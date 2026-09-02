> El freestyle toma Pergamino: una final nacional a pura batalla e improvisación

Pergamino

Este sábado, el Galpón de la Juventud del Parque Belgrano será escenario de la gran final nacional de Linaje freestyle. Veinticuatro competidores llegarán a la ciudad para enfrentarse.

Hay batallas en las que no hacen falta golpes, guantes ni un ring. Alcanza con una base musical, un micrófono, dos personas frente a frente y una capacidad extraordinaria para pensar, rimar y responder en cuestión de segundos.

Eso es el freestyle: improvisación, creatividad y una suerte de duelo verbal en el que cada participante intenta imponerse sobre su rival a través de las palabras. La disciplina forma parte de la cultura del hip hop y las competencias enfrentan a los participantes en verdaderos debates rimados.

Y este sábado, Pergamino será el punto de encuentro de esa cultura a nivel nacional, cuando el Galpón de la Juventud del Parque Belgrano reciba la final de Linaje Free Style. La actividad comenzará a las 16:00, con las clasificatorias, mientras que el evento principal está previsto para las 16:45.

De una habitación a una final nacional Detrás de este acontecimiento hay una historia que empezó mucho más cerca de lo que cualquiera podría imaginar.

Linaje Free Style nació en Pergamino y, según cuenta su creador, Tincho, primero existió como una idea que tomó forma en su habitación. La primera fecha llegó en 2021, en el anfiteatro de la Memoria del Parque España. Desde entonces, el proyecto no dejó de crecer.

“Linaje nace, obviamente, en mi habitación. Pero la primera fecha fue en la plaza, en el anfiteatro de la Memoria, allá en el Parque España, en 2021”, recordó Tincho durante la entrevista con LA OPINION.

El nombre también tiene su propia historia. Surgió a partir de una canción que escuchaba su creador y que le gustó especialmente. El primer logo tenía una corona, hasta que un amigo de Pergamino que vive en Alemania se ofreció a diseñar una nueva identidad para el proyecto. Así aparecieron los tres perros que hoy forman parte del escudo de Linaje.

Gian, Tincho y Chino, bridaron detalles sobre la final nacional de freestyle. LA OPINION

Improvisar no es decir cualquier cosa Para quienes nunca presenciaron una batalla, puede resultar difícil comprender todo lo que sucede en esos segundos en los que un competidor escucha a su rival y debe encontrar una respuesta prácticamente inmediata. Pero improvisar no significa simplemente hablar rápido.

El freestyle consiste en construir versos en el momento, sobre una base musical o incluso sin ella. En una competencia, dos participantes se enfrentan y un jurado determina quién logró imponerse. “El freestyle es improvisación”, explicaron los integrantes de Linaje durante la entrevista. Puede hacerse con una base o sin ella y, en el caso de las batallas, se transforma en un verdadero duelo verbal.

Ahí aparecen conceptos como el flow, las métricas, los juegos de palabras y los llamados punchlines, además de la capacidad para escuchar al adversario y responder de manera eficaz. Estos recursos tienen un fuerte vínculo con la poesía y requieren entrenamiento y dominio del lenguaje.

Todo queda arriba del escenario La comparación con una pelea puede aparecer inevitablemente, pero los protagonistas se encargan de marcar una diferencia fundamental: todo sucede con palabras.

En una batalla se puede atacar al rival, cuestionar sus argumentos o buscar una respuesta contundente, pero el enfrentamiento termina cuando termina la ronda.

“Una batalla es como en boxeo. Pasa todo arriba y cuando bajás, ya está. Pero es todo verbal”, graficaron los entrevistados.

Y en esa dinámica también existe lugar para temas sociales, mensajes y diferentes maneras de expresarse. No todos los competidores tienen el mismo estilo ni buscan destacarse de la misma forma.

Cada jurado mira algo diferente Gian, uno de los competidores de Linaje, conoce de cerca esa tensión de tener que responder en tiempo real.

Para él, uno de los aspectos más interesantes de la disciplina es precisamente la enorme variedad de estilos que conviven dentro de una misma competencia.

“Cada jurado es como cada rapero”, explicó. Algunos pueden valorar más los golpes verbales, otros el flow, la musicalidad, el mensaje o la capacidad para responder al rival.

La velocidad también juega un papel importante. Una respuesta que llega rápido, que resulta ingeniosa y que logra desarmar el argumento del contrincante puede provocar una reacción inmediata del público.

Y el público también forma parte del espectáculo. Los gritos, las reacciones y la energía que genera una respuesta pueden influir indirectamente en el clima de la batalla y acompañar la mirada del jurado.

Seguí leyendo Pergamino Una década de Sumando Compromiso: el Taller Protegido Pergamino volvió a poner en valor la Botella Protegida

Gian: una pasión que empezó a los 13 años Entre quienes estarán buscando un lugar en la competencia aparece Gian, que hoy tiene 20 años pero comenzó a participar cuando apenas tenía 13.

Su llegada al freestyle ocurrió casi por casualidad. Fue a acompañar a un amigo a un evento, le preguntaron si quería anotarse y aceptó. Desde aquel momento, no volvió a alejarse. “Fue la primera vez que probé a hacerlo y me salió”, contó al recordar sus comienzos, aunque inmediatamente reconoció que, con el tiempo, la práctica resulta fundamental. Hay algo que puede estar dentro de cada persona, pero después hace falta “moldearlo”.

Y allí aparece otra de las claves de esta disciplina: detrás de lo que para el espectador puede parecer espontáneo existe mucho entrenamiento.

Seis años construyendo una escena Linaje no se limitó a organizar algunas batallas. Durante años sostuvo una actividad constante.

“Como mínimo, desde que empezó Linaje hay una fecha por mes desde el principio de los tiempos”, contó Tincho. Hubo períodos especialmente intensos, con eventos en Pergamino y viajes a otras ciudades, aunque reconoce que sostener semejante ritmo demanda una enorme cantidad de trabajo.

Ese crecimiento también implicó construir vínculos, conseguir apoyos, sumar sponsors y generar espacios para que los competidores pudieran encontrarse.

Y allí aparece el acompañamiento de la Dirección de Juventud del Municipio, que encontró en esta propuesta una manera de acercarse a una comunidad joven que ya venía construyendo su propio movimiento.

Gabriel Pereyra, director de Juventud, destacó justamente el compromiso que existe detrás de Linaje y el hecho de que jóvenes de distintas edades no solamente participan de las competencias, sino que también colaboran en la organización.

“Cuando ves chicos tan comprometidos y organizados, que además traen a otros chicos de 13 o 14 años y están todos los días ahí, haciendo soporte, te das cuenta de que están dando un desarrollo positivo y haciendo algo positivo para la sociedad”, sostuvo.

Pergamino, con visitantes de todo el país La final nacional también tendrá un impacto que excede las paredes del Galpón de la Juventud. Participantes y seguidores llegarán desde distintos puntos de la Argentina. Hay jóvenes preclasificados de Buenos Aires y otros lugares del país, mientras que algunos asistentes ya anticiparon viajes desde ciudades lejanas.

Seguí leyendo Pergamino Septiembre abrió la puerta de la primavera, pero el frío se resiste a decir adiós

La organización incluso gestionó alojamiento en los dormis del complejo Pioneer a un costo accesible para facilitar la llegada de quienes viajarán a Pergamino.

La competencia tendrá 24 participantes en el evento principal, aunque antes habrá clasificatorias en las que podrían presentarse muchas más personas. De allí surgirán los mejores puntajes que completarán el cuadro definitivo.

La organización tomó una idea conocida del deporte para darle forma a la competencia: el sistema de liga.

Se realizaron cuatro fechas en las que cada competidor fue sumando puntos. Los mejores clasificados avanzaron hacia la instancia nacional, mientras que eventos amigos de Linaje de diferentes ciudades también aportaron representantes.

De esta manera, Pergamino no será solamente la sede de una fecha más: será el lugar donde se conocerá al campeón nacional. Y entre los participantes habrá representantes locales. “Ojalá, ojalá. Me encantaría”, respondió Tincho cuando surgió la pregunta inevitable: ¿el campeón nacional podrá ser pergaminense?

Un premio, pero también mucho más El campeón no se llevará solamente el título. La organización preparó un premio económico de 350.000 pesos, además de una remera especial, un trofeo, una gorra, indumentaria, otros regalos y diferentes aportes de los sponsors que acompañan la competencia.

Pero para quienes forman parte de Linaje, hay algo que trasciende cualquier premio.

Es la posibilidad de que una iniciativa que nació en Pergamino, que empezó en una habitación y encontró sus primeros escenarios en las plazas, pueda reunir ahora a competidores de distintos puntos del país.

Este sábado, desde las 16:00, las palabras volverán a convertirse en batalla. El micrófono será el arma simbólica, la imaginación será la herramienta y el escenario del Galpón de la Juventud será el punto de encuentro.