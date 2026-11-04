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Un gameplay nunca visto de GTA VI se hizo viral en el último capítulo de South Park

Los fanáticos de Grand Theft Auto VI ya tenían muchas razones para estar emocionados con el próximo juego de Rockstar Games. Ahora, sin embargo, se ha descubierto que el juego podría incluir una mecánica de juego bastante inusual: la caca de perro como arma. Un fragmento del juego fue mostrado en el último capítulo de South Park, que se estrenó esta noche en Comedy Central.

El clip muestra a Jason Duval, uno de los protagonistas del juego, en una playa abarrotada. Pero lo que llama la atención es que, en el fondo, un perro está haciendo sus necesidades. La escena es bastante surrealista, pero también es una buena muestra de la creatividad y la irreverencia que se espera del juego.

Según informó Xataka, el fragmento del juego nunca había sido visto públicamente antes de su aparición en South Park. Esto ha llevado a muchos a especular sobre la posibilidad de que la escena sea una broma o una referencia a la cultura popular.

Sin embargo, la gente de Rockstar Games no ha dicho nada al respecto. Esto ha llevado a muchos a pensar que la escena podría ser una parte real del juego. Es importante destacar que no hay mucha información disponible sobre la mecánica de juego, así que solo se puede especular.

La aparición de GTA VI en South Park no es la primera vez que un juego de Rockstar Games ha sido relacionado con la serie de animación. En el pasado, los creadores de South Park han hecho referencias a juegos de la serie Grand Theft Auto en sus episodios. Ahora, parece que la situación se ha revertido y es el juego el que está haciendo una referencia a la serie.

El juego más esperado del año: GTA VI se cuela en South Park

¿Qué significa esto para el juego? La aparición de GTA VI en South Park puede ser una buena señal para los fanáticos del juego. Si la escena es real, podría indicar que el juego va a ser aún más innovador y creativo que lo que se esperaba. Sin embargo, también podría indicar que el juego va a ser aún más surrealista y absurdo.

La relación entre Rockstar Games y South Park La relación entre Rockstar Games y South Park es larga y compleja. En el pasado, los creadores de South Park han hecho referencias a juegos de la serie Grand Theft Auto en sus episodios. Ahora, parece que la situación se ha revertido y es el juego el que está haciendo una referencia a la serie.

¿Qué esperan los fanáticos del juego? Los fanáticos del juego están emocionados con la aparición de GTA VI en South Park. Muchos están especulando sobre la posibilidad de que la escena sea real y de que el juego sea aún más innovador y creativo que lo que se esperaba. Sin embargo, también hay algunos que están preocupados por la posibilidad de que el juego sea demasiado surrealista y absurdo.