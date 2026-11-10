> Liga de Fútbol: se vienen las semifinales de Primera A y la definición del segundo ascenso

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Douglas Haig se cruzará con Tráfico’s y Argentino de Alfonzo se medirá ante Argentino en busca de la final. El viernes a las 21:00, San José -que ganó 3 a 0 la ida- y Círculo de Arroyo Dulce definirán quién acompañará a Argentino de Rancagua a la máxima categoría.

El fútbol de la Liga de Pergamino entró en su etapa de definiciones. Tras completarse el pasado fin de semana la decimoquinta y última fecha de la Fase Regular en la Primera A, quedaron confirmados los cuatro equipos que irán en busca del título de la temporada, mientras que en la Primera B todo está listo para conocer al ganador del segundo ascenso (el primero fue Argentino de Rancagua). El panorama completo y las claves de cara a los cruces mano a mano fueron analizados en La Gloria o Devoto, programa de LA OPINION Play y FM 105.1.

Semifinales confirmadas en Primera A Los cruces de semifinales se disputarán en series de ida y vuelta. Por haber finalizado en lo más alto de sus respectivas zonas, tanto Douglas Haig como Argentino de Alfonzo contarán con ventaja deportiva en caso de igualdad en el resultado global y definirán la serie en condición de local. A la espera de la programación oficial de la Liga -todo apunta a que los encuentros de ida se jugarán el domingo próximo-, el cuadro quedó configurado de la siguiente manera:

Douglas Haig vs. Tráfico’s: La serie comenzará en el estadio del “Ferroviario” y se definirá en el estadio “Guadaña Digilio” del "Fogonero".

Argentino de Alfonzo vs. Argentino: El partido de ida tendrá lugar en el estadio "Fernando Bello" del "Blanco", mientras que la revancha se disputará en el estadio "Pucho Santilli" de la localidad de Alfonzo.

Cómo llegan los cuatro candidatos En el análisis realizado en La Gloria o Devoto, hubo coincidencia en que a las instancias decisivas arribaron los cuatro equipos más sólidos del certamen, aunque por caminos diferentes. En la Zona A, Douglas Haig (32 puntos) mostró regularidad a lo largo de todo el año y ratificó su liderazgo en la última jornada al vencer por 2 a 0 de visitante a Juventud, resultado con el que dejó sin clasificación al conjunto "Celeste".

Su escolta fue Argentino (26), un plantel que se armó con nombres de jerarquía -con el regreso de Juan Gaynor, la dupla conformada por Enzo "Negro" Roldán y Carlos Marcolongo junto al Joaquín "Trapito" Soulages (pese a la sensible baja por lesión de Thomas Leclercq), más los aportes de Gabriel Parra, Facundo Cejas y Juan Diego Noguera bajo la conducción técnica de Mauricio Levato- y que fue de menor a mayor: tras un tramo irregular, aceleró en las últimas tres fechas, superó a Gimnasia y Esgrima (1 a 0) en el cierre y se adueñó del boleto a semifinales.

Por el lado de la Zona B, Argentino de Alfonzo (30 unidades, libre en la última jornada) ratificó su protagonismo de los últimos tiempos tras haber alcanzado la final en la temporada pasada y volver a meterse entre los cuatro mejores. Su escolta fue Tráfico’s (26), la gran revelación del campeonato. El equipo conducido por Diego Bruno extendió su gran presente luego de una destacada campaña en el Torneo 6 Ligas. Pese a un arranque adverso jugando fuera de su reducto, el "Ferroviario" encontró madurez en su plantel juvenil y construyó una fortaleza en su cancha -donde consiguió victorias clave como las obtenidas frente a Racing- para sellar su clasificación con dos fechas de anticipación. De cara a la ida ante Douglas Haig, esa localía será su principal carta.

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La otra cara: eliminaciones y descensos El cierre de la etapa clasificatoria también dejó definiciones en la parte baja y despedidas prematuras. En la Zona A, el dato resonante fue la eliminación de Juventud (21 puntos), el club más ganador de la última década en el fútbol local, que cerró lo que en la mesa de La Gloria o Devoto calificaron como "un año para el olvido", sumando su temprana salida a un flojo paso sin victorias por el Torneo Regional Federal Amateur. Más atrás quedaron Gimnasia (17), Provincial (14) -que logró sostener la categoría por un punto- y El Socorro (13), que pese a despedirse con un triunfo por 2 a 1 ante Provincial frente a su público, pagó caro su primer semestre de inactividad y perdió la categoría.

En la Zona B, donde Tráfico’s y Sports igualaron 1 a 1 en la jornada final y Racing (22) completó el calendario frente a Leandro N. Alem (13) con un triunfo de 3 a 0 solo para cumplir con el fixture. Sports (8 unidades) ya había sufrido el descenso a Primera B una fecha antes.

Primera B: el viernes se define el segundo ascenso Mientras la máxima categoría prepara sus semifinales, la Primera B resolverá el viernes a las 21:00 qué equipo acompañará al campeón Argentino de Rancagua en Primera A en la próxima temporada.

En la final por el segundo ascenso, San José dio un paso gigante el pasado sábado al golear por 3 a 0 en el partido de ida a Círculo de Arroyo Dulce. El elenco dirigido por Luciano “Colo” Córdoba sacó una diferencia importante que ahora deberá administrar en la revancha.