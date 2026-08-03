> El paro docente impidió en Pergamino que numerosos alumnos regresaran a las aulas tras el receso

Pergamino

El paro convocado por CTERA tuvo un fuerte impacto en Pergamino y en toda la provincia de Buenos Aires. Con una adhesión cercana al 90% entre los docentes, numerosas escuelas no pudieron retomar las actividades tras el receso invernal.

El regreso a las aulas después del receso invernal estuvo condicionado este lunes por el paro nacional docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), una medida que alcanzó una importante repercusión en la provincia de Buenos Aires y que, en Pergamino, registró una adhesión cercana al 90% en colegios del orden público mientras que los privados abrieron sus puertas con normalidad.

La jornada de protesta afectó el normal dictado de clases en establecimientos educativos públicos de los niveles Inicial, Primario y Secundario, mientras que en algunas instituciones de gestión privada la actividad se desarrolló con normalidad o de manera parcial, dependiendo de la adhesión del personal docente.

En territorio bonaerense, la convocatoria contó con el respaldo de los principales gremios del sector, entre ellos Suteba, FEB y Sadop, lo que derivó en un elevado nivel de acatamiento y dificultó el esperado regreso de miles de estudiantes a las aulas luego de las vacaciones de invierno.

Los reclamos que impulsaron la medida Desde las organizaciones sindicales explicaron que la medida respondió a una serie de reclamos que, aseguran, permanecen sin respuesta por parte del Gobierno nacional.

Entre los principales puntos figuran la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la defensa de los recursos destinados al Instituto de Previsión Social (IPS), el envío de los fondos que la Nación mantiene pendientes con la provincia de Buenos Aires, el rechazo al proyecto de ley de Libertad Educativa, la normalización de las prestaciones que brinda IOMA y el pedido de medidas concretas frente a los episodios de violencia registrados en las escuelas.

A nivel nacional, CTERA también fundamentó el paro en la falta de convocatoria a la paritaria nacional docente y en la necesidad de discutir políticas educativas que garanticen mejores condiciones laborales y salariales para el sector.

El Gobierno anunció controles y posibles sanciones Mientras la medida de fuerza se desarrolla en todo el país, el Gobierno nacional anunció que llevaría adelante un operativo de fiscalización para monitorear el nivel de prestación del servicio educativo.

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A través del Ministerio de Capital Humano, se informó que se realizarían controles territoriales para verificar el presentismo y el cumplimiento del servicio mínimo establecido. Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello se advirtió que, en caso de detectarse incumplimientos en la obligación de garantizar el porcentaje mínimo de prestación educativa previsto por la normativa vigente, podrían activarse los mecanismos para aplicar las sanciones correspondientes.

La postura oficial sumó un nuevo capítulo al conflicto que enfrenta al Ejecutivo con los sindicatos docentes, en un contexto en el que las diferencias por el financiamiento del sistema educativo y las negociaciones salariales continúan sin resolución.

Un conflicto que sigue abierto El elevado nivel de adhesión registrado en Pergamino reflejó el alcance que tuvo la convocatoria sindical en la región y dejó en evidencia el malestar que expresan los gremios docentes frente a distintas decisiones del Gobierno nacional.

Con las clases retomadas de manera parcial y numerosas escuelas sin actividad durante la jornada, el conflicto vuelve a instalarse en el centro de la agenda educativa. Mientras los sindicatos reclaman respuestas concretas a sus demandas, desde el Ejecutivo sostienen la necesidad de garantizar la continuidad del servicio educativo y anticipan que continuarán fiscalizando el cumplimiento de las obligaciones establecidas.