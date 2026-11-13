La visita del papa León XIV movilizó a millones y dejó oxígeno al turismo, según la CAME

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La Confederación Argentina de la Mediana Empresa destacó el impacto en la costa atlántica, con ocupaciones de hasta el 86% en Mar de las Pampas.

Según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la visita del Papa Francisco a la Argentina "le dio oxígeno al turismo local" y benefició a la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio.

El informe señaló que el movimiento combinó peregrinaciones religiosas, viajes de corta duración y escapadas recreativas, con resultados dispares según el destino. Las estadías fueron mayormente de dos noches y prevalecieron las reservas de último momento. La demanda también alcanzó los alquileres temporarios y obligó a las empresas de transporte de pasajeros a sumar servicios.

Ocupación en la costa La costa atlántica fue el destino más elegido. Según las cifras leídas al aire, Mar del Plata superó el 75% de ocupación hotelera, mientras que Chascomus habría llegado al 98 % y Villa Gesell registró niveles superiores al 80%.

En Pinamar y Cariló la ocupación rondó el 60%. En Mar de las Pampas llegó al 86 %, en Mar Azul al 80 % y en Las Gaviotas al 76 %.

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Buenos Aires, Córdoba y Luján Entre el 6 y el 10 de noviembre llegaron a la ciudad de Buenos Aires 1.240.000 visitantes, de los cuales 242.000 fueron turistas que pernoctaron y cerca de un millón fueron excursionistas. Las búsquedas de alojamiento crecieron más de 1.800% en Booking y más de 500% en Airbnb, la plataforma de alquileres temporarios.

En Córdoba, el 10 de noviembre ingresaron más de 650 personas y la ocupación hotelera rondó el 60 %. En Luján, la ciudad se había preparado para dos millones de fieles, pero esa cifra fue ampliamente superada. Según la estimación, el acto más convocante reunió casi 3,5 millones de personas, un conteo que se hace por metro cuadrado.