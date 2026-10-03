Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
Profesionales, Mutualismo y Seguros

Día Nacional del Mutualismo: una respuesta colectiva que vincula a 10 millones de personas en Argentina

Casi cuatro mil entidades se encuentran en actividad en el país, generando más de 35 mil puestos de trabajo.

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
03 de octubre de 2026 a las 02:04 p. m.
Día Nacional del Mutualismo: una respuesta colectiva que vincula a 10 millones de personas en Argentina
La fecha recuerda la historia y vigencia de un movimiento que surgió para que las comunidades resolvieran colectivamente sus necesidades, basadas en la ayuda, la cooperación y la solidaridad.Foto: ISTOCK.

El primer sábado de octubre de cada año se celebra el Día Nacional del Mutualismo, instituido oficialmente por el Decreto 22.946 de 1945, un movimiento nacido para que las comunidades resuelvan colectiva y solidariamente sus necesidades.

La mutuales otorgan a la comunidad cobertura de la salud, farmacias, proveedurías, viviendas, educación, turismo y muchos servicios más.

Publicidad

Ultimas de Profesionales, Mutualismo y Seguros

1

Simplificaron el régimen vigente de seguros para el transporte de pasajeros

20/7, 04:19 p. m.
Simplificaron el régimen vigente de seguros para el transporte de pasajeros
2

Las matrículas de los profesionales de salud ya no tendrán vencimiento

16/10/2024, 12:00 a. m.
Las matrículas de los profesionales de salud ya no tendrán vencimiento
3

Los psicólogos celebran su día

14/10/2024, 12:00 a. m.
Los psicólogos celebran su día
4

El viernes, los martilleros y corredores públicos del país celebraron su día

12/10/2024, 12:00 a. m.
El viernes, los martilleros y corredores públicos del país celebraron su día
5

El Círculo Odontológico, la institución que asume una función gremial 

09/10/2024, 12:00 a. m.
El Círculo Odontológico, la institución que asume una función gremial 

En la actualidad más de 10 millones de personas están asociadas a una mutual en el país. Casi 4 mil entidades se encuentran vigentes, generando más de 35 mil puestos de trabajo.

En una difícil situación de la economía mundial, la Economía Social y Solidaria es una alternativa para generar mayor inclusión social. Por ese motivo, hay quienes consideran “fundamental” que el sector trabaje articuladamente con los gobiernos de distintos estamentos.

Publicidad

Las mutuales conforman una respuesta colectiva a los problemas y necesidades individuales; una respuesta solidaria a necesidades del conjunto. Constituyen también, una red solidaria de apoyo económico y formación de pequeños y medianos emprendedores y productores.

Seguí leyendo

Zárate: Toyota avanza con una inversión de USD 1.300 millones para producir un vehículo electrificado
Zárate

Zárate: Toyota avanza con una inversión de USD 1.300 millones para producir un vehículo electrificado

En Argentina, desde mediados del siglo XIX diferentes entidades comenzaron a adoptar el mutualismo, convirtiéndose así en actores fundamentales en la construcción nacional. Hoy, muchas de esas primeras mutuales aún están vigentes brindando servicios a sus asociados y a la comunidad.

Publicidad

En el país la actividad de la economía social es de una relevancia fundamental. Es que el sector mutualista y cooperativo abarca a más de 25.000 entidades de la economía social y expresa a más del 15 por ciento del PBI nacional, nucleando a 27 millones de argentinos, entre mutuales y cooperativas.

 Fuente: Conclusión.

mutualismodía del mutualismoArgentina
WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...