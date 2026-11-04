Pergaminenses por el país: quiénes siguen en carrera y quiénes quedaron eliminados en la recta final

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De Jeremías Ledesma en Rosario Central a los que pelean el ascenso en el Federal A y el Regional. El repaso completo, categoría por categoría. Exclusivo de Nico Minitti

La temporada entra en su tramo decisivo y el mapa de pergaminenses repartidos por el fútbol argentino se achica: quedan menos en competencia, pero los que siguen llegan a instancias definitorias. El repaso abarca desde la Primera División hasta el Torneo Regional Amateur, con clasificaciones aseguradas, eliminaciones por penales y situaciones particulares.

Primera División Ezequiel Muñoz no jugó en Gimnasia ante su exequipo, Lanús, en el empate 1 a 1, por una distensión muscular. La expectativa es que pueda estar disponible para el partido clasificatorio y que el Lobo ratifique su lugar en los playoffs.

Jeremías Ledesma fue titular en la victoria de Rosario Central por 2 a 1 ante Sarmiento en Junín. El Canalla lidera su zona y ya está clasificado. En el mismo plantel está Thiago Ponce, que prácticamente no fue convocado en toda la temporada al equipo profesional.

A la nómina se suman Gustavo y Bruno Benítez, técnico y ayudante de campo respectivamente de Deportivo Riestra. Debutaron con derrota por 3 a 0 como locales ante Talleres de Córdoba, aunque con un alivio: en la previa del partido Aldosivi había perdido, lo que selló la permanencia del equipo en la categoría. Les quedan dos fechas por cumplir.

En Sarmiento de Junín están Agustín Seyral y Diego Churín. Seyral fue operado hace varios meses por la ruptura de los ligamentos cruzados y atraviesa la recuperación con la mira puesta en 2027. Churín, que perdió rodaje en el último tiempo bajo la conducción de Facundo Sava, fue al banco ante Rosario Central y no sumó minutos en la derrota por 2 a 1.

Primera Nacional Juan Ignacio Alessandroni habría disputado su última función en Santiago del Estero, según anticipó Diego Squarini. Sería la última vez que vistió los colores de Mitre, en el empate 0 a 0 ante Los Andes.

Bruno Nasta no estuvo frente a Deportivo Madryn en San Miguel, equipo que ya había descendido la fecha anterior. Cerró el campeonato con siete goles, una marca considerable para un plantel que terminó perdiendo la categoría. Las lesiones y la falta de continuidad en el tramo final condicionaron su temporada, aunque sus antecedentes en San Miguel y en Racing de Córdoba lo mantienen como una alternativa atractiva para la categoría.

Martín Campos continúa sin jugar en Ferro. Su situación responde a que decidió no renovar el vínculo con la dirigencia anterior y las conversaciones no se reactivaron con la actual. Entrena con la reserva, aunque tampoco disputa partidos en ese nivel.

Lorenzo Bruno no fue convocado en Chacarita frente a Nueva Chicago, pero hubo una buena noticia: su equipo mantuvo la categoría tras ganar 2 a 0 al Torito.

Matteo Levato fue titular en Morón ante Bolívar, en la victoria por 2 a 0. Fue reemplazado a los 25 minutos del segundo tiempo y ahora jugará los playoffs en busca del segundo ascenso.

Primera B Metropolitana Máximo Guzmán fue al banco en Deportivo Italiano ante Villa Dálmine y entró en el complemento, en la victoria por 1 a 0. El único lunar fue un penal que erró a los 18 minutos del segundo tiempo, contenido por el arquero rival. Más allá de ese episodio, cerró un gran campeonato y su equipo sigue en carrera en el reducido por un lugar en la Primera Nacional.

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Torneo Federal A Tres pergaminenses continúan con vida en la categoría.

Álvaro De Gaetani fue titular en Kimberley ante Argentino de Monte Maíz. Empataron 1 a 1 y aseguraron la clasificación a cuartos de final.

Franco Flores y Fausto Fiol integran Gimnasia de Chivilcoy. El Turu Flores se rompió el tendón de Aquiles, fue operado y se pierde lo que resta de la temporada. Ninguno de los dos jugó la vuelta ante Boca Unidos de Corrientes: el Tribunal de Disciplina falló a favor de Gimnasia y el equipo accedió a cuartos de final, donde será rival de Douglas Haig.

Torneo Regional Amateur El fin de semana resultó adverso para la mayoría de los representantes locales.

En Defensores de Salto están Guillermo Narbiloni, Gonzalo Ferreira, Brian Aita y Thiago Mast. Ganaron 3 a 2 la revancha ante Atlético Baradero, pero quedaron eliminados por penales. Ferreira no jugó por estar expulsado, Aita fue titular y Mast ocupó el banco sin sumar minutos.

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También quedó eliminado Gabriel Nasta, técnico de Recreativo de Carmen de Areco. Habían ganado 2 a 0 la ida como locales, perdieron la vuelta por el mismo marcador y cayeron en la definición desde los doce pasos.

Los que siguen son los de Academia Mascherano: Agustín Aguilar y Bruno Pautasso. Empataron 2 a 2 ante Villa Belgrano de Junín, con un global de 4 a 4. Aguilar fue determinante en la definición por penales: contuvo dos, el primero y el último, para asegurar la clasificación. Pautasso fue titular. El equipo está en cuartos de final.

Flavio Ciampichetti quedó afuera con Regatas, que perdió 3 a 1 ante Somisa y cayó por un global de 4 a 1.

El último del recorrido que mantiene chances de ascenso es Valentín Robatto, de Pacífico de General Alvear. Fue titular en la victoria por 2 a 0 y su equipo avanzó a cuartos de final.