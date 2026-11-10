San Nicolás: el Colegio de Árbitros levantó la medida de fuerza y vuelve el fútbol

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San Nicolás

Tras una reunión entre las autoridades arbitrales y la Liga Nicoleña, se alcanzó un acuerdo que permitió destrabar el conflicto y poner fin a la suspensión de las actividades del último fin de semana.

El fútbol de San Nicolás recibió una noticia esperada por los clubes, jugadores y simpatizantes: el Colegio de Árbitros resolvió levantar la medida de fuerza que había provocado la suspensión de las actividades de la Liga Nicoleña durante el último fin de semana. La decisión se tomó luego de una reunión entre los principales representantes de ambas instituciones, en la que se logró avanzar hacia una solución del conflicto.

Una reunión permitió destrabar el conflicto entre árbitros y la Liga Nicoleña El acuerdo se alcanzó tras un encuentro entre Gustavo Contreras, presidente del Colegio de Árbitros, y Sandro García, titular de la Liga Nicoleña. La reunión permitió acercar posiciones y encontrar una salida a una situación que había generado preocupación en el ámbito futbolístico de San Nicolás.

La medida de fuerza había dejado sin actividad a las competencias organizadas por la Liga durante el fin de semana, afectando la programación deportiva y obligando a los clubes a reorganizar sus compromisos.

El conflicto estaba relacionado con cuestiones vinculadas al pago de los honorarios arbitrales. En ese contexto, las diferencias entre el sector arbitral y las instituciones habían impedido garantizar el normal desarrollo de los encuentros previstos.

Con el entendimiento alcanzado entre las autoridades, el Colegio decidió dar por finalizada la protesta y comunicar oficialmente el levantamiento de la medida.

El Colegio de Árbitros destacó el compromiso de los clubes A través de un comunicado, el Colegio de Árbitros expresó su reconocimiento a las instituciones que realizaron esfuerzos para encontrar una solución y cumplir con las obligaciones económicas relacionadas con el arbitraje.

"Este Colegio valora profundamente el esfuerzo realizado y el compromiso asumido por cada institución. Entendemos que no fue un gesto menor, y que los clubes demostraron estar a la altura de las circunstancias, priorizando el bienestar del fútbol nicoleño por sobre cualquier diferencia", señalaron desde la entidad.

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El mensaje también puso de manifiesto la importancia de la colaboración entre los distintos sectores que forman parte de la actividad, en un contexto en el que las diferencias económicas habían terminado repercutiendo directamente en el calendario deportivo.

La postura del Colegio reflejó el reconocimiento hacia los clubes que buscaron regularizar su situación y contribuyeron a generar las condiciones necesarias para superar el conflicto.

Varios clubes habían informado que estaban al día con los árbitros La decisión de levantar la medida de fuerza llegó después de que varias instituciones de San Nicolás utilizaran sus redes sociales para informar que se encontraban al día con el pago de los honorarios arbitrales.

Las publicaciones de los clubes habían expuesto la situación de cada institución frente a las obligaciones económicas con los árbitros y se sumaron a las gestiones que se venían realizando para evitar que el conflicto continuara afectando al fútbol local.

Con el levantamiento de la medida, se abre una nueva instancia para recuperar la normalidad de las competencias organizadas por la Liga Nicoleña y avanzar con la programación de los partidos pendientes o reprogramados.