La FAM rechazó los cambios en Zona Fría y advirtió por el impacto en las tarifas de gas

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Política

La Federación Argentina de Municipios cuestionó la reforma sancionada por el Senado, que restringe el alcance del régimen de subsidios al consumo de gas. La entidad, que reúne a más de 500 intendentes de todo el país, sostuvo que la medida afectará a millones de usuarios.

La Federación Argentina de Municipios (FAM) manifestó su rechazo a la modificación del Régimen de Zona Fría, recientemente convertida en ley por el Senado de la Nación, y cuestionó con dureza al Gobierno nacional por una decisión que reducirá el universo de usuarios alcanzados por los beneficios en las tarifas de gas.

La reforma fue sancionada el jueves 24 de septiembre por 38 votos afirmativos y 8 negativos. La nueva normativa restringe el esquema que había sido ampliado en 2021 y mantiene los beneficios fundamentalmente para la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y la Puna, mientras millones de usuarios de otras regiones dejarán de estar comprendidos.

La decisión motivó un pronunciamiento de la FAM, entidad que representa a más de 500 intendentes e intendentas de distintos puntos del país y que preside Fernando Espinoza.

En el documento, la Federación calificó la modificación como “otro ataque insensible” del Gobierno de Javier Milei contra los derechos de las familias argentinas y advirtió que el cambio provocará un fuerte impacto económico entre quienes hasta ahora accedían a las tarifas diferenciales.

“Este nuevo avance sobre los derechos de las argentinas y los argentinos les causará un enorme daño a millones de usuarios de gas”, señaló la organización municipalista.

“Un golpe directo al bolsillo” El Régimen de Zona Fría fue ampliado en 2021 mediante la Ley 27.637. Aquella legislación extendió los beneficios tarifarios a usuarios de distintas regiones del país caracterizadas por temperaturas invernales más bajas y mayores necesidades de calefacción. La ley estableció descuentos sobre los cuadros tarifarios para los usuarios comprendidos en el sistema.

Precisamente sobre ese punto hizo eje el comunicado de la FAM.

“La normativa derogada establecía tarifas diferenciales para regiones donde las condiciones climáticas generan una mayor necesidad de calefacción. La quita de esa medida reparadora es un golpe directo al bolsillo de las familias”, sostuvo la Federación.

La organización también vinculó su cuestionamiento con la evolución que vienen registrando las tarifas de los servicios públicos y consideró que el beneficio constituía una herramienta para amortiguar los mayores consumos de gas durante los meses de bajas temperaturas.

Según la FAM, la modificación elimina para una parte importante de los usuarios un beneficio que ya estaba incorporado a la economía cotidiana de los hogares.

“En un contexto de tarifas impagables y con inviernos muy rigurosos, el ajuste permanente de Milei anula ahora un derecho adquirido que resultaba un alivio fundamental para la economía real del día a día de la sociedad”, expresó la entidad en su comunicado.

Un régimen que reduce su alcance La reforma aprobada por el Congreso modifica el esquema vigente y vuelve a concentrar el beneficio en las regiones históricamente alcanzadas por el régimen, al tiempo que deja afuera a buena parte de los usuarios incorporados mediante la ampliación sancionada en 2021. Medios nacionales estimaron en más de tres millones las personas que perderán el beneficio.

La discusión atravesó el Senado en medio de fuertes diferencias políticas. El Gobierno defendió la modificación dentro de su política de reducción y focalización de subsidios, mientras sectores opositores cuestionaron el impacto que tendrá sobre las facturas de los hogares que hasta ahora recibían descuentos.

La FAM se ubicó dentro de este último grupo y anticipó que continuará reclamando por el restablecimiento de los beneficios.

“Rechazamos este nuevo ataque a las familias argentinas y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para reconquistar y defender cada derecho”, concluye el pronunciamiento.