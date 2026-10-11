Samolaco y Pergamino, unidos por un apellido

Pergamino

De ese valle alpino partió Martino Illia, padre del expresidente. Más de un siglo después, el pueblo y Pergamino firmaron su hermanamiento el 3 de octubre.

Italia se divide en veinte regiones. Lombardía, con capital en Milán, es la más poblada y la más rica. Bien al norte, contra la frontera suiza, está la provincia de Sondrio, que es pura montaña. Y dentro de Sondrio hay un valle, la Valchiavenna, cuyos pueblos se agrupan en una comunidad de montaña para resolver juntos lo que ninguno podría resolver solo.

Ahí está Samolaco. En rigor no es un pueblo sino varios: San Pietro, Era, Somaggia y Casenda, caseríos repartidos entre el llano y la ladera que forman un solo municipio. El último dato oficial marca 2.871 habitantes. Lo gobierna un intendente elegido por el voto directo de los vecinos: desde 2024 es Livio Scaramella, que asumió con 21 años.

Los que se fueron A fines del siglo XIX, en Samolaco la tierra era poca y la montaña era mucha. Una familia vivía de lo que daban unas parcelas chicas, algunos animales y los castaños. Alcanzaba para pasar el invierno. No alcanzaba para todos.

Entonces los hijos empezaron a irse. Primero uno, después un hermano, después un vecino. Las cartas que volvían hablaban de un país donde la tierra no se terminaba, y el valle se fue vaciando de a poco de jóvenes. Fue una historia repetida en todo el norte de Italia, y la Argentina fue uno de sus destinos principales.

Uno de ellos fue Martino Illia, de Ronscione, un puñado de casas sobre la ladera. Se despidió de los suyos sin saber si iba a volver a verlos, cruzó un océano y terminó en una llanura sin una sola montaña en el horizonte: Pergamino.

Acá trabajó, formó una familia y crió a sus hijos. A uno lo llamó Arturo Umberto. Ese chico, hijo de un emigrante de Samolaco, llegaría a ser presidente de los argentinos: Arturo Illia nació en Pergamino en 1900, fue médico y gobernó el país entre 1963 y 1966. En el pueblo de su padre nunca dejaron de considerarlo uno de los suyos.

El camino de vuelta Durante más de un siglo, lo único que unió a Samolaco con Pergamino fue un apellido. No hubo visitas oficiales ni convenios, apenas la memoria de las familias que habían quedado de un lado y del otro.

En 2007, Samolaco le puso el nombre de Arturo Illia a su escuela. Fue su manera de decir que no se habían olvidado. En 2018, un pergaminense hizo el camino inverso al de Martino: cruzó el océano y subió hasta el valle. Encontró la escuela, el mural y primos de los Illia que todavía viven ahí.

De ese viaje nació la idea del hermanamiento. La tomaron la Fundación Arturo Illia y el Museo Casa Natal, la acompañó la Municipalidad de Pergamino, y del otro lado encontró una puerta abierta. Un hermanamiento es un acuerdo entre dos municipios para sostener en el tiempo un vínculo cultural, educativo y económico. No obliga a nada por sí mismo: fija un marco y deja el contenido en manos de quienes quieran llenarlo. Faltaba lo más importante: firmarlo cara a cara, en la tierra de donde salió todo.

La llegada La delegación de Pergamino, integrada por Guillermo Illia, Lidia Piatti y Juano Motta, llegó el viernes 2 de octubre. La esperaban con una bienvenida en la biblioteca, sobre la plaza.

Ahí mismo, Enrique Illia, presidente de la Fundación, presentó "Arturo Illia, mi padre", el libro escrito por Leandro, hijo del expresidente. La historia de la familia, contada en el lugar donde empezó.

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Después, el profesor Sergio Scuffi llevó a los visitantes hasta la Torre del Culumbée. Subieron a la iglesia de Sant'Andrea, en lo alto del cerro, y en la vecina Piuro recorrieron el Palazzo Vertemate Franchi.

La noche terminó en el Sacellum, sobre la calle que lleva el nombre de Illia, con una obra de teatro en italiano y en castellano que contaba la emigración del valle a la Argentina. En la platea, los nietos de los que se quedaron miraban la historia de los que se fueron.

Dos firmas El sábado 3 de octubre empezó con los himnos. La banda de Samolaco tocó primero el argentino y después el italiano, y las dos banderas subieron juntas, con los Alpini, el cuerpo de montaña del ejército italiano, formados al costado.

De un lado de la mesa, Livio Scaramella, por Samolaco. Del otro, Guillermo Illia, en nombre del intendente Javier Martínez, por Pergamino. Dos firmas y un intercambio de placas. Los chicos del Concejo de los Jóvenes de Samolaco siguieron el acto de cerca, porque el pacto se firmó pensando en ellos.

Ciento y tantos años después de que Martino Illia dejara el valle, su apellido volvió para firmar. Fue el primer capítulo de lo que en el pueblo llamaron el Illia Festival.

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El pueblo en la calle Alrededor de la firma, Samolaco entero estaba afuera. Hubo una feria con productos de los dos países, talleres y música argentina sonando entre las montañas. El correo italiano estampó un sello especial para el día. Los mejores alumnos recibieron sus becas. Y los chicos de la escuela llevaron a los visitantes hasta el mural, para contarles ellos mismos la historia de los que emigraron.

A la tarde tocó un cuarteto de cuerdas. A la noche, la cena fue en los crotti de San Pietro, las viejas bodegas de piedra excavadas en la montaña, con tango y folklore hasta tarde.

Lo que viene Martino Illia se fue de Samolaco con poco y sin saber si iba a volver. No podía imaginar que su hijo iba a ser presidente, ni que su pueblo iba a guardar ese nombre en una escuela, ni que un día Pergamino iba a ir a buscarlo.

El pacto está firmado. Lo que viene depende de las dos orillas. De eso, de los proyectos que ya empezaron a moverse y del joven intendente que firmó por Samolaco, tratan las notas que acompañan esta página.