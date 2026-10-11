El Indio Rojas, la gran figura de los festejos por el aniversario de Pergamino

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Pergamino

El reconocido cantor de folklore cerrará este domingo la jornada central en Parque Belgrano, con un show gratuito desde las 16:00, acompañado por artistas locales y regionales, ballets y propuestas gastronómicas.

Pergamino celebra un nuevo aniversario de su declaración como ciudad con un fin de semana largo cargado de propuestas culturales, musicales y turísticas, abiertas a vecinos y visitantes. El punto más alto será este domingo en Parque Belgrano, donde Lucio “El Indio” Rojas ofrecerá un show gratuito para cerrar los festejos.

La jornada comenzará a las 16:00 con artistas locales y regionales: Bernabé Pirchi, Ezequiel Amaya y Zoilo Bartolo, junto al Ballet Municipal y el Ballet Identidad de Acevedo. La noche tendrá su broche con el show de El Indio Rojas. Habrá patio gastronómico y sorpresas para toda la familia. La entrada es libre y gratuita.

El Parque Belgrano fue elegido por su ubicación céntrica, su infraestructura y su capacidad para recibir a más de 25.000 personas, como ocurrió con el show de Desatino San Javier. En el Instagram de la Municipalidad se encuentra el plano y puntos de evacuación.

La propuesta busca reunir a vecinos de Pergamino y de localidades cercanas en un evento accesible, sin necesidad de viajar a las grandes capitales.

Agenda completa del fin de semana Las actividades comenzaron el viernes con Vestidos con Historias, un desfile de novias y de 15 del siglo XX en el Centro Cultural Bellas Artes.

Continuaron el sábado en la explanada de Bellas Artes, donde se realizó una Peña Folclórica con Rejunte Criollo.

Este domingo, tal lo anunciado, será la gran jornada en Parque Belgrano. Con Bernabé Pirchi, Ezequiel Amaya, Zoilo Bartolo, el Ballet Municipal, el Ballet Identidad de Acevedo y el cierre del Indio Lucio Rojas.

Mañana lunes habrá Cicloturismo Sustentable, un recorrido guiado en bicicleta por Mariano Benítez. Para esta actividad habrá inscripción previa en la Oficina de Turismo: 2477 605611.

Además, los museos de la ciudad estarán abiertos este domingo y el feriado.

Un fin de semana para quedarse Con el feriado largo, el área de Turismo armó una propuesta completa para que vecinos y visitantes disfruten Pergamino de principio a fin. Para quienes viajen desde ciudades vecinas, en el Instagram Turismo Pergamino se encuentran las promociones de los hoteles adheridos para el fin de semana.

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Quienes quieran conocer más información acerca de la agenda de la ciudad, deberán ingresar a pergamino.tur.ar/agenda

Sobre el Indio Rojas Lucio Rojas, conocido como “El Indio”, nació el 27 de febrero de 1977 en Cutral Co, Neuquén, y es uno de los referentes más carismáticos del folklore argentino actual. Hermano de Jorge Rojas, e integrante durante años de proyectos musicales conjuntos como Los Rojas, Lucio ha recorrido un camino sólido que lo llevó a consagrarse como solista en los principales escenarios del país.

Antes de lanzarse como solista, Lucio Rojas fue la voz de Los Carabajal durante cinco años, una de las agrupaciones más emblemáticas del folklore argentino. Luego, acompañó a su hermano en Los Rojas durante una década, dejando su huella con interpretaciones que mezclaban fuerza, emoción y un profundo respeto por la tradición.

Con el deseo de mostrarse tal cual es, El Indio emprendió su camino como solista con un estilo auténtico y visceral. Su propuesta escénica mezcla potencia, danza, alegría y emoción, ofreciendo espectáculos en los que la fiesta y el folklore se abrazan. Sus presentaciones tienen un sello característico: la raíz profunda del monte, las chacareras ardientes, y las zambas románticas, todo envuelto en una puesta visual impactante.

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Su primer disco como solista, "Yo soy el Indio" (2016), fue producido por Jorge Rojas y arreglado por Manu Sija. Este álbum marcó un punto de inflexión, mostrando la esencia de Lucio como cantor del monte.

En 2018, presentó su segundo trabajo, "Soy del monte", una experiencia audiovisual que incluye CD, DVD y un libro de fotografías. Este material reúne sus mejores canciones junto a obras inéditas que reafirman su identidad artística.

Gracias a su fuerza interpretativa y conexión con el público, El Indio Lucio Rojas ha sido distinguido con los premios más importantes del folklore: Consagración Cosquín 2019, Consagración Baradero 2019, Consagración Jesús María 2018