discutir una recomposición de los ingresos.

En este contexto, los sindicatos vienen reclamando que el Gobierno de Axel Kicillof retome la negociación y presente una propuesta que permita recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores.

El planteo adquiere mayor relevancia teniendo en cuenta que los docentes ya protagonizaron una medida de fuerza durante este mismo mes. El 1° de octubre realizaron un paro de 24 horas, aunque aquella jornada tuvo como eje principal la preocupación por los episodios de violencia que se registran dentro de las escuelas.

Frente a esa medida, desde el Gobierno bonaerense se había advertido sobre la posibilidad de aplicar descuentos por los días de paro.

DIB ¿Qué pasará en las escuelas de Pergamino? La principal incógnita ahora está puesta en el impacto que tendrá la medida en Pergamino.

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Hasta el momento no existe un número preciso que permita anticipar cuántos docentes locales se plegarán al paro. Sin embargo, desde las organizaciones gremiales esperan una importante adhesión, por lo que el normal dictado de clases podría verse afectado el jueves en numerosas escuelas públicas de la ciudad.

La magnitud de la medida recién podrá conocerse con mayor precisión el día previo a jornada, ya que la adhesión es individual y dependerá de la decisión de cada trabajador.

En Pergamino, uno de los referentes que se expresó sobre la protesta fue Ricardo Fusco, secretario general de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), quien enumeró los principales puntos que sostienen la convocatoria.

“El reclamo es por el financiamiento educativo, la restitución del FONID, la defensa de los fondos del IPS-IOMA, aumento salarial y basta de violencia”, señaló el dirigente.

FEB Una protesta que suma distintos reclamos Entre las organizaciones que adhieren a la jornada se encuentra Ctera, la confederación que nuclea a sindicatos docentes de todo el país y que en la provincia de Buenos Aires tiene a Suteba como una de sus principales representaciones.

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También participarán de la medida la FEB y otras organizaciones sindicales docentes, por lo que se espera una fuerte presencia del sector en la movilización nacional.

La protesta, de esta manera, combina distintos reclamos: desde el pedido de mayores recursos para sostener el sistema educativo hasta la discusión salarial que atraviesa actualmente a los trabajadores bonaerenses.

Para los docentes de la Provincia, el reclamo llega en un momento particularmente sensible: octubre comenzó sin una nueva mejora salarial y sin una oferta sobre la mesa, mientras los gremios aguardan que el Ejecutivo provincial los convoque nuevamente a negociar.