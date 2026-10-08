Argentina lidera el consumo mundial de huevo: opción de bajo costo para ingerir proteína animal

Economía y Agro

En Argentina se consumen unos 400 huevos por persona por año, cifra significativa a nivel mundial y en la región.

La Semana Mundial del Huevo se celebra este año del 5 al 9 de octubre y, precisamente el viernes, se conmemora el día de este alimento cuya producción crece año tras año en el país, ya que Argentina encabeza el ranquin mundial de consumo.

Según un informe del Instituto Latinoamericano del Huevo (ILH) elaborado bajo la coordinación de la Asociación Latinoamericana de Avicultura (ALA), se consumen 398 huevos por persona al año y en nuestro país el huevo ocupa un lugar central en la alimentación. De acuerdo a este trabajo, Argentina registra el mayor consumo per cápita del mundo con una diferencia significativa incluso dentro de la región, ya que Brasil alcanza aproximadamente 283 huevos por habitante, Chile, 251 y el promedio latinoamericano ronda los 304.

Protagonismo Parte del protagonismo del huevo puede explicarse por su perfil nutricional, que en los últimos años ha derribado mitos y sumado buena fama. Además, es una opción económica y de calidad para incorporar a la dieta proteína animal.

Si bien durante décadas se creyó que la yema del huevo elevaba el colesterol, en los últimos años la medicina comprobó que no había respaldo científico sustancial en esa afirmación. Poco a poco el huevo fue ganando terreno en dietas fit y de mayor concentración proteica y hoy es uno de los elegidos para desayunos, batidos y preparaciones de deportistas de alto rendimiento.

Una porción de dos huevos, aproximadamente 100 gramos, aporta alrededor de 13 gramos de proteínas de alta calidad, además de vitaminas B12 y D, ácido fólico y biotina, y minerales como fósforo, hierro, zinc y selenio. También se destaca por su aporte de colina, un nutriente esencial involucrado en el buen funcionamiento del sistema nervioso.

El médico cardiólogo y escritor, Daniel López Rosetti, segura que se pueden comer tres huevos diarios sin problemas - salvo casos puntuales de afecciones genéticas o inmunológicas - e incluso más.

"El huevo hoy es parte de una alimentación integral sana, dejó de ser el villano de la película, y excepto algunos casos, como la hipercolesterolemia familiar, que es colesterol muy elevado por causas y que no es frecuente, las personas que tienen colesterol y toman su medicación pueden comer huevo sin problemas", asegura el especialista.

Caducidad y conservación El huevo es un alimento que no tiene procesos industriales, por lo que su caducidad o "fecha de vencimiento" debe probarse con simples procedimientos para evitar intoxicaciones.

-En huevos cocidos: Al corte vertical, la yema debe estar lo más centrada posible, cuanto más de lado este menos fresco será.

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-En huevos crudos: Al sumergirlo en agua, el huevo debe ir hacia el fondo del recipiente para que se considere fresco. Si flota, no está apto para consumir. Tampoco se considera fresco cuando al cascarlo su clara es muy fluida, muy líquida y su yema está aplastada o es poco consistente.

La cáscara de los huevos está cubierta por una película que actúa de barrera protectora, por lo cual se aconseja no lavarlos. Lo ideal es consumir sólo aquellos que estén con su cáscara bien limpia (sin materia fecal de la gallina) y no rota.

Se pueden cepillar antes de guardar y a la hora de prepararlos y consumirlos. También se pueden lavar, pero sólo previo al momento de cocinarlos.

Es importante tener en cuenta que una vez comprados se los coloque en la heladera tan pronto como sea posible en el compartimento que estas poseen, con el fin e evitar la posible proliferación de microorganismos. Podrían conservarse fuera de la heladera siempre que la temperatura ambiente oscile entre 7 y 15°C.

Perfil productivo El liderazgo argentino también se refleja en el perfil productivo que ha tomado el país en el desarrollo avícola: el plantel nacional de gallinas ponedoras superó los 62 millones de aves en el último año, con un crecimiento cercano al 9%.

La producción cerró 2025 en alrededor de 19.000 millones de huevos y, este año, podría superar los 20.000 millones.

Cabe destacar que las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos concentran cerca del 70% de la producción nacional. Este crecimiento plantea un desafío central: acompañar la expansión productiva con altos estándares de sanidad, prevención y bioseguridad. (DIB)