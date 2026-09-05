Comienza este sábado la Fe.Li.Pe., la gran fiesta de los libros de Pergamino

> Comienza este sábado la Fe.Li.Pe., la gran fiesta de los libros de Pergamino

Cultura

La cuarta edición de la Feria del Libro Pergamino se desarrollará este sábado y el domingo en el Centro Cultural Bellas Artes, con una programación que reunirá literatura, pensamiento, arte, teatro y propuestas para todas las edades.

Este sábado de 14:00 a 21:00 comenzará la cuarta edición de la Feria del Libro Pergamino (Fe.Li.Pe.), que continuará durante el domingo, de 15:00 a 20:00, en el Centro Cultural Bellas Artes, ubicado en avenida Alsina y Moreno. La propuesta, organizada por Milena Pergamino, la Biblioteca Municipal Dr. Joaquín Menéndez, la Subsecretaría de Cultura, el CIIE Pergamino y la UNNOBA, suma este año a la Fundación OSDE y al ISFDyT Nº 122.

Durante dos jornadas habrá encuentros con escritores, talleres, actividades artísticas y espacios de reflexión. Entre las figuras invitadas se destacan Selva Almada, Eugenia Zicavo, Pablo Katchadjian, Gaby Espósito, Virginia Higa, Alberto Giordano y Julieta Yelin, quienes participarán de diferentes diálogos sobre literatura, amistad, creación, ensayo y diarios íntimos.

Los talleres ofrecerán propuestas para escritores, lectores y trabajadores de la comunicación. Se dictarán “La crónica como territorio”, de Gabriela Saidón, orientado a periodistas y comunicadores; “De la planta al papel”, con Amorina Pérez; “Fotos y escritura”, de María Insúa; “Escribir (no) es un oficio solitario”, con Gabriela Mayer y Rocío Cortina; y “Cartas de amor contemporáneas”, de Raquel Faraoni Marro. También habrá espacios de lectura como “Los colores del té”, “Borges clásico” y “Lectores Anónimos”.

Memoria y pensamiento crítico La feria tendrá además un importante eje dedicado a memoria, derechos humanos e identidad, con la presentación de la colección Pedagogía de la Memoria, junto a Violeta Rosemberg; un conversatorio sobre antirracismo e identidad afrolatinoamericana, con Federico Pita y Federico Riveiro; y Malvinas: escritura, poesía y la patria hacia el mar, a cargo de Natalia Di Virgilio.

El teatro estará presente con “Potestad”, de Eduardo “Tato” Pavlovsky, interpretada por Marcelo Pascale y Julia Monti, con dirección de Mariale Barile. Las juventudes, por su parte, tendrán su espacio con “Las máscaras del asombroso Hollownest digital”, propuesta del ISFDyT Nº 122 coordinada por Juliana Camarzana.

Literatura, música y otras expresiones Milena Pergamino protagonizará el conversatorio “Ficciones que queman el margen”, con Anahí Flores, Agustina Sétula y Sebastián Pandolfelli, coordinado por Fernando Vilches, sobre literatura independiente y creación desde los márgenes.

También habrá cruces entre literatura y otras disciplinas. Karina Hourcade “La Morocha” presentará Experiencia Discépolo: La Fe en tiempos infames, mientras que Pablo Vidal y Amorina Pérez propondrán Herbario literario, un recorrido por las relaciones entre libros, plantas y metáforas botánicas en las obras de García Márquez y Borges.

Infancias, lectura y futuro Los más chicos tendrán propuestas como “Cuentos y canciones que arrullan: Uno de lobos”, con Florencia Cozzo y Daiana Corizzo, y el taller artesanal “Crankiebox y teatrín de sombras”, de Andrea Roldán.

La programación destinada a familias, docentes y mediadores incluye además “Hablemos de inclusión a través de los cuentos”, de Trinidad Rusconi; Nos hacemos lectores porque alguien nos lee, de Mariana Testa; Silencios estridentes, de Mariela Valloud; De los cuentos al laboratorio, de Flor Servera y Gaby Cárcamo; y el taller de lectura y collage “Abecedario Materno”, de Karina Marelli y Paloma Formoso.

En tanto, estudiantes secundarios, familias y profesionales de la educación podrán participar de la presentación de “Elegir con/sin angustia”, de Sergio Rascovan y Sergio Enrique, una propuesta sobre orientación vocacional, toma de decisiones y salud mental en la transición hacia la vida adulta.

Seguí leyendo Pergamino Cinco años en casa: el Vacunatorio José Caggiano consolida su lugar como referente de la salud de Pergamino

Un homenaje a Borges A 40 años del fallecimiento de Jorge Luis Borges, durante ambas jornadas podrá visitarse “Los senderos que se bifurcan”, una instalación inmersiva coordinada por Natalia Tealdi y Pablo Vidal en la Sala Arturo Illia. La propuesta, concebida como un laberinto colectivo de ilustraciones, citas, preguntas y mundos imaginarios, permitirá al público acercarse de manera participativa al universo del escritor.