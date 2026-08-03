Mejoras en la red de energía eléctrica para los barrios Procrear y 148 Viviendas

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Pergamino

Llevaron a cabo importantes intervenciones teniendo en cuenta la demanda en una zona que no cuenta con gas natural.

En el marco del plan permanente de obras para el fortalecimiento del servicio en la ciudad, los equipos técnicos de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino (Celp) desplegaron una importante jornada de trabajo orientada al mantenimiento y la mejora de la infraestructura energética en los barrios Procrear y 148 Viviendas.

¿Qué trabajos se concretaron? Las tareas ejecutadas formaron parte de un abordaje integral sobre la red existente en la zona. Entre las principales acciones desplegadas se destacan:

Renovación del tendido y estructuras: Se retiró el antiguo columnado del sector para dar paso a infraestructura de última generación.

Instalación de columnas de cemento: Se colocaron nuevos postes de cemento reforzado, diseñados para soportar exigencias climáticas y operativas de mayor escala.

Bases de alta resistencia: Se construyeron fundaciones sólidas para garantizar la estabilidad de la red y maximizar la seguridad en la vía pública.

¿Cuál es el objetivo? Desde la entidad remarcaron la importancia de estas maniobras para optimizar el suministro energético en ambos vecindarios. “Seguimos invirtiendo y trabajando en la infraestructura de nuestra ciudad para llevarles una energía más segura y confiable a todos los vecinos”, expresaron desde la Cooperativa al concretar las labores.