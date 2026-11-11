De política, fútbol y religión sí se habla

Opinión

Tres pasiones argentinas, un fin de semana y una misma disputa por la libertad.

Durante generaciones nos recomendaron que en la mesa no se hablara de política, fútbol ni religión. Una prudencia doméstica destinada a preservar la paz familiar. Pero en la Argentina semejante recomendación resulta casi imposible de cumplir. Y este último fin de semana fue una demostración extraordinaria: Boca, Rosario Central, la AFA, la Marcha del Orgullo, Cristina Kirchner, Javier Milei y el papa León XIV quedaron involucrados, de una manera u otra, en una conversación nacional que parecía no tener descanso.

A primera vista, acontecimientos completamente diferentes. Sin embargo, detrás de todos ellos aparece una misma cuestión: nuestra dificultad para distinguir las convicciones de las pertenencias, las instituciones de las facciones y los principios de las conveniencias.

El fútbol volvió a ofrecer una postal de esa confusión. Boca celebró, Rosario Central pasó de la ilusión a la frustración y las polémicas arbitrales reavivaron las sospechas sobre el funcionamiento de la AFA que conduce Claudio «Chiqui» Tapia. En medio de acusaciones cruzadas, discusiones sobre el VAR y lecturas políticas de las relaciones entre dirigentes, el resultado deportivo quedó inevitablemente mezclado con las disputas de poder.

Que existan sospechas no significa que los arreglos estén demostrados. Pero tampoco puede ignorarse el deterioro de la confianza que provoca un fútbol donde cada decisión controvertida termina interpretándose como parte de una negociación entre dirigentes.

La cercanía política que distintos sectores atribuyen a la conducción de Boca, las relaciones de poder dentro de la AFA y las acusaciones de favoritismo forman parte de una discusión que excede largamente los noventa minutos. El problema no es que los dirigentes deportivos tengan ideas políticas. Tienen todo el derecho de tenerlas. El problema aparece cuando los hinchas comienzan a preguntarse si las reglas de la competencia son iguales para todos.

El fútbol necesita instituciones creíbles, no dirigentes ideológicamente neutrales. Porque sin reglas confiables, hasta una victoria legítima termina bajo sospecha.

Mientras tanto, las calles de Buenos Aires fueron escenario de una nueva Marcha del Orgullo. Una manifestación que representa décadas de lucha contra la discriminación y a favor de la libertad de vivir la propia identidad sin persecuciones ni violencia.

Sin embargo, algunas de las consignas impulsadas por organizaciones convocantes volvieron a plantear un interrogante incómodo. ¿En qué momento la defensa de la diversidad sexual se transforma en una exigencia de adhesión a una determinada posición partidaria?

La convocatoria de sectores de la marcha a construir una alternativa política contra Milei, junto con la presencia de organizaciones kirchneristas y reclamos vinculados con Cristina Fernández de Kirchner, pone sobre la mesa una tensión que merece discutirse.

No cuestiono el derecho de ninguna organización a manifestarse políticamente. La participación política también es una expresión de libertad. Cuestiono la pretensión, explícita o implícita, de convertir una causa universal en patrimonio de una identidad partidaria.

Una persona homosexual, bisexual o trans puede ser liberal, conservadora, socialista, peronista, radical o no identificarse con ninguna corriente. Su derecho a vivir libremente no depende de lo que piense sobre Milei, Cristina Kirchner, el tamaño del Estado o la política económica.

La diversidad no puede limitarse a las identidades sexuales mientras se desconoce la diversidad de pensamiento.

Y aquí aparece una contradicción que considero fundamental: si el orgullo reivindica la libertad de ser, también debe defender la libertad de pensar diferente. De lo contrario, corre el riesgo de reemplazar una forma de exclusión por otra.

Esto no significa desconocer los reclamos concretos contra la violencia, la discriminación o las dificultades de acceso a derechos. Significa comprender que esos problemas merecen respuestas institucionales y que ninguna fuerza política debería apropiarse de la representación de todas las personas a las que afectan.

La libertad no necesita un certificado de pertenencia ideológica.

Y mientras el fútbol discutía arbitrajes y la política atravesaba las calles del orgullo, llegó León XIV. El sucesor de Francisco, heredero de una tradición espiritual de dos mil años, visitó una Argentina que parece interpretar cada palabra pública según su utilidad para la disputa partidaria.

El Papa habló de dignidad humana, trabajo, economía, tecnología e inteligencia artificial. Recuperó una enseñanza central de la doctrina social de la Iglesia: la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía.

Inmediatamente aparecieron interpretaciones que buscaron presentar sus palabras como una crítica directa al presidente Javier Milei y al liberalismo.

Es cierto que existen diferencias entre la perspectiva pontificia y algunas posiciones del Gobierno, especialmente respecto de la regulación preventiva de la inteligencia artificial y la intervención pública frente a sus riesgos. Sería intelectualmente deshonesto negarlas.

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Pero también sería una simplificación reducir el mensaje de León XIV a un enfrentamiento con Milei.

La Iglesia no está presentando un programa electoral. Está formulando una exigencia ética sobre el ejercicio del poder, la organización económica y el desarrollo tecnológico. Una exigencia que puede interpelar tanto a gobiernos liberales como a administraciones socialistas, tanto a empresarios como a funcionarios, tanto al mercado como al Estado.

Desde una concepción liberal centrada en la dignidad de la persona, no existe una contradicción necesaria entre defender la libertad económica y exigir responsabilidad moral en su ejercicio. El mercado es una herramienta extraordinaria de cooperación, innovación y generación de riqueza, pero no constituye por sí mismo una teoría completa sobre el sentido de la existencia humana.

Tampoco el Estado puede reclamar para sí el monopolio de la solidaridad o de la justicia.

La inteligencia artificial nos obliga a recuperar una pregunta anterior a cualquier algoritmo: ¿para qué queremos progresar?

Podemos multiplicar la productividad, transformar la educación, revolucionar la medicina y ampliar las posibilidades de millones de personas. Pero ninguna innovación tecnológica podrá sustituir nuestra responsabilidad de decidir qué hacemos con ese poder.

El desafío no consiste en elegir entre progreso y humanidad. Consiste en conseguir que el progreso amplíe las posibilidades de la humanidad.

Por eso, lejos de considerar que el mensaje de León XIV necesariamente contradice al liberalismo, creo que puede contribuir a profundizar su dimensión ética. Una libertad que no reconoce la dignidad ajena termina empobreciéndose. Y una ética que pretende imponerse anulando la libertad termina contradiciendo su propia finalidad.

La relación entre ambas tradiciones no está exenta de tensiones, pero precisamente por eso merece un diálogo filosófico serio, no una traducción automática a las consignas de la política argentina.

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Pero quizás lo más interesante de este fin de semana argentino no haya sido solamente lo que ocurrió, sino que todo haya ocurrido al mismo tiempo. Mientras unos celebraban una victoria futbolística y otros lamentaban una derrota, miles de personas se manifestaban por el orgullo y la diversidad, y otras tantas se congregaban para escuchar al sucesor de Pedro. Distintas pasiones, convicciones, identidades y maneras de entender el mundo compartiendo un mismo país y un mismo tiempo. Y aunque la intolerancia partidaria muchas veces pretenda dividirnos en bandos irreconciliables, esa simultaneidad también nos recuerda que la Argentina conserva una pluralidad social que ninguna fuerza política puede reducir a una sola identidad. No significa que hayamos aprendido a respetarnos plenamente, pero sí que todavía existe una sociedad más diversa y compleja que sus enfrentamientos políticos. Tal vez allí resida una de nuestras mayores fortalezas: en la posibilidad de convivir sin necesidad de pensar, creer, votar o sentir todos de la misma manera.

Al final, el fin de semana nos dejó tres escenarios y una misma tentación.

En el fútbol, la tentación de confundir el poder dirigencial con la legitimidad deportiva. En la Marcha del Orgullo, la de confundir la defensa de derechos con la representación partidaria de quienes los ejercen. Y frente al Papa, la de convertir un mensaje ético universal en una herramienta de confrontación coyuntural.

Quizás nuestro problema no sea que hablamos demasiado de política, fútbol y religión. Quizás sea que hemos perdido la capacidad de hablar de esas cuestiones sin exigir que todo y todos se acomoden a nuestras propias trincheras.

Una sociedad verdaderamente libre necesita instituciones que respeten las reglas, movimientos que admitan la pluralidad y convicciones capaces de dialogar sin renunciar a sus principios.

Porque la libertad no consiste solamente en defender aquello con lo que estamos de acuerdo. Consiste, sobre todo, en reconocer que los demás tienen derecho a vivir, pensar, creer y elegir de otra manera.

De política, fútbol y religión sí se habla. Y es necesario que sigamos haciéndolo.