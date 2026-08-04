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A 126 años de su nacimiento, Pergamino recuerda el legado democrático de Arturo Illia

La Fundación Arturo Illia para la Democracia y la Paz y el Museo Casa Natal Dr. Arturo U. Illia conmemoran este 4 de agosto un nuevo aniversario del nacimiento del expresidente argentino.

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04 de agosto de 2026 a las 11:44 a. m.
A 126 años de su nacimiento, Pergamino recuerda el legado democrático de Arturo Illia
Arturo Umberto Illia nació en Pergamino el 4 de agosto de 1900.

La Fundación Arturo Illia para la Democracia y la Paz y el Museo Casa Natal Dr. Arturo U. Illia conmemoran este martes el 126º aniversario del nacimiento de Arturo Umberto Illia, una de las figuras más emblemáticas de la historia política argentina y un pergaminense cuya trayectoria continúa siendo símbolo de integridad, compromiso democrático y vocación de servicio.

A través de sus redes sociales, ambas instituciones destacaron que "hoy, al conmemorarse un nuevo aniversario del nacimiento de Arturo Umberto Illia, rendimos homenaje a un hombre cuya vida estuvo guiada por la vocación de servicio, la honestidad y un profundo compromiso con la democracia".

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Illia nació en Pergamino el 4 de agosto de 1900, en el seno de una familia de inmigrantes italianos. Desde su infancia recibió una formación basada en el trabajo, la educación, el respeto y la solidaridad, principios que marcarían tanto su vida personal como su extensa trayectoria pública.

Tras graduarse como médico, eligió radicarse en la localidad cordobesa de Cruz del Eje, donde desarrolló una intensa labor profesional al servicio de la comunidad. Su cercanía con los vecinos y su convicción de que la salud debía ser un derecho fundamental consolidaron el perfil humanista que luego trasladaría a la política.

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Inspirado por los ideales de la Reforma Universitaria de 1918 y por los principios de la Unión Cívica Radical, inició una carrera política que lo llevó a desempeñarse como senador provincial, diputado nacional, vicegobernador, gobernador electo de Córdoba y, finalmente, presidente de la Nación entre 1963 y 1966.

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Durante su gestión presidencial impulsó políticas orientadas al desarrollo productivo, la defensa de la educación pública, el fortalecimiento del sistema científico y tecnológico, el apoyo a YPF y la regulación del mercado de medicamentos. También promovió medidas destinadas a proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, entre ellas el fortalecimiento del salario mínimo, vital y móvil, dentro de una administración caracterizada por la austeridad, la transparencia y el respeto por las instituciones democráticas.

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Los resultados económicos de ese período reflejaron un crecimiento de la producción, una reducción del desempleo y de la deuda externa, junto con un incremento de la inversión y del salario real, configurando un modelo de desarrollo con fuerte impronta social.

A 126 años de su nacimiento, la figura de Arturo Illia continúa ocupando un lugar destacado en la memoria colectiva de los argentinos. Su legado trasciende el paso del tiempo y sigue siendo una referencia de ética pública, diálogo, desarrollo y respeto por la Constitución, valores que desde Pergamino se reivindican en cada nuevo aniversario de su nacimiento.

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Instagram: @fundacion.illia

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