León XIV ya vuela hacia Sudamérica: la Argentina se prepara para recibir al Papa

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El Santo Padre partió este viernes desde Roma en el inicio de una histórica gira apostólica que comprende Uruguay, Argentina y Perú. Tras su primera escala en Montevideo, llegará a nuestro país.

El viaje tan esperado ya está en marcha. El papa León XIV despegó este viernes desde Roma rumbo a Sudamérica y comenzó así una gira apostólica que lo llevará a recorrer Uruguay, Argentina y Perú. A bordo de un avión Airbus A330-900 de Ita Airways, el Santo Padre dejó atrás el aeropuerto internacional de Fiumicino "Leonardo da Vinci" a las 7.05 (hora italiana), dando inicio a una visita que despierta una profunda expectativa en las comunidades católicas de la región.

La aeronave tiene previsto arribar a Montevideo alrededor de las 16.30 (hora local), luego de un vuelo de aproximadamente trece horas y media. Uruguay será la primera escala de este sexto viaje apostólico internacional, que se extenderá hasta el 17 de noviembre y tendrá en la Argentina uno de sus momentos más significativos.

Para nuestro país, la llegada de León XIV tendrá un valor histórico y pastoral especial: será el regreso de un sucesor de Pedro después de casi 40 años. La visita representa una oportunidad de encuentro para los fieles argentinos, que esperan recibir al Pontífice y compartir con él jornadas de oración, celebración y reflexión.

Primera parada: Uruguay La agenda del Papa comenzará en Montevideo, donde permanecerá del 6 al 8 de noviembre. Será el segundo pontífice en visitar Uruguay, después de san Juan Pablo II, quien realizó dos viajes apostólicos a ese país en 1987 y 1988.

Tras su recepción oficial en el aeropuerto internacional de Carrasco, León XIV se trasladará a la Plaza Independencia. Allí tendrá lugar la ceremonia de bienvenida, prevista para las 17.30, con la presencia del presidente uruguayo, Yamandú Orsi, quien lo recibirá frente a la Torre Ejecutiva.

Durante esa primera jornada también mantendrá encuentros con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. Posteriormente, visitará al mandatario en el edificio José Artigas, una de las sedes de la Presidencia uruguaya.

La dimensión pastoral tendrá su espacio central en la catedral metropolitana de la Inmaculada Concepción y de los Santos Felipe y Santiago, donde el Papa celebrará las vísperas junto con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas.

La Argentina, en el corazón de la gira Después de su paso por Uruguay, el viaje continuará hacia la Argentina, donde la presencia del Santo Padre adquiere una relevancia particular. La visita permitirá renovar el vínculo entre el sucesor de Pedro y una comunidad católica que aguarda con emoción este acontecimiento.

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La última visita de un Papa a nuestro territorio fue la de san Juan Pablo II, por lo que el regreso de un pontífice representa un acontecimiento que trasciende lo protocolar. Será, fundamentalmente, una oportunidad para el encuentro con el pueblo, la Iglesia y las distintas realidades sociales del país.

La gira también tendrá una dimensión especial en Perú, donde León XIV vivió años de misión pastoral y episcopal. Su paso por ese territorio estará atravesado por una historia personal de servicio y cercanía con las comunidades locales.

Un mensaje de paz para los pueblos En las primeras horas del viaje, mientras sobrevolaba territorio italiano, León XIV envió un telegrama al presidente de Italia, Sergio Mattarella. En el mensaje confió los deseos de paz y fraternidad de los pueblos que visitará a la intercesión de la Virgen María y de los santos que anunciaron el Evangelio de la caridad.

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También transmitió sus saludos al jefe de Estado y elevó sus oraciones por el bien y la prosperidad de toda la nación italiana.

Con el avión papal ya rumbo a Sudamérica, comienza una semana de profundo significado para la Iglesia de la región. Uruguay, Argentina y Perú se preparan para recibir a León XIV en un recorrido que reunirá distintas historias, culturas y comunidades bajo un mismo mensaje: el llamado a la fraternidad, la paz y la esperanza.