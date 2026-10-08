Fernando Espinoza fue reelecto al frente de la FAM y los intendentes reclamaron a Milei un cambio de rumbo económico

> Fernando Espinoza fue reelecto al frente de la FAM y los intendentes reclamaron a Milei un cambio de rumbo económico

Política

La Federación Argentina de Municipios presidida por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza advirtió sobre el deterioro de la situación social, la caída del consumo, la paralización de la obra pública y la reducción de recursos para los gobiernos locales.

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, fue reelecto presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) durante una asamblea realizada este miércoles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que participaron representantes municipales de distintos puntos del país. Su continuidad al frente de la entidad, con mandato hasta 2028, se produjo en el marco de un encuentro que también estuvo marcado por los cuestionamientos al Gobierno nacional y la aprobación de un documento que reclama al presidente Javier Milei una modificación urgente del rumbo económico.

La jornada reunió a representantes de más de 500 distritos y combinó la renovación de autoridades con un pronunciamiento sobre la situación económica, social y productiva de la Argentina. En ese contexto, los intendentes reiteraron su solicitud de mantener una reunión con el jefe de Estado para abordar las demandas de los gobiernos locales.

Espinoza, que conduce el municipio de La Matanza, había llegado a la presidencia de la Federación en 2022 y posteriormente continuó al frente de la institución. Su nueva elección se concretó sin una lista opositora, luego de que no prosperara la posibilidad de una candidatura alternativa impulsada desde sectores de La Cámpora.

El dirigente mantiene una vinculación política con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, mientras que las diferencias internas dentro del peronismo también estuvieron presentes en el escenario previo a la elección de autoridades de la Federación.

El papel de los municipios frente a la situación social Luego de su reelección, Espinoza hizo referencia al papel que cumplen las administraciones municipales ante las demandas de la población.

"Los municipios de todo el país se convirtieron en la primera barrera de contención, atendiendo las crecientes demandas de la población frente al deterioro de las condiciones de vida", expresó el jefe comunal.

En esa misma línea, sostuvo: "Es en cada Gobierno local desde donde estamos empujando la unidad para frenar esta escalada de injusticia social que sufre el pueblo argentino".

Las declaraciones estuvieron acompañadas por la aprobación de un documento institucional en el que la FAM expuso su diagnóstico sobre la situación nacional y formuló una serie de reclamos vinculados con el financiamiento municipal, la actividad económica, la producción y las políticas sociales.

"Exigimos que el presidente Javier Milei corrija el rumbo económico de manera urgente porque está dejando a millones de argentinos sin lo básico", señala el texto aprobado por los intendentes.

La Federación también planteó que "miles de vecinos llegan a los municipios con una misma preocupación: cómo llegar a fin de mes", y agregó: "Los precios suben, el trabajo se recorta y los derechos se pierden. Municipios y provincias hacemos el máximo esfuerzo, pero la emergencia ya se volvió permanente".

Reclamos por la producción y la obra pública Uno de los capítulos centrales del documento estuvo dedicado a las economías regionales y al papel de los pequeños y medianos productores, las cooperativas y las empresas del interior.

La FAM destacó la importancia de estos sectores para la generación de empleo y el desarrollo de las comunidades, al tiempo que formuló cuestionamientos a las políticas nacionales destinadas a la actividad productiva.

"Para ello necesitan consumo interno, crédito, infraestructura y un Estado que acompañe. Hoy enfrentan lo contrario: actividad en retroceso, obras paralizadas y beneficios para unos pocos", expresa el pronunciamiento.

La entidad también se refirió a las medidas sobre los derechos de exportación agropecuarios.

"El ejemplo más claro fueron las retenciones al campo: la baja duró apenas 72 horas y el beneficio quedó en manos de grandes empresas exportadoras. Los pequeños y medianos productores, que sostienen la producción en cada región, quedaron afuera, cuando una política federal debería empezar por ellos", sostiene el documento.

Otro de los puntos destacados estuvo relacionado con la infraestructura vial y la ejecución de obras nacionales.

"La paralización de la obra pública nacional golpea directamente a las economías locales. Una ruta en mal estado encarece el transporte, aísla pueblos enteros, reduce el turismo y aumenta la cantidad de muertes por accidentes de tránsito", afirmaron los intendentes.

En función de ese planteo, la Federación solicitó la reactivación de las obras públicas, con prioridad para los corredores estratégicos vinculados con las economías regionales.

Consumo, empleo y asistencia social El pronunciamiento también incluyó consideraciones sobre la actividad comercial, el empleo y el poder adquisitivo de las familias.

"Vemos caer el poder de compra, que afecta directamente al comercio, a las pymes y al empleo. Es una cadena que sigue creciendo y cada día son más persianas que se cierran en cada ciudad", señalaron los representantes municipales.

La situación de los jubilados, la atención sanitaria y las prestaciones para personas con discapacidad también formaron parte de las preocupaciones expresadas durante la asamblea.

En relación con los adultos mayores, el documento sostiene: "Después de toda una vida de trabajo, hoy luchan por subsistir. Cada recorte significa menos comida en la mesa y tratamientos de salud postergados".

En materia sanitaria, la Federación cuestionó las decisiones presupuestarias nacionales y afirmó que "desfinanciar la salud no ahorra: traslada el costo a las familias y a los sistemas de salud locales, que ya están al límite".

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También solicitó garantizar el acceso a medicamentos, vacunas y prestaciones para personas con discapacidad, además de restablecer la asistencia alimentaria a los comedores comunitarios.

La discusión por los recursos municipales El financiamiento de las administraciones locales fue otro de los temas que atravesaron el encuentro.

La Federación presentó cifras sobre las transferencias nacionales y sus consecuencias para los presupuestos municipales.

"Los municipios perdimos alrededor del 80% de los fondos educativos que recibíamos hasta fines de 2023", señala el documento.

Asimismo, la entidad sostuvo que "en 2025, los recursos coparticipables y discrecionales transferidos a las provincias, y por ende a municipios, fueron 36,7% menores a lo proyectado".

Desde la FAM vincularon esta situación con las dificultades que enfrentan los gobiernos locales para sostener servicios y programas de asistencia.

"Los gobiernos locales reciben menos recursos mientras deben atender más demandas a causa de la crisis desatada por el gobierno de Milei", expresa otro de los párrafos del pronunciamiento.

En el capítulo educativo, los intendentes también reclamaron mayores recursos para las universidades nacionales y reivindicaron el papel de la educación pública, la ciencia y la tecnología en el desarrollo del país.

Espinoza llamó a construir una alternativa política Además de los reclamos institucionales, la asamblea dejó definiciones sobre el escenario político nacional y el papel que la Federación pretende desempeñar en los próximos años.

En ese marco, Espinoza hizo referencia al clima social y a la necesidad de articular una propuesta política desde los gobiernos locales.

"Según las últimas encuestas, el 70% de las argentinas y argentinos pide un cambio de rumbo económico", sostuvo el intendente de La Matanza, sin precisar en esa declaración cuáles eran los estudios de opinión a los que hacía referencia.

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A continuación, expresó: "Ante todo este triste diagnóstico, y junto a la Federación Argentina de Municipios tenemos la tarea de mantener encendida la llama de la esperanza, construir una alternativa amplia y superadora y comenzar un nuevo camino para la Argentina".

El pronunciamiento aprobado por la entidad también incorporó consideraciones sobre el endeudamiento nacional, la defensa de la soberanía, la situación de las Islas Malvinas y el funcionamiento de las instituciones.

En el plano político, los intendentes incluyeron una referencia a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner.

"Seguimos sosteniendo que la condena contra Cristina Fernández de Kirchner forma parte de una persecución política, mediática y judicial", señala el documento, que también reivindica la independencia de los poderes del Estado y el respeto de las garantías constitucionales.

Diez pedidos y una reunión con Milei Como conclusión de la asamblea, la Federación Argentina de Municipios presentó diez reclamos dirigidos al Gobierno nacional.

Entre ellos figuran la restitución de los fondos educativos y de los recursos transferibles a provincias y municipios; la reactivación de la obra pública nacional; la protección de pequeños y medianos productores; y una mayor asignación presupuestaria para jubilaciones, salud y discapacidad.

La entidad también solicitó restablecer la asistencia alimentaria a los comedores, contemplar la situación de las familias endeudadas y garantizar el debate parlamentario sobre las decisiones económicas que puedan comprometer recursos estratégicos del país.

En materia institucional, reclamó el respeto de la Constitución Nacional y la división de poderes.

El último punto del documento establece: "Reiteramos el pedido de reunión urgente al presidente Javier Milei".

De esta manera, la reelección de Espinoza quedó vinculada con la definición de una agenda de reclamos económicos, sociales e institucionales que la Federación pretende sostener durante la nueva etapa de conducción.