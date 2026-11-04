Cómo se define la llave entre Douglas y Gimnasia: qué dice el reglamento y por qué conviene ganar por varios goles en Pergamino

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El orden de desempate es puntos, diferencia de gol y recién después la ventaja deportiva. Los escenarios posibles de la serie, uno por uno.

Fuente: NOTA AL PIE · 04 de noviembre de 2026 a las 03:27 p. m.

La llave de cuartos de final del Torneo Federal A entre Douglas Haig y Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy abrió una discusión que ocupó parte del bloque deportivo de LA OPINION: cómo se define la serie si termina igualada y hasta dónde alcanza la ventaja deportiva que obtuvo el Fogonero por su posición en la tabla.

El planteo surgió al aire entre Federico Delloso, Matías Pascali y Lucía Armagnino, y derivó en una rectificación sobre la marcha. “Me tengo que rectificar de lo que dijo Lucía sobre la diferencia de gol, porque en esta instancia corre la diferencia de gol”, señaló Delloso, que aclaró haber consultado el reglamento antes de volver sobre el tema.

Qué dice el reglamento El Reglamento del Torneo Federal A 2026 establece un orden de desempate de tres escalones para las series de eliminación directa. El texto oficial es explícito: “En caso que la serie de partidos finalice igualada 1ro en puntos y 2do en diferencia de goles, clasificarán los clubes mejores ubicados”.

Traducido, los criterios se aplican en este orden:

1. Puntos. En estas series se computan por partido, como en una fase de grupos de dos fechas: tres por victoria, uno por empate.

2. Diferencia de goles. Si los puntos quedan igualados, se mira el saldo entre goles a favor y en contra en los dos partidos.

3. Mejor ubicado. Recién si persiste la igualdad en los dos criterios anteriores entra en juego la ventaja deportiva, que corresponde a Douglas por haber terminado mejor posicionado.

Eso fue precisamente lo que la rectificación buscaba aclarar: la ventaja deportiva existe, pero no es un salvavidas automático. Opera en tercer lugar, no en primero.

Por qué conviene una goleada en la ida

De ahí se desprende la conclusión que planteó Delloso al aire: “Si ganás en Pergamino por una buena diferencia y allá perdés, corre la diferencia positiva. Por eso lo mejor sería ganarles acá 4 a 0, entonces allá vas con cierta tranquilidad”.

El razonamiento es correcto. Un triunfo amplio en la ida construye un colchón que permite perder por poco en la revancha sin que la serie quede comprometida. Con un 4 a 0 a favor, Douglas podría caer por tres goles en Chivilcoy y aun así avanzar, porque mantendría la diferencia de gol positiva.

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Los escenarios, uno por uno Vale repasar las combinaciones posibles, porque ahí aparece un matiz que conviene precisar.

Douglas gana la ida y gana la vuelta. Clasifica sin discusión, por puntos.

Douglas gana la ida y empata la vuelta. Clasifica: suma cuatro puntos contra uno.

Douglas gana la ida por varios goles y pierde la vuelta por menos. Clasifica. Los puntos quedan 3 a 3, pero la diferencia de gol lo favorece. Es el escenario que describió Delloso.

Douglas gana 1 a 0 la ida y pierde 1 a 0 la vuelta. Acá está el punto que conviene corregir respecto de lo que se dijo al aire. En ese caso, los puntos quedan 3 a 3 y la diferencia de gol queda en cero para ambos: ninguno saca ventaja en los dos primeros criterios. Entonces sí se aplica el tercero y clasifica el mejor ubicado. Douglas avanzaría, no quedaría eliminado.

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Douglas gana 1 a 0 la ida y pierde 2 a 0 la vuelta. Este sí es el escenario de eliminación. Los puntos siguen 3 a 3, pero la diferencia de gol queda en ‑1 para el Fogonero y +1 para Gimnasia. Ahí la ventaja deportiva no alcanza, porque la llave se resuelve antes, en el segundo criterio.

Empate en los dos partidos con idéntico marcador. Dos puntos para cada uno y diferencia cero: clasifica Douglas por ubicación.

La conclusión práctica Como resumieron en el programa, el dato no es menor: “Hacer muchos goles no es un dato menor, te cambia todo el esquema”.

La ventaja deportiva le da a Douglas un margen real, pero acotado a los empates estrictos. Todo lo que sea una serie con diferencia de gol definida se resuelve antes de llegar a ese criterio. De ahí que el objetivo en Pergamino no sea solamente ganar, sino construir la mayor diferencia posible para viajar a Chivilcoy con margen.