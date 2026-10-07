La Provincia avanza con una regulación para el uso de celulares en las escuelas secundarias

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Región

El Senado bonaerense aprobó una iniciativa que establece pautas para la utilización de teléfonos celulares y otros dispositivos tecnológicos en las escuelas secundarias, tanto públicas como privadas.

El uso de celulares y otras pantallas durante la jornada escolar quedará sujeto a nuevas reglas en las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires, luego de que el Senado bonaerense diera luz verde al proyecto impulsado por el bloque Unión y Libertad.

La iniciativa, promovida por el legislador Martín Rozas, establece que los estudiantes no deberán utilizar estos dispositivos mientras se desarrollan las actividades escolares, excepto cuando exista una indicación o autorización expresa del docente y el uso tenga una finalidad pedagógica.

El objetivo planteado es promover una utilización responsable y segura de la tecnología dentro de las aulas, estableciendo criterios que permitan incorporar los dispositivos cuando resulten una herramienta útil para el aprendizaje, pero evitando su utilización durante el desarrollo habitual de la jornada educativa.

La medida alcanza tanto a los establecimientos de gestión estatal como a los de gestión privada.

Una regulación que se extiende al secundario La propuesta toma como antecedente la Ley 15.534, que estableció pautas para el uso de celulares y dispositivos tecnológicos en las escuelas primarias bonaerenses y cuya aplicación comenzó este año.

Con la aprobación del Senado, el mismo criterio se extenderá ahora al nivel secundario. De acuerdo con el texto sancionado, el concepto de “uso responsable” implica que los teléfonos y demás pantallas deberán emplearse únicamente cuando sean necesarios para alcanzar objetivos pedagógicos.

La normativa todavía debe atravesar una instancia administrativa antes de comenzar a aplicarse: deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires.

Protocolos y aplicación El proyecto también contempla la puesta en marcha de mecanismos que permitan llevar la normativa a la práctica en cada establecimiento.

Para ello, será el Poder Ejecutivo bonaerense el encargado de determinar cuál será la autoridad de aplicación. Ese organismo tendrá entre sus responsabilidades la elaboración de instrucciones, protocolos, recomendaciones y otras herramientas destinadas a garantizar el cumplimiento de la ley y de la reglamentación que se establezca posteriormente.

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Además, la iniciativa contempla la posibilidad de que los municipios de la provincia adhieran a la normativa.

El debate por las pantallas y los adolescentes Uno de los argumentos planteados durante el tratamiento legislativo estuvo relacionado con las problemáticas asociadas al uso de los teléfonos celulares durante la adolescencia.

Durante el debate, el senador de Unión y Libertad Carlos Kikuchi vinculó la iniciativa con la necesidad de abordar también situaciones relacionadas con la ludopatía y el vínculo cada vez más temprano de niños y adolescentes con las pantallas.

El avance de las apuestas online aparece así incorporado a una discusión más amplia sobre el acceso a los dispositivos, los hábitos digitales y la necesidad de establecer pautas para un uso responsable de la tecnología.

Un vínculo cada vez más temprano con los celulares Los datos mencionados durante el debate legislativo dan cuenta de la temprana incorporación de estos dispositivos a la vida cotidiana de los chicos.

Según la información difundida en torno al proyecto, casi seis de cada diez niños argentinos ya cuentan con un teléfono celular propio a los ocho años, cuando cursan aproximadamente el tercer grado.

En paralelo, distintas provincias comenzaron a establecer restricciones al uso de celulares dentro de las aulas, mientras continúa el debate entre especialistas acerca del impacto que puede tener la exposición a estos dispositivos durante la infancia y la adolescencia.