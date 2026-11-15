Zárate: la Técnica 4 se destacó en el Desafío Eco YPF con sus dos autos eléctricos

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Zárate

La escuela zarateña logró que sus dos prototipos completaran la competencia disputada en Junín y finalizaran en los puestos 50 y 51 entre 157 vehículos.

La Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 4 de Zárate tuvo una destacada participación en una nueva edición del Desafío Eco YPF, que se desarrolló durante el último fin de semana en Junín. Sus dos prototipos eléctricos completaron todas las etapas de la competencia y cruzaron la línea de meta, ubicándose dentro del primer tercio de la clasificación general.

La Técnica 4 completó el Desafío Eco YPF con sus dos prototipos El certamen reunió a 157 vehículos construidos por estudiantes de escuelas técnicas y medias de distintos puntos del país, en una competencia que puso a prueba tanto el rendimiento mecánico de los autos como la estrategia de los equipos y la capacidad de resolver inconvenientes durante las pruebas.

En ese contexto, la institución zarateña consiguió que sus dos unidades finalizaran la totalidad del recorrido y alcanzaran los puestos 50 y 51 de la clasificación general. El resultado representó un reconocimiento al trabajo realizado durante meses en los talleres y al compromiso de los estudiantes y docentes que formaron parte del proyecto.

Desde la Dirección del establecimiento, ubicado dentro de la Base Naval Zárate, destacaron especialmente la planificación en boxes y la conducción técnica del equipo. También resaltaron el liderazgo de un estudiante que cuenta con cuatro años de trayectoria continua en la categoría y que tuvo un papel importante en la coordinación de la logística y el rendimiento en pista.

El trabajo en equipo, uno de los principales logros de los estudiantes El director de la institución, Roberto Peraita, expresó su satisfacción por el desempeño de la delegación y puso el foco en el esfuerzo colectivo que permitió alcanzar el objetivo de completar la competencia con ambos vehículos.

“Ver a nuestros dos autos cruzar la meta es el resultado directo de meses de trabajo en los talleres, horas de prueba y, sobre todo, del compromiso de los chicos y de los profesores que los acompañan”, afirmó en declaraciones a LA VOZ.

Peraita también destacó el valor educativo de la experiencia, más allá de los resultados deportivos. En ese sentido, señaló que la posibilidad de coordinar tareas, resolver situaciones bajo presión y trabajar de manera conjunta constituye uno de los principales aprendizajes que deja la participación en este tipo de iniciativas.

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La competencia exige conocimientos técnicos, pero también capacidad de organización, planificación y toma de decisiones. Para los alumnos, representa una oportunidad de aplicar en un escenario real los contenidos adquiridos durante su formación escolar.

Quiénes integraron la delegación de la escuela zarateña El equipo de la Escuela Técnica N° 4 estuvo integrado por autoridades, docentes, personal educativo y estudiantes que asumieron distintas responsabilidades durante el desarrollo del Desafío Eco YPF.

La delegación contó con la participación de los jefes de Taller Tatiana Cartas y Gabriel Sarlinga, junto a los docentes Roberto Bardón, Sebastián Uriarte y Osvaldo Núñez. También formó parte del grupo la preceptora Vanesa Ramírez.

En la conducción de los prototipos participaron Marcos Conturbi, Elías Martínez, Thiago Duarte, Jonás Da Costa, Priscila Gómez Díaz y Valeria Guerra. Por su parte, las tareas de mecánica estuvieron a cargo de Fernando Cabrera, Bautista Dañil, Benicio Martínez y Gian Méndez.