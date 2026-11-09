Donar sangre, un procedimiento que dura un rato y que puede salvar hasta cuatro vidas

> Donar sangre, un procedimiento que dura un rato y que puede salvar hasta cuatro vidas

Salud

Cada 9 de noviembre, Argentina conmemora el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. La donación de sangre es fundamental para atender a pacientes que necesitan transfusiones durante cirugías, tratamientos oncológicos, partos complejos o situaciones de emergencia.

La sangre no se puede fabricar de manera artificial y su disponibilidad depende de quienes deciden donarla. Cada 9 de noviembre, Argentina conmemora el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, en homenaje a la primera transfusión sanguínea realizada con el método desarrollado por el médico argentino Luis Agote en 1914, quien compartió su descubrimiento con la comunidad médica internacional sin patentarlo.

La donación de sangre es fundamental para atender a pacientes que necesitan transfusiones durante cirugías, tratamientos oncológicos, partos complejos o situaciones de emergencia. Cada unidad donada puede separarse en distintos componentes, como glóbulos rojos, plaquetas y plasma, lo que permite ayudar a más de una persona.

Reservas Para garantizar la atención de quienes necesitan transfusiones, los centros de salud deben contar con reservas suficientes durante todo el año, incluso en períodos en los que las donaciones suelen disminuir.

“Uno de los principales desafíos de los centros de salud es contar con reservas de sangre suficientes para responder a las necesidades de los pacientes en todo momento. No podemos esperar a que surja una urgencia para tomar conciencia de la importancia de donar. La donación voluntaria y habitual es fundamental para sostener la disponibilidad de sangre, especialmente durante los feriados y las vacaciones, cuando suelen disminuir las donaciones”, señaló la doctora Elena Zevallos, directora médica nacional de OSPEDYC.

Cómo se realiza La donación es un procedimiento sencillo y seguro que se realiza bajo supervisión profesional. El proceso completo dura aproximadamente 40 minutos e incluye una entrevista confidencial, una evaluación clínica y la extracción de sangre, que generalmente lleva menos de diez minutos. Todo el material utilizado es estéril y descartable, por lo que no existe riesgo de contraer infecciones a través de los elementos empleados.

Para donar, es necesario presentar el documento de identidad, completar un cuestionario y firmar un consentimiento informado. Previamente, el equipo de salud realiza una evaluación que incluye controles de presión arterial y hemoglobina, entre otros, para determinar si la persona está en condiciones de donar. Toda la información proporcionada es confidencial y está protegida por ley.

Entre los principales requisitos y recomendaciones para donar sangre se encuentran:

-Gozar de buen estado de salud.

-Tener entre 16 y 65 años. Entre los 16 y los 18 años se recomienda contar con autorización de los padres o tutores, mientras que las personas mayores de 65 años deben contar con autorización médica.

-Pesar más de 50 kilos.

-Tener valores de presión arterial adecuados.

-No presentar fiebre ni haber padecido enfermedades recientes.

-Haber descansado, preferentemente, al menos seis horas la noche anterior.

-No concurrir en ayunas: se recomienda mantener la alimentación habitual e hidratarse adecuadamente.

Postergación e impedimentos Existen determinadas situaciones que pueden impedir o postergar temporalmente la donación, como el embarazo, el parto o la lactancia, las operaciones recientes, haber tenido síntomas de COVID-19 en los últimos 10 días, haberse realizado tatuajes o perforaciones durante el último año, o haber mantenido relaciones sexuales ocasionales o de riesgo.

También pueden requerir un período de espera algunas infecciones, los tratamientos con antibióticos, ciertas vacunas o los viajes a zonas con circulación de enfermedades como el dengue o la malaria.

Por otro lado, existen impedimentos definitivos para donar sangre. Entre ellos se encuentran el consumo de drogas y la presencia de enfermedades cardíacas, pulmonares o renales, tuberculosis, anemia, hemofilia, úlcera activa, cáncer y trastornos de la coagulación, entre otras condiciones. También impide la donación ser portador de VIH o tener antecedentes de hepatitis B o C, Chagas o accidentes cerebrovasculares.

En cualquier caso, es el equipo médico el encargado de evaluar las condiciones particulares de cada persona, con el objetivo de proteger tanto a quien dona como a quien recibe la sangre.

Después de donar, se recomienda descansar unos minutos, hidratarse adecuadamente y evitar esfuerzos físicos intensos durante el resto del día. También es conveniente no fumar ni consumir alcohol inmediatamente después y mantener una alimentación habitual.

Necesidad permanente La necesidad de sangre es permanente, por lo que las donaciones regulares son fundamentales para mantener las reservas disponibles. No es necesario esperar a que un familiar o conocido necesite una transfusión: cualquier persona que cumpla con los requisitos puede acercarse a donar de manera voluntaria.

“Donar sangre es una forma concreta de cuidar a otras personas, incluso sin conocerlas. Convertirse en donante habitual permite que los centros de salud estén mejor preparados para responder cuando alguien lo necesita. La solidaridad no debería comenzar con una emergencia: cada donación puede representar una oportunidad para otra persona”, concluyó la doctora Zevallos.

Quienes deseen donar pueden consultar los centros de recepción de donantes voluntarios de todo el país a través de la línea 0800-222-1002 o ingresando a www.argentina.gob.ar/salud/donarsangre/donde.