Zona Fría: se avecinan fuertes aumentos en las facturas de gas y crece la disputa judicial

> Zona Fría: se avecinan fuertes aumentos en las facturas de gas y crece la disputa judicial

País

La modificación del régimen dejará sin la bonificación generalizada del 50% a usuarios de 94 municipios bonaerenses, entre ellos Pergamino. Aunque algunos hogares podrán acceder a un descuento del 20%, crece la preocupación por el impacto en las próximas facturas.

El nuevo esquema de subsidios al gas comienza a generar incertidumbre entre los usuarios de buena parte de la provincia de Buenos Aires. Con la modificación del régimen de Zona Fría, 94 municipios bonaerenses, entre ellos Pergamino, dejarán de contar con el descuento generalizado que hasta ahora alcanzaba a sus hogares por su ubicación geográfica.

La medida representa un cambio significativo para las economías familiares del interior provincial, donde durante los últimos años el beneficio permitió reducir el impacto de las tarifas de gas, especialmente durante los meses de bajas temperaturas. Ahora, mientras se aguarda la aplicación plena de las nuevas disposiciones, crecen las dudas sobre cuánto deberán pagar los usuarios en las próximas facturas.

De acuerdo con las estimaciones de la consultora Economía & Energía, los ajustes tarifarios podrían promediar subas superiores al 30%, aunque el impacto variará según la región y el nivel de consumo. En algunos puntos del país, los incrementos podrían alcanzar hasta el 88%.

Qué cambia con la modificación de Zona Fría La nueva reglamentación establece que se mantendrá la bonificación del 50% para los usuarios de la Patagonia —incluido el partido bonaerense de Patagones—, el departamento mendocino de Malargüe y la región de la Puna.

Para el resto de las localidades alcanzadas anteriormente por el régimen, se estableció una asistencia del 20% destinada a los hogares que reúnan las condiciones socioeconómicas previstas en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

De esta manera, los usuarios de los 94 municipios bonaerenses que quedaron excluidos del beneficio general podrán acceder a una bonificación menor, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa.

En la provincia de Buenos Aires, la modificación involucra aproximadamente a 1.240.000 hogares, que representan alrededor del 20% del total de usuarios del servicio de gas.

Un aspecto importante es que los descuentos del 50% y del 20% no se aplican sobre el importe final de la factura, sino exclusivamente sobre el precio del gas natural o del gas propano distribuido por redes. Por lo tanto, quedan afuera otros componentes de la boleta, como el transporte, la distribución, los impuestos y las tasas.

Cuánto podrían aumentar las facturas Las proyecciones sobre el impacto económico de la reforma muestran diferencias importantes entre regiones. Según el relevamiento de Economía & Energía, los incrementos podrían superar el 30% en promedio, aunque existen escenarios con subas considerablemente mayores.

Seguí leyendo Pergamino Zona Fría: Pergamino perderá el subsidio al gas y habrá aumentos en las facturas

Sin embargo, el monto definitivo dependerá de la situación de cada usuario, de su nivel de consumo y de si logra acceder al nuevo régimen de asistencia focalizada.

En el caso utilizado como referencia, el consumo de gas representaba unos 65.000 pesos. Sobre ese componente podría aplicarse una bonificación del 20%, equivalente a aproximadamente 13.000 pesos, siempre que el hogar cumpla con las condiciones de acceso.

Recurrir a la Justicia Mientras se preparan las próximas liquidaciones tarifarias, distintos municipios bonaerenses comenzaron a impulsar acciones judiciales para cuestionar la modificación del régimen y evitar que sus vecinos pierdan las bonificaciones que recibían.

Uno de los casos es el de Bahía Blanca, donde la jueza federal María Gabriela Marrón, titular del Juzgado Federal N° 2, admitió formalmente una acción colectiva presentada por el intendente Federico Susbielles junto con entidades de bien público y asociaciones de consumidores. También en Mar del Plata hubo movimientos. El Juzgado Federal N° 2 concedió el recurso de apelación presentado por la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon y elevó las actuaciones a la Cámara Federal de Apelaciones. Ese tribunal deberá determinar, en primer término, si el organismo tiene legitimación para representar colectivamente a los usuarios del distrito.

Seguí leyendo Política La FAM rechazó los cambios en Zona Fría y advirtió por el impacto en las tarifas de gas