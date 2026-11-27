Espinoza visitó una PyME de Morón y cuestionó la política económica del Gobierno nacional

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Política

El presidente de la Federación Argentina de Municipios e intendente de La Matanza recorrió las instalaciones de New Bag SRL junto al jefe comunal de Morón, Lucas Ghi, funcionarios y representantes de la empresa.

En el marco de las recorridas que viene realizando por distintos distritos de la provincia de Buenos Aires para conocer la situación del sector productivo, el presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, visitó las instalaciones de New Bag SRL, una empresa radicada en el partido de Morón que cuenta con más de 100 empleados.

De la actividad participaron el intendente local, Lucas Ghi; la secretaria de Producción, Débora Giorgi; el propietario de la firma, Roberto Sabolcki, y el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones de la provincia de Buenos Aires, Ariel Aguilar.

La recorrida forma parte de una agenda de encuentros que Espinoza viene desarrollando con representantes de pequeñas y medianas empresas, tanto del interior bonaerense como del conurbano, para abordar las consecuencias de la situación económica nacional sobre la actividad industrial y el empleo.

Durante la visita, el titular de la FAM cuestionó las políticas implementadas por la administración del presidente Javier Milei y expresó su preocupación por el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo.

"Seguimos recorriendo las ciudades de la provincia de Buenos Aires, el interior bonaerense y, en este caso, el Gran Buenos Aires, visitando esta empresa modelo que sigue funcionando a pesar del industricidio de Milei con nuestras PyMEs, que sufrimos permanentemente en nuestra provincia", manifestó Espinoza.

En ese contexto, el intendente de La Matanza sostuvo que “alrededor de 400 mil nuevos desocupados tiene la Argentina de Milei”.

Los costos y el sostenimiento de las empresas

Espinoza hizo referencia a las dificultades que, según su análisis, enfrentan los empresarios para mantener sus establecimientos en funcionamiento y preservar las fuentes laborales.

"No es fácil sostener una empresa en un período de la Argentina como el que estamos atravesando, donde las empresas están cada día peor y nuestros empresarios ya no saben qué hacer", señaló.

Asimismo, expresó: "Tenemos empresarios que prácticamente entregan su vida para generar una pequeña o mediana empresa y hoy ven cómo se derrumban y terminan en la quiebra".

El presidente de la FAM también vinculó el incremento de los costos operativos con las dificultades económicas y financieras que atraviesan las pequeñas y medianas empresas.

"Los costos fijos que hoy tienen nuestros empresarios están generando el quiebre de empresas, un desastre total, desesperanza y bronca. Pero estoy seguro de que vamos a salir adelante y vamos a cambiar esta historia", afirmó.

La situación de New Bag

Por su parte, Roberto Sabolcki, propietario de New Bag SRL, manifestó que la empresa enfrenta un escenario caracterizado por el incremento de los costos y la disminución de la demanda. Según indicó el empresario, las tarifas registraron un aumento del 1.000 por ciento durante los últimos tres años.

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Sabolcki también se refirió a las responsabilidades que implica conducir una pequeña o mediana empresa y destacó la generación de puestos de trabajo como uno de los aspectos centrales de su actividad.

"Cuando somos dueños de una PyME, somos dueños las 24 horas. Dejamos muchas horas acá, pero la mayor alegría es poder generar empleo. Hoy tenemos más de 100 empleados, de Morón, La Matanza y Moreno", expresó.

En tanto, el intendente de Morón, Lucas Ghi, se refirió a la agenda territorial que lleva adelante Espinoza en su condición de presidente de la Federación Argentina de Municipios.

“Es una alegría recibir a Fernando. Sabemos de su vocación por recorrer la provincia de Buenos Aires y atender la agenda de los intendentes de todo el país como presidente de la FAM”, manifestó.

El jefe comunal también planteó la necesidad de otorgar un lugar prioritario a la actividad industrial dentro de las políticas de desarrollo económico.

“La etapa que viene debe poner a la industria en el eje central del desarrollo de la Argentina, junto con empresas como New Bag, que producen, generan valor y empleo”, sostuvo Ghi.

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El planteo de una recomposición salarial

Durante el encuentro, Espinoza amplió sus cuestionamientos al Gobierno nacional y se refirió a la situación de los trabajadores, los profesionales y los jubilados.

"No queremos más una Argentina donde los profesionales no encuentren un trabajo para poder sobrevivir, donde los chicos no tengan un plato de comida y nuestros jubilados no lleguen a fin de mes", expresó.

En la misma línea, el titular de la FAM afirmó: "La Argentina que nos deja Milei es una Argentina donde los ricos cada día son más ricos, donde la clase media está desapareciendo y donde los trabajadores pasan a tener salarios de indigencia".

Al concluir la actividad, el intendente de La Matanza planteó la necesidad de impulsar una recomposición de los ingresos de los trabajadores y mejorar las condiciones de rentabilidad del sector empresarial.