Que la visita del Papa no quede solo como un recuerdo

Opinión

El paso de León XIV por la Argentina dejó una oportunidad para reflexionar sobre los valores que necesita recuperar nuestra sociedad. Su mensaje debería interpelar especialmente a quienes gobiernan y a quienes aspiran a hacerlo: el poder debe ejercerse como servicio al bien común.

La visita del Papa León XIV a la Argentina ya forma parte de nuestra historia reciente. Después de cuatro jornadas de encuentros, celebraciones y gestos que convocaron a multitudes, el Pontífice continuó su viaje y el país retomó a su rutina. Quedaron las imágenes, la emoción de los fieles y la singularidad de recibir nuevamente a un Papa después de casi cuatro décadas. Pero la pregunta verdaderamente importante empieza ahora: ¿qué haremos con aquello que su presencia vino a recordarnos?

Sería una oportunidad desperdiciada reducir estos días a una sucesión de actos, fotografías y discursos. La visita de un pastor de la Iglesia no debería medirse solamente por la cantidad de personas reunidas ni por la repercusión de sus palabras. Su sentido más profundo reside en la posibilidad de provocar una revisión de nuestras conductas, de nuestras prioridades y de la manera en que convivimos. Una sociedad puede recibir con entusiasmo un mensaje y, sin embargo, olvidarlo apenas se apagan las cámaras. Ese es el riesgo que debemos evitar.

La Argentina necesita algo más que una emoción compartida. Necesita reencontrarse con valores que durante demasiado tiempo fueron desplazados por la confrontación, el individualismo y la búsqueda del beneficio inmediato. Desde una mirada cristiana, ese reencuentro supone volver a colocar en el centro la dignidad de cada persona, la verdad, la justicia, la solidaridad, el respeto por la vida, la familia, el trabajo honesto y la responsabilidad frente al prójimo. No son palabras destinadas a adornar un discurso: son criterios para decidir cómo vivimos y qué clase de país queremos construir.

Retomar los caminos que conducen a Dios no significa pretender que todos piensen o crean del mismo modo. En una sociedad plural, la fe no puede imponerse. Sí puede ofrecer una orientación moral y una invitación al examen de conciencia, empezando por quienes se reconocen cristianos. De poco sirve invocar el Evangelio si después se naturalizan la mentira, la indiferencia ante el sufrimiento, la descalificación del diferente o la ventaja obtenida a costa de otros. La coherencia entre lo que se proclama y lo que se hace es, quizás, la forma más exigente del testimonio.

Pero esa responsabilidad compartida no disminuye la obligación especial de quienes gobiernan. Al contrario: cuanto mayor es el poder de decisión, mayor debe ser la exigencia ética. Quienes ocupan cargos públicos administran recursos que no les pertenecen y toman decisiones que afectan la vida de millones de personas. Su tarea no consiste en perpetuarse, enriquecerse, premiar lealtades ni utilizar el Estado como una herramienta de beneficio personal. Consiste en servir al bien común, aun cuando ello demande renunciar a ventajas políticas o asumir costos que no ofrecen réditos inmediatos.

Ojalá el paso de León XIV por nuestro país haya sido escuchado de ese modo por los actuales gobernantes y también por quienes aspiran a sucederlos. No alcanza con saludar respetuosamente al Papa, asistir a una ceremonia o expresar coincidencias con su prédica. La verdadera recepción de un mensaje moral se verifica en las decisiones posteriores: en la transparencia con que se administran los fondos públicos, en el cuidado de los más vulnerables, en la calidad de los servicios esenciales y en la disposición a escuchar antes que imponer.

La avaricia adopta distintas formas. Está, por supuesto, la económica: la tentación de convertir un cargo en una oportunidad de enriquecimiento, de confundir patrimonio público con interés privado o de aceptar privilegios que resultan ofensivos frente a las necesidades de la población. Pero existe también la avaricia de poder, menos visible y no menos dañina. Se manifiesta cuando la permanencia en un puesto se vuelve más importante que los resultados, cuando se debilitan los controles, cuando se desprecia al que piensa distinto o cuando se antepone el cálculo electoral a las urgencias de la comunidad.

Frente a esas desviaciones, la enseñanza cristiana recuerda que la autoridad encuentra su legitimidad moral en el servicio. Gobernar no es disponer de los demás; es responder por ellos. No es apropiarse de las instituciones; es fortalecerlas para que funcionen más allá de los nombres propios. No es prometer soluciones imposibles; es trabajar con honestidad, explicar las limitaciones y rendir cuentas de lo realizado. Y no es hablar permanentemente del pueblo mientras se ignoran sus problemas concretos.

La sociedad, por su parte, no debería conformarse con esperar una conversión espontánea de sus dirigentes. Tiene el derecho y el deber de exigirla en términos públicos y verificables. Eso implica reclamar presupuestos claros, controles independientes, respuestas ante la corrupción, políticas sostenidas y resultados en salud, educación, seguridad y desarrollo. Exigir no equivale a insultar ni a alimentar una nueva grieta. Es ejercer una ciudadanía firme, informada y perseverante, capaz de reconocer los aciertos sin dejar de señalar los errores, cualquiera sea el signo político de quien gobierne.

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La despedida del Papa no debería ser el final de un acontecimiento, sino el comienzo de una exigencia más profunda. Que quienes gobiernan y quienes se preparan para gobernar escuchen el llamado a la humildad, la honestidad y el servicio. Que la sociedad recupere la solidaridad, la verdad y la responsabilidad personal. Y que los cristianos, antes de reclamar cambios ajenos, procuren vivir con mayor fidelidad aquello en lo que creen.