El jueves arranca el Ciclo de Cine Italiano con una edición especial

> El jueves arranca el Ciclo de Cine Italiano con una edición especial

Cultura

La Asociación Descendientes de Emilia Romagna Pergamino celebrará el décimo aniversario con funciones gratuitas durante agosto en la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez. Bajo el lema "Ayer y Hoy", el ciclo reunirá clásicos y producciones contemporáneas.

El jueves 6 comenzará el nuevo Ciclo de Cine Italiano en la sala auditorio de la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez, con entrada libre y gratuita.

Organizado por la Asociación Descendientes de Emilia Romagna Pergamino, que este año celebra el 10º aniversario, su tradicional propuesta cultural se ha consolidado como un espacio de encuentro para los amantes del séptimo arte y de la cultura italiana.

Bajo el lema "Ayer y Hoy" y con la curaduría del profesor Ariel Ortiz Avilés, la edición 2026 propone un recorrido por distintas épocas y estilos de la cinematografía italiana, estableciendo un diálogo entre grandes clásicos y producciones contemporáneas que reflejan la riqueza, la diversidad y la permanente vigencia del cine de ese país.

Las funciones, que comenzarán este jueves, tendrán lugar durante el mes de agosto, a las 18:00, contará con la siguiente programación:

"I nuovi mostri" (1977), una comedia satírica dirigida por Mario Monicelli, Dino Risi y Ettore Scola, considerada una de las obras más representativas del cine italiano de la segunda mitad del siglo XX.

"Gioia mia" (2026), de Margherita Spampinato, una producción reciente que refleja las nuevas miradas del cine italiano contemporáneo.

"Pane, amore e fantasia" (1953), el inolvidable clásico dirigido por Luigi Comencini, una de las películas más emblemáticas de la posguerra italiana.

"Buen Camino" (2025), del realizador Gennaro Nunziante, una comedia actual que completa el puente entre el cine de ayer y el de hoy que inspira esta edición.

Con esta propuesta, la Asociación Descendientes de Emilia Romagna Pergamino renueva su compromiso con la difusión de la cultura italiana en la ciudad, ofreciendo al público la posibilidad de disfrutar de películas que han marcado distintas generaciones y descubrir nuevas producciones que mantienen viva una de las cinematografías más influyentes del mundo.

A diez años de su creación, el Ciclo de Cine Italiano continúa consolidándose como una de las iniciativas culturales más valoradas por la comunidad, promoviendo el encuentro entre el cine, la historia y las raíces de la inmigración italiana que forman parte de la identidad de Pergamino.

El detalle de las películas -I nuovi mostri (1977). Directores: Mario Monicelli, Dino Risi y Ettore Scola.

Reparto: Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Ornella Muti, Orietta Berti y Alberto Sordi.

Sinopsis: Catorce años después de “Los Monstruos” de Dino Risi, otras historias relatadas en episodios forman en un nuevo contexto la saga sobre la mirada crítica hacia la sociedad italiana atravesada por el Cisma de Lefebvre, las Brigadas Rojas, los sacerdotes tercermundistas y el terrorismo internacional.

-Gioia mía (2026). Directora: Margherita Spampinato. Reparto: Aurora Quattrocchi, Marco Fiore, Camille Dugay, Martina Ziami, Clara Salvo, Renata Sajeva, Concetta Ingrassia, Giuseppina Cardella, Giuseppina Cammareri, Rosaria Oddo y Gaspare Gruppuso.

Sinopsis: Nico es un pre adolescente que debe pasar un verano en el sur de Italia con su tía abuela soltera Gela, en una casona rodeada de imágenes religiosas y recuerdos. Los pocos niños con los que juega en el patio compartido cuentan historias de supersticiones y leyendas. Sin wifi, Gela le esconde el celular mientras ella va al mercado o a sus reuniones de Acción Católica. Comienzan a compartir momentos jugando a la brisca o cocinando surgiendo los secretos del pasado.

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-Pane, amore e fantasia (1953). Director: Luigi Comencini. Reparto: Vittorio De Sica, Gina Lollobrigida, Roberto Risso, Marisa Merlini y Virgilio Riento.

Sinopsis: Durante la posguerra, el Mariscal Antonio Carotenuto es destinado a Sagliena, un pueblo imaginario. Allí, el tímido cabo Pietro Stelluti y María de Ritis, alias “la Bersagliera”, intentan concretar su romance mientras el nuevo jefe de los carabineros se enamora de Anna, la comadrona del pueblo. Comedia durante el ascenso del reinado de las maggioratas.

-Buen Camino (2025). Director: Gennaro Nunziante. Reparto: Checco Zalone, Beatriz Arjona, Letizia Arnò, Martina Colombari y Hossein Taheri.