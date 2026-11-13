San Pedro: Nicolás Morello integró el reducido equipo que asistió al papa León XIV durante una misa en Palermo

> San Pedro: Nicolás Morello integró el reducido equipo que asistió al papa León XIV durante una misa en Palermo

Región

Nicolás Morello fue uno de los diez sacristanes seleccionados para colaborar en la preparación de la misa y asistir a la comitiva papal en Buenos Aires.

El vecino de la ciudad San Pedro, Nicolás Morello, vivió una experiencia singular al integrar el reducido equipo de diez sacristanes que tuvo a su cargo la preparación litúrgica y la asistencia directa al papa León XIV durante la celebración eucarística realizada en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Su participación le permitió acceder a espacios reservados y saludar personalmente al Pontífice.

Nicolás Morello, entre los diez sacristanes seleccionados para asistir al Papa Morello se desempeña habitualmente como sacristán en la Basílica Nuestra Señora del Socorro de San Pedro y también es director del Instituto Santa María de Gobernador Castro. Su participación en el acontecimiento surgió a partir de una convocatoria que recibió en agosto, mediante un llamado telefónico desde Buenos Aires.

En declaraciones al programa radial Equipo de Radio, el joven contó que la noticia lo tomó por sorpresa y que inicialmente quedó paralizado ante la propuesta. Sin embargo, rápidamente comprendió la dimensión de la oportunidad y decidió aceptar.

"En un primer momento quedo medio paralizado, pero me animé, por supuesto. La oportunidad es única. He tenido la oportunidad de estar en alguna misa fuera de Argentina que presidió el Papa Francisco, pero distinto es prepararla, no es lo mismo", relató.

El equipo estuvo coordinado por el rector de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, el presbítero Alejandro Russo, y quedó conformado por ocho integrantes de la Capital Federal y dos del interior bonaerense: Morello y un joven de Pilar.

Cómo fue el trabajo en la sacristía reservada para la comitiva papal La organización contempló dos sectores de trabajo diferenciados. Siete de los asistentes quedaron a cargo de la sacristía destinada a los aproximadamente 120 obispos argentinos que participaron de la celebración, mientras que los tres restantes fueron asignados a un espacio más reservado, preparado especialmente para recibir al séquito papal.

Morello integró este último grupo, que tuvo contacto directo con los cardenales y obispos diplomáticos llegados desde Roma para acompañar al Pontífice durante la ceremonia.

La tarea estuvo atravesada por un importante operativo de seguridad e inteligencia. Según explicó el sampedrino, los controles fueron estrictos, aunque los integrantes del equipo de sacristanes contaban con acreditaciones especiales que les permitían acceder a los espacios privados destinados al Papa.

Ese nivel de acceso implicó una responsabilidad particular en la preparación de los elementos litúrgicos y en la asistencia a quienes acompañaban al Santo Padre. Se trató de una tarea que exigió organización, discreción y coordinación durante cada instancia de la celebración.

Seguí leyendo Región Salto abrió la inscripción a la beca CEUSA para estudiantes que quieran estudiar en La Plata

El saludo personal a León XIV y una experiencia marcada por la fe Uno de los momentos más significativos para Morello ocurrió pocos minutos antes del comienzo de la misa. Cuando el personal de seguridad modificó una disposición del protocolo, los integrantes de la sacristía recibieron autorización para salir y esperar al Pontífice luego de su paso por el Pequeño Cottolengo Don Orione.

De esa manera, pudieron acercarse, saludarlo personalmente y recibir su bendición cuando llegó al Monumento a los Españoles.

"Cuando llegó al Monumento a los Españoles, en un momento de diez o quince minutos antes de que empiece la misa, tuvimos la oportunidad de estar con él, de saludarlo, tenderle la mano, recibir la bendición. Muy protocolar, pero pudimos tener un intercambio de palabras, de miradas, y agradecerle su presencia", recordó.

El encuentro también tuvo un segundo momento al finalizar el oficio religioso, cuando los sacristanes pudieron volver a saludar al Papa.

Seguí leyendo Región San Pedro: el Hospital SADIV realizará una capacitación médica sobre nuevos tratamientos para la colitis ulcerosa

Al reflexionar sobre lo vivido, Morello destacó que la experiencia trascendió la emoción de encontrarse frente a una figura de relevancia mundial. Para él, el significado del encuentro estuvo relacionado fundamentalmente con su fe y con el lugar que representa el Pontífice dentro de la Iglesia católica.

"No existe la posibilidad de ensayar qué le vas a decir, no hay ningún discurso preparado porque después sale lo que uno tiene en el corazón. Pero hay que hacer el ejercicio desde la fe, porque no es una estrella de rock ni un cantante; uno desde la fe ve al apóstol Pedro, al Vicario de Cristo", expresó.