Livio Scaramella, el intendente italiano de 24 años

Pergamino

Gobierna Samolaco desde los 21 y habla el dialecto del valle. Fue quien abrió la puerta al hermanamiento con Pergamino.

Tenía 21 cuando los vecinos de Samolaco lo eligieron intendente, en junio de 2024. Hoy, con 24, es uno de los más jóvenes de Italia en el cargo y gobierna un municipio de menos de tres mil habitantes en un valle de Lombardía, contra la frontera suiza.

En Italia el intendente se llama sindaco y lo elige la gente por voto directo. En un pueblo de este tamaño, el cargo tiene poco de protocolo y mucho de oficio. Livio es responsable de la seguridad, de la acción social y de la planificación arquitectónica de Samolaco: de él depende cómo crece un territorio repartido entre el llano y la ladera, en varios caseríos que forman un solo municipio. Para todo eso cuenta con apenas un puñado de colaboradores. No hay una estructura grande detrás: lo que en una ciudad se reparte entre varias oficinas, acá pasa por el mismo escritorio.

Y no es su única ocupación. Mientras gobierna, termina sus estudios universitarios en Milán, a más de cien kilómetros del valle. Varios días de la semana empiezan a las cinco de la mañana y mezclan viajes, firmas y horas de estudio. Su semana se reparte entre dos mundos: el pueblo de montaña que administra y la ciudad más grande del norte italiano, donde cursa. No es un régimen que se sostenga con horarios de oficina: las firmas esperan a la vuelta del viaje y el estudio se acomoda donde queda lugar.

En la hermandad con Pergamino nbo podía faltar el mate. Podría pensarse que un intendente de esa edad representa una ruptura con lo anterior. Es al revés. Livio conoce el dialecto original del lugar y mantiene sus tradiciones, en un pueblo donde hasta hace cuatro o cinco décadas el italiano era la segunda lengua: en las casas se hablaba el dialecto, y el idioma nacional se aprendía después. La lista con la que ganó las elecciones lleva nombre en dialecto, Tüc Insèma. En un pueblo donde todos se conocen, el que gobierna es también vecino, y hablar la lengua de los mayores es una forma de decir que se sabe de dónde se viene. Es joven por edad, no por desarraigo.

Tampoco gobierna aislado. Samolaco integra la Comunidad de Montaña de la Valchiavenna, que reúne a los trece municipios del valle. Están Chiavenna, la cabecera, y pueblos como Gordona, Mese, Prata Camportaccio, Novate Mezzola, Verceia y Piuro. Casi todos son municipios chicos, de menos de cinco mil habitantes, que comparten el valle y también sus problemas: ninguno tiene escala para resolver solo lo que pueden resolver entre todos. Para un intendente de pueblo, esa mesa es parte del trabajo diario. Ahí se discute lo que excede a cada municipio, y ahí Livio se sienta con pares que en muchos casos le llevan décadas en la función pública.

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Fue él quien abrió la puerta al hermanamiento con Pergamino. Era un chico cuando, en 2007, Samolaco le puso a su escuela el nombre de Arturo Illia. Recibió a la delegación, le mostró la municipalidad y el sábado 3 de octubre firmó el pacto frente a su pueblo, con los himnos de los dos países, las banderas en alto y los chicos del Concejo de los Jóvenes de Samolaco mirando de cerca. Del otro lado firmó Guillermo Illia, en nombre del intendente Javier Martínez.

Un imponente paisaje de Samolaco para la entrevista con LA OPINION. En ese pacto ve una oportunidad para Samolaco. Turismo, educación, inversiones y cultura son los pilares de la agenda conjunta que se abre entre las dos comunidades. Para un pueblo que durante generaciones vio irse a sus jóvenes, tener un vínculo formal con una ciudad argentina de más de cien mil habitantes es una manera de ampliar el horizonte sin moverse del valle. Y para un intendente que recién empieza, es también una apuesta de largo plazo: lo que se firmó en octubre va a rendir, si rinde, dentro de varios años.

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