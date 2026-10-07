Murió Piero a los 81 años: cuándo y dónde será la despedida del cantante

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Cultura

El artista, autor de clásicos como "Mi viejo" y "Para el pueblo lo que es del pueblo", dejó una huella imborrable que marcó a generaciones.

El cantante y compositor Piero de Benedectis murió a los 81 años, durante las primeras horas de la mañana de este miércoles, según comunicó la cuenta oficial del músico que dejó una huella imborrable y marcó a generaciones con la canción popular.

El autor de clásicos como "Mi viejo" y "Para el pueblo lo que es del pueblo", habría atravesado graves problemas de salud durante el último año y, según se supo en las últimas horas, permanecía internado en el Hospital Italiano.

El perfil de Instagram "Piero Cantautor" anunció esta tarde: "Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero. Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedarán para siempre con nosotros. Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegando".

"Su familia y amigos agradecemos los saludos. Buen viaje querido Piero", cerró el escrito en redes sociales.

Además, en 2023, el músico ítalo-argentino debió ser internado de urgencia en Ecuador a causa de una infección respiratoria.

Nacido en Italia en 1945, llegó a Argentina junto a su familia cuando tenía sólo tres años y se radicó en el país donde desarrolló la mayor parte de su carrera artística que permaneció a largo de más de cinco décadas, construyó un repertorio ligado a la canción popular y de contenido social, con temas como “Mi viejo”, “Coplas de mi país”, “Pedro nadie”, “Llegando llegaste” y “Para el pueblo lo que es del pueblo”.

Piero se consagró definitivamente de la mano de su inolvidable dupla creativa con el poeta José Tcherkaski, con quien dio forma a himnos generacionales que trascendieron las fronteras nacionales. Temas como "Mi viejo", que se convirtió en una de las canciones más emblemáticas de la música hispanoamericana y grabada por cientos de artistas.

Las múltiples distinciones no tardaron en llegar, entre ellas, se destaca un Premio Konex en 1985 y el Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2016, un galardón con el que la Academia reconoció más de cinco décadas dedicadas al arte, la poesía y el compromiso social.

Más allá de los escenarios musicales y de su recordada faceta como baladista y trovador, el intérprete incursionó en el mundo de la actuación y el cine nacional donde participó en la película El profesor patagónico (1970) -protagonizada por Luis Sandrini-, e interpretó a un joven sacerdote llamado Raúl. Piero musicalizó escenas con varios de sus primeros grandes éxitos como "Llegando, llegaste" y el propio "Mi viejo".

Velatorio y cortejo de Piero Los restos del cantante y compositor Piero de Benedictis serán velados este jueves en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el viernes se realizará el cortejo fúnebre hacia el Cementerio de la Recoleta.

El velatorio se llevará a cabo este jueves desde las 12:30 hasta las 20.00 en la Sala Velatoria Lázaro Costa, ubicada en O'Higgins 2842, en la Ciudad de Buenos Aires.