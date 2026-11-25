> Zárate: hallaron dos cuerpos calcinados dentro de un auto incendiado en una zona rural

Zárate

El hallazgo ocurrió durante la noche del lunes en una zona rural, cerca de la Ruta Provincial 31. Los investigadores encontraron vainas servidas y buscan determinar cómo murieron las víctimas.

25 de noviembre de 2026 a las 09:56 a. m.

25 de noviembre de 2026 a las 09:56 a. m.

Un impactante episodio es investigado en el partido de Zárate, luego de que dos personas fueran encontradas sin vida dentro de un automóvil incendiado en la zona rural del paraje El Tatú. El hallazgo se produjo durante la noche del lunes 23 de noviembre, cuando Bomberos Voluntarios acudieron a combatir las llamas.

El incendio de un automóvil y el macabro hallazgo en El Tatú El procedimiento comenzó alrededor de las 20:50, cuando Bomberos Voluntarios de Zárate recibieron un aviso del incendio de un vehículo en inmediaciones del paraje El Tatú, en cercanías de la Ruta Provincial 31.

Al llegar al lugar, los servidores públicos encontraron un automóvil Ford completamente afectado por el fuego. Una vez que pudieron intervenir, constataron que en el interior del vehículo había dos cuerpos calcinados.

La gravedad del hallazgo motivó la intervención de distintas dependencias policiales y de las autoridades judiciales, que dispusieron las primeras medidas para preservar la escena y avanzar con las actuaciones correspondientes.

Encontraron vainas servidas cerca del vehículo incendiado Tras el descubrimiento, trabajaron en el lugar efectivos de la Policía de Seguridad, Policía Rural y Policía Científica, quienes llevaron adelante las tareas de relevamiento y recolección de elementos que puedan aportar información a la investigación.

De acuerdo con datos obtenidos de fuentes vinculadas a la investigación criminalística, durante las pericias fueron recolectadas vainas servidas en el sector donde se encontraba el automóvil.

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Este elemento será analizado por los investigadores, ya que podría resultar relevante para reconstruir lo sucedido y establecer las circunstancias en las que se produjeron las muertes. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial que permita vincular directamente las vainas con el fallecimiento de las dos personas.

La investigación judicial busca identificar a las víctimas Mientras avanzan las actuaciones, los investigadores trabajan para determinar la identidad de las personas encontradas en el interior del vehículo y establecer cómo se produjeron las muertes.

Hasta el momento, no trascendieron oficialmente los datos de las víctimas ni las causas de sus fallecimientos. La condición en la que se encontraron los cuerpos también representa un desafío para las tareas de identificación.

Los peritos forenses deberán analizar los restos y los resultados de los estudios correspondientes, mientras que los elementos secuestrados en la escena serán incorporados a la investigación.