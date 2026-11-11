San Antonio de Areco: una cruz creada por un platero arequero llegó a manos del papa León XIV

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El orfebre Horacio “Yayo” Bertero realizó una cruz pectoral con madera de guayacán y plata 925, que fue entregada al sumo pontífice por el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.

Una obra de un reconocido platero nacido en San Antonio de Areco llegó hasta el Vaticano y fue recibida por el papa León XIV. Se trata de una cruz pectoral realizada por Horacio “Yayo” Bertero, un artesano con más de cuatro décadas de trayectoria, que desarrolló gran parte de su carrera en Salta y mantiene un fuerte vínculo con su pueblo natal.

La cruz pectoral que recibió el papa León XIV El propio Bertero dio a conocer la noticia el 9 de noviembre, cuando compartió imágenes de la pieza que tuvo como destinatario al papa León XIV. Según informó el artesano, la cruz fue entregada al pontífice por el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.

La obra reúne dos materiales con una fuerte identidad regional: madera de guayacán, característica del Chaco salteño, y plata 925. La combinación de ambos elementos le otorga una identidad particular y refleja el trabajo artesanal que distingue las creaciones del orfebre.

La ornamentación incorpora hojas de acanto, un motivo vegetal utilizado desde hace siglos en la arquitectura y las artes decorativas. Este recurso, trabajado sobre el metal, aporta detalles a una pieza que combina tradición religiosa, naturaleza y técnicas propias de la platería.

La cruz pectoral es una insignia que utilizan los obispos y el papa sobre el pecho. Tiene un significado religioso y representa la misión pastoral de quienes la portan, por lo que su elaboración requiere un cuidado especial tanto en los materiales como en los detalles de su diseño.

Yayo Bertero y una trayectoria que comenzó en San Antonio de Areco La historia de Horacio Bertero con la platería comenzó hace más de 40 años. Nacido en San Antonio de Areco, encontró su vocación después de un viaje a Perú en 1980, donde tuvo contacto con distintas técnicas artesanales de fundición y trabajo con metales.

Al regresar a su localidad, ingresó al taller de Juan José Draghi, uno de los grandes referentes de la platería criolla. Allí adquirió conocimientos fundamentales para desarrollar su oficio y comenzar un camino que, con el paso del tiempo, lo llevaría a construir una identidad propia dentro de la orfebrería argentina.

Años más tarde abrió su propio taller y amplió sus conocimientos mediante la incorporación de nuevas técnicas, materiales y motivos ornamentales. Posteriormente se radicó en Salta, donde consolidó su actividad en la platería gauchesca, la orfebrería religiosa y la restauración de piezas históricas.

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Entre sus trabajos más destacados se encuentra la restauración, realizada en 2014, de las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro, dos figuras centrales de la devoción religiosa salteña. También confeccionó bastones de mando para gobernadores y presentó sus creaciones en exposiciones realizadas en distintos países.

El oficio también tuvo continuidad familiar: su hijo Lisandro siguió sus pasos y desarrolló su propio recorrido como orfebre, manteniendo viva una tradición vinculada al trabajo artesanal de los metales.

El regreso a Areco y el vínculo con sus raíces El vínculo de Bertero con San Antonio de Areco continúa vigente a pesar de los años transcurridos desde su partida. En octubre de 2026, el platero regresó a su localidad natal para participar de una charla en la Biblioteca Belgrano, donde compartió parte de sus investigaciones y conocimientos sobre la ornamentación vegetal en la platería.

Durante el encuentro explicó cómo elementos de la naturaleza, como el cardo y el ceibo, pueden convertirse en motivos decorativos a partir de la observación, el dibujo y su posterior reproducción sobre el metal.

La actividad también representó una oportunidad para transmitir experiencias acumuladas durante décadas de trabajo y reencontrarse con la comunidad en la que comenzó su formación como artesano.

Ahora, la realización de una cruz pectoral para el papa León XIV vuelve a poner su nombre en primer plano y adquiere un significado especial para San Antonio de Areco. Una obra que combina materiales regionales, tradición religiosa y técnicas de orfebrería, pero que también lleva consigo parte de la historia de un vecino que logró proyectar su oficio mucho más allá de las fronteras de su pueblo.