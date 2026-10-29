> Fernando Espinoza recorrerá San Nicolás, Ramallo y San Pedro con la mirada puesta en 2027

Política

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios visitará este jueves y viernes tres distritos de la Segunda Sección Electoral.

29 de octubre de 2026 a las 11:14 a. m.

29 de octubre de 2026 a las 11:14 a. m.

El intendente de La Matanza y recientemente reelecto presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, desarrollará este jueves 29 y viernes 30 de octubre una agenda de actividades en la Segunda Sección Electoral bonaerense, que incluirá visitas a Ramallo, San Nicolás y San Pedro.

La recorrida forma parte de una serie de encuentros que el dirigente peronista viene manteniendo en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, con el propósito de fortalecer los vínculos con los gobiernos locales, escuchar las demandas de cada región y promover acuerdos políticos de cara a las elecciones de 2027.

De acuerdo con la información difundida por su entorno, Espinoza tiene previsto reunirse con intendentes y visitar espacios representativos de las tres ciudades. Aunque no se precisaron los horarios ni la totalidad de las actividades, la agenda estará orientada al intercambio con dirigentes y representantes de diferentes sectores de la comunidad.

Una recorrida con proyección política La presencia del jefe comunal de La Matanza en el norte bonaerense se inscribe en un contexto de creciente actividad territorial de distintos referentes del peronismo provincial, que comienzan a posicionarse frente al escenario político de 2027.

Durante los últimos meses, Espinoza visitó Chivilcoy, Alberti, Mechita, Bragado, Saladillo, Mar Chiquita, Coronel Suárez y Ramallo, entre otras localidades. En esas recorridas mantuvo contactos con representantes de la producción, la industria, el comercio y diferentes instituciones.

El dirigente también participó de los plenarios del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político que encabeza el gobernador Axel Kicillof y que busca ampliar su construcción territorial dentro del peronismo bonaerense.

En uno de esos encuentros, Espinoza planteó la necesidad de estar presentes "en cada pueblo, cada ciudad y cada municipio para escuchar, aprender, corregir los errores, y organizar juntos la esperanza de las y los bonaerenses".

Esa definición constituye uno de los ejes de su actual estrategia política, que combina la gestión municipal con una presencia cada vez más frecuente en diferentes secciones electorales de la provincia.

El vínculo con Kicillof y el escenario de 2027 La recorrida por la Segunda Sección también se produce pocos días después del acto realizado el 17 de octubre en La Matanza, con motivo del Día de la Lealtad Peronista, que tuvo como principales protagonistas al gobernador Axel Kicillof y al propio Espinoza.

Según los organizadores, más de 20 mil personas participaron de aquella convocatoria, en la que ambos dirigentes cuestionaron el rumbo económico y social del país y coincidieron en la necesidad de construir una alternativa política.

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Durante su intervención, Espinoza sostuvo que "está renaciendo un nuevo peronismo adaptado a los sueños de las nuevas generaciones", una expresión que refleja la intención de impulsar una renovación del espacio político con vistas a los próximos desafíos electorales.

En ese marco, la presencia del presidente de la FAM en Ramallo, San Nicolás y San Pedro adquiere una dimensión que trasciende las habituales visitas institucionales. La búsqueda de consensos con dirigentes territoriales y el acercamiento a los distintos sectores productivos aparecen como componentes centrales de una estrategia de articulación provincial.

Producción, empleo y economías regionales Otro de los aspectos que Espinoza viene destacando en sus recorridas es la necesidad de vincular la construcción política con las demandas económicas de cada distrito, particularmente en materia de producción, empleo y desarrollo regional.

Durante una visita a Saladillo, el intendente de La Matanza expresó su aspiración de construir "una Argentina con sueldos y jubilaciones dignas, donde el campo, las PyMEs y la industria generen producción, progreso y el verdadero impulso que necesitan nuestras economías regionales".

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En aquella oportunidad también remarcó: "No hay Argentina posible sin el campo y sin la industria, no hay Argentina posible sin solidaridad y sin sueños colectivos".

Con ese discurso, el dirigente busca tender puentes con sectores económicos y sociales que tienen un peso significativo en el interior bonaerense, donde la actividad agropecuaria, las pequeñas y medianas empresas y la industria constituyen motores fundamentales del desarrollo local.

La visita de este jueves y viernes permitirá observar cómo se traduce esa estrategia en los distritos del norte provincial, una región de importancia tanto por su actividad económica como por su gravitación electoral.