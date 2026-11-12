La inflación en octubre fue de 2,2% y acumuló 33,1% en los últimos doce meses

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El resultado compara con previsiones del mercado que esperaban una variación cercana al 2 por ciento.

La inflación marcó 2,2% en octubre, según dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) este jueves. El dato llevó a la medición interanual al 33,1% y al acumulado en lo que va del año a 26,3 por ciento.

El resultado comparó con previsiones del mercado que esperaban una variación cercana al 2 por ciento. Alimentos, servicios regulados y los componentes estacionales estuvieron entre los rubros seguidos de cerca durante el mes.

La inflación núcleo, que no tiene en cuenta ni estacionales ni regulados, subió 1,5% en el mes, impulsada principalmente por los aumentos en alquileres y restaurantes. Los precios estacionales avanzaron 5,5%, con las mayores alzas en verduras, tubérculos y legumbres, mientras que los regulados aumentaron 2,9% por las subas en el gas y los combustibles para vehículos.

La división que más aumentó fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un alza de 4,2% a partir de la actualización de las tarifas de gas. Le siguió Recreación y cultura, que registró una variación de 3,3 por ciento.

En el otro extremo, Bebidas alcohólicas y tabaco tuvo el menor incremento del mes, con 0,8%, seguida por Educación, con 1,3 por ciento.

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Alimentos y bebidas no alcohólicas fue el rubro de mayor incidencia en la inflación mensual en Cuyo, el Gran Buenos Aires, el Noreste, el Noroeste y la región Pampeana. Las subas en verduras, tubérculos, legumbres, pan y cereales explicaron buena parte de ese resultado.

En la Patagonia, en cambio, la mayor presión sobre el índice provino de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, a raíz de los aumentos en el gas y los alquileres.