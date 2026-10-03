Día Nacional del Mutualismo: una respuesta colectiva que vincula a 10 millones de personas en Argentina

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Profesionales, Mutualismo y Seguros

Casi cuatro mil entidades se encuentran en actividad en el país, generando más de 35 mil puestos de trabajo.

El primer sábado de octubre de cada año se celebra el Día Nacional del Mutualismo, instituido oficialmente por el Decreto 22.946 de 1945, un movimiento nacido para que las comunidades resuelvan colectiva y solidariamente sus necesidades.

La mutuales otorgan a la comunidad cobertura de la salud, farmacias, proveedurías, viviendas, educación, turismo y muchos servicios más.

En la actualidad más de 10 millones de personas están asociadas a una mutual en el país. Casi 4 mil entidades se encuentran vigentes, generando más de 35 mil puestos de trabajo.

En una difícil situación de la economía mundial, la Economía Social y Solidaria es una alternativa para generar mayor inclusión social. Por ese motivo, hay quienes consideran “fundamental” que el sector trabaje articuladamente con los gobiernos de distintos estamentos.

Las mutuales conforman una respuesta colectiva a los problemas y necesidades individuales; una respuesta solidaria a necesidades del conjunto. Constituyen también, una red solidaria de apoyo económico y formación de pequeños y medianos emprendedores y productores.

En Argentina, desde mediados del siglo XIX diferentes entidades comenzaron a adoptar el mutualismo, convirtiéndose así en actores fundamentales en la construcción nacional. Hoy, muchas de esas primeras mutuales aún están vigentes brindando servicios a sus asociados y a la comunidad.

En el país la actividad de la economía social es de una relevancia fundamental. Es que el sector mutualista y cooperativo abarca a más de 25.000 entidades de la economía social y expresa a más del 15 por ciento del PBI nacional, nucleando a 27 millones de argentinos, entre mutuales y cooperativas.