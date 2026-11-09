“El progreso de una nación se mide por la acogida a las personas con discapacidad”: León XIV en el Cottolengo y la misa en Palermo

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El pontífice visitó el centro de Claypole y encabezó la primera misa masiva de su visita en el Monumento a los Españoles. Abel Pintos cantó ante los residentes.

El papa León XIV desarrolló este lunes su primera jornada completa en la Argentina con dos actividades centrales: una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y la misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo, el primer encuentro masivo con los fieles desde su llegada al país.

La agenda había comenzado temprano, con la salida del pontífice desde la Nunciatura Apostólica rumbo a la zona sur del conurbano bonaerense.

El Cottolengo: 400 residentes y un mensaje sobre la discapacidad El Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole alberga a cerca de 400 personas con discapacidad y adultos mayores. León XIV llegó en papamóvil, recorrió las instalaciones y mantuvo un encuentro con residentes, trabajadores y religiosos.

En la capilla del establecimiento dejó la definición que se convirtió en el eje de la jornada: “El progreso de una nación se mide por la acogida a las personas con discapacidad”.

Uno de los momentos más comentados llegó cuando el cantante Abel Pintos interpretó “La Llave” junto al coro integrado por residentes del centro, ante el pontífice.

Palermo: el recorrido y la misa Tras la visita a Claypole, León XIV se trasladó hacia la Ciudad de Buenos Aires. Alrededor de las 10 subió al papamóvil a la salida del túnel de la avenida del Libertador y recorrió unos 2,9 kilómetros hasta el Monumento a los Españoles, un trayecto de aproximadamente 35 minutos destinado a saludar a quienes aguardaban sobre la traza.

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La convocatoria se extendió por las calles y avenidas de Palermo, con público distribuido a lo largo del recorrido y vecinos que siguieron el paso del pontífice desde los balcones de los edificios.

La misa comenzó a las 11.30 en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento. El escenario montado para la ocasión tiene 47 metros de ancho por 17 de largo, con capacidad para 200 personas sobre el altar: 120 lugares destinados a obispos y el resto al séquito papal. La celebración estaba prevista hasta las 13, cuando comenzaría la desconcentración.

Las cifras de la convocatoria Las estimaciones sobre la cantidad de asistentes variaron de manera considerable según la fuente. Las proyecciones previas al acto hablaban de entre uno y dos millones de personas en el predio y sus alrededores, aunque no hay por el momento un recuento oficial posterior a la ceremonia.

Cómo sigue la agenda La jornada continúa con un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina y, a las 20.15, con una vigilia junto a jóvenes en el mismo Monumento a los Españoles.