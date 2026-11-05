Primer caso de condena por lesiones graves a la salud mental a un acosador digital

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Una llamada detrás de otra. Mensajes intimidatorios, perfiles falsos y amenazas dirigidas incluso a su hija. Lo que comenzó después de que Cintia Yanina García decidiera terminar un vínculo se convirtió en un hostigamiento que atravesó su vida cotidiana.

El Área de Comunicación Digital y Redes Sociales de la Procuración General del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires presenta una nueva entrega de la serie audiovisual Anatomía de una Investigación. Aquí, Mercedes Dudan, Fiscal de la UFI N° 2 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús; Silveria Fernández, Secretaría de la UFI N° 10 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús; y Cintia Yanina García, víctima de acoso y violencia digital, cuentan cómo fue la investigación que llevó a la primera sentencia por lesiones graves a la salud mental en la Provincia.

Un hostigamiento que llegó a toda la familia Según surge del testimonio incorporado a la sentencia, García denunció que, desde 2022, comenzó a recibir decenas de llamadas diarias, correos electrónicos, ingresos permanentes a sus cuentas de homebanking y plataformas de streeming. Los mensajes intimidatorios del imputado no cesaron. El hostigamiento continuó fuera de las pantallas: relató que el acusado arrojaba piedras contra la ventana de su casa.

La exposición digital fue otra parte de la violencia denunciada. De acuerdo con su declaración, se crearon perfiles falsos, se difundieron imágenes suyas en sitios pornográficos y llegaron comunicaciones difamatorias a su lugar de trabajo. Las amenazas también involucraron a sus familiares y, especialmente, a su hija.

García describió las consecuencias de vivir bajo ese temor constante: trastornos del sueño, ataques de pánico, ansiedad y aislamiento. Familiares, personas de su ámbito laboral y profesionales de la salud dieron cuenta durante el proceso del deterioro que atravesaba.

El episodio reconstruye cómo se abordó una sucesión de hechos que afectó la intimidad, el trabajo y la vida familiar de la víctima, hasta llegar a la condena. Su historia permite ver el alcance de una violencia que se sostuvo por distintos medios y la importancia de investigar cada una de sus manifestaciones.

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“Contar estas investigaciones en primera persona nos permite acercar nuestro trabajo a la comunidad y explicar cómo actuamos frente a situaciones que afectan profundamente la vida de las personas. Esta serie audiovisual nos da la oportunidad de hacerlo con un lenguaje claro y accesible, para que todas las personas conozcan cómo se investiga una causa y qué importancia tiene cada testimonio y cada prueba para llegar a una respuesta que nos acerque a una sociedad más justa”, asegura la fiscal Mercedes Dudan.

Transparencia y acceso a la justicia Lanzada en agosto de 2026 desde el Área de Comunicación Digital y Redes Sociales de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, “Anatomía de una investigación” se consolida como una estrategia integral de comunicación: un puente entre la labor cotidiana de los fiscales y la sociedad, que permite ver el trabajo real detrás de escena en causas complejas y reafirma el compromiso del MPBA con la legalidad y el acceso a la justicia.