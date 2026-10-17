Kicillof, Magario y Espinoza encabezarán en La Matanza el acto por el Día de la Lealtad

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Política

La celebración por el 81º aniversario del 17 de octubre de 1945 se realizará este sábado en el Polideportivo Perón, con la participación de dirigentes políticos, sindicales y militantes.

17 de octubre de 2026 a las 10:17 a. m.

17 de octubre de 2026 a las 10:17 a. m.

El peronismo bonaerense conmemorará este sábado 17 de octubre el Día de la Lealtad con un acto en el partido de La Matanza, que contará con la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; la vicegobernadora, Verónica Magario; y el intendente local y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza.

La actividad se desarrollará en el Polideportivo Perón y reunirá a funcionarios provinciales y municipales, intendentes bonaerenses, legisladores, representantes de organizaciones sindicales y dirigentes de distintas expresiones del justicialismo.

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. La convocatoria se realizará al cumplirse 81 años de la movilización del 17 de octubre de 1945, considerada uno de los acontecimientos fundacionales del peronismo, cuando una multitud de trabajadores se concentró en la Plaza de Mayo para reclamar la liberación de Juan Domingo Perón.

La elección de La Matanza como sede de la celebración responde al peso político y electoral que históricamente ha tenido ese distrito dentro del justicialismo bonaerense. Desde la organización lo identifican como la "Capital Nacional del Peronismo", una denominación utilizada por sus dirigentes para destacar su vinculación con el movimiento.

La unidad como eje de la convocatoria

De acuerdo con lo informado por los organizadores, uno de los principales mensajes del encuentro estará centrado en la necesidad de fortalecer la unidad del peronismo frente al escenario político nacional.

En ese sentido, Espinoza sostuvo que la celebración permitirá reivindicar lo que definió como "la cuarta bandera peronista", en referencia a la unidad, que sumó a los principios históricos de justicia social, independencia económica y soberanía política.

El intendente de La Matanza también vinculó la conmemoración con la situación política y económica del país y expresó críticas hacia la administración del presidente Javier Milei.

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"El Día de la Lealtad no es solo una fecha en el calendario, es un momento para traer al presente la doctrina peronista y recordar los valores que distinguen al pueblo argentino, caracterizado en sus trabajadoras y trabajadores, en las y los jóvenes y la clase media", manifestó Espinoza.

Asimismo, cuestionó las políticas del Gobierno nacional y planteó la necesidad de impulsar una alternativa desde el justicialismo.

"Las argentinas y argentinos sufren día a día esta escalada de crueldad por parte de la derecha, representada en el Gobierno de Milei, pero sueñan con volver a tener una patria libre, justa y soberana. Vamos por esa nueva Argentina", afirmó.

La presencia de Kicillof y Magario le otorgará al encuentro una dimensión provincial, en una fecha tradicionalmente utilizada por el peronismo para recordar sus orígenes y expresar sus posicionamientos frente a la coyuntura política.

La conmemoración reunirá así a distintos sectores del justicialismo bonaerense y del movimiento sindical, con la unidad partidaria y las diferencias con el rumbo del Gobierno nacional como principales ejes políticos de la convocatoria.