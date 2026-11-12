La inflación en octubre fue de 2,2% y acumuló 33,1% en los últimos doce meses
El resultado compara con previsiones del mercado que esperaban una variación cercana al 2 por ciento.
La inflación marcó 2,2% en octubre, según dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) este jueves. El dato llevó a la medición interanual al 33,1% y al acumulado en lo que va del año a 26,3 por ciento.
El resultado comparó con previsiones del mercado que esperaban una variación cercana al 2 por ciento. Alimentos, servicios regulados y los componentes estacionales estuvieron entre los rubros seguidos de cerca durante el mes.
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La inflación núcleo, que no tiene en cuenta ni estacionales ni regulados, subió 1,5% en el mes, impulsada principalmente por los aumentos en alquileres y restaurantes. Los precios estacionales avanzaron 5,5%, con las mayores alzas en verduras, tubérculos y legumbres, mientras que los regulados aumentaron 2,9% por las subas en el gas y los combustibles para vehículos.
La división que más aumentó fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un alza de 4,2% a partir de la actualización de las tarifas de gas. Le siguió Recreación y cultura, que registró una variación de 3,3 por ciento.
En el otro extremo, Bebidas alcohólicas y tabaco tuvo el menor incremento del mes, con 0,8%, seguida por Educación, con 1,3 por ciento.
Alimentos y bebidas no alcohólicas fue el rubro de mayor incidencia en la inflación mensual en Cuyo, el Gran Buenos Aires, el Noreste, el Noroeste y la región Pampeana. Las subas en verduras, tubérculos, legumbres, pan y cereales explicaron buena parte de ese resultado.
En la Patagonia, en cambio, la mayor presión sobre el índice provino de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, a raíz de los aumentos en el gas y los alquileres.
Una vez conocido el dato, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que “la variación mensual en la inflación núcleo fue la menor desde julio de 2025″. Además, sumó que “con excepción de dicho mes, no se había observado una inflación núcleo tan baja desde enero de 2018. A su vez, la media móvil de 3 meses de la inflación núcleo fue la más baja desde enero de 2018″.