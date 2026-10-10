BMW presentó la octava generación del Serie 3: sin diésel por primera vez, hasta 443 CV y un hermano eléctrico con 912 kilómetros de autonomía

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La berlina más vendida de la marca alemana estrena el lenguaje Neue Klasse y abandona el gasoil. Las primeras entregas se concretarán a principios de 2027.

BMW presentó la octava generación del Serie 3, el modelo que sostiene buena parte de su negocio global con cerca de 18 millones de unidades producidas en medio siglo. La berlina estrena el lenguaje de diseño Neue Klasse, abandona por primera vez los motores diésel y convive con el i3, su equivalente totalmente eléctrico.

El modelo, identificado internamente con el código G50, se desveló el 30 de septiembre y al día siguiente BMW abrió el configurador con los precios para España. Las primeras entregas están previstas para comienzos de 2027.

Un diseño heredado del i3 y más centímetros en todas las direcciones La nueva generación adopta el lenguaje estético que la marca inauguró con el iX3 y profundizó con el i3, y que redefine la identidad visual de la compañía para los próximos años. El resultado es una berlina de líneas más limpias, con una interpretación renovada de los rasgos clásicos de la casa.

En dimensiones, el Serie 3 crece: mide 4.765 milímetros de largo, 1.850 de ancho y 1.455 de alto, con una distancia entre ejes de 2.860 milímetros. La generación anterior se quedaba en 4.713 milímetros de longitud. La diferencia visible respecto del i3 eléctrico está en el capó, más largo en la versión de combustión para alojar los motores de cuatro y seis cilindros. El baúl ofrece 450 litros, treinta más que su hermano a batería.

Comparación del modelo eléctrico y a combustión El interior apuesta por una atmósfera minimalista con fuerte carga tecnológica, apoyada en el sistema Panoramic iDrive y el BMW Operating System X, la misma arquitectura digital que estrenó el iX3, elegido Auto Mundial del Año 2026. De serie, el modelo incluye acabado Shadowline brillante, BMW Comfort Access, asientos delanteros calefaccionados con ajuste eléctrico y memoria, climatizador bizona, equipo de audio de siete parlantes, punto de acceso wifi 5G y el paquete Driving Assistant Plus.

Tres motores, todos nafteros y electrificados La gran novedad mecánica es una ausencia: por primera vez en su historia, el Serie 3 arranca su ciclo comercial sin ninguna variante diésel. Las tres motorizaciones disponibles son nafteras con hibridación ligera de 48 voltios y caja automática Steptronic de ocho velocidades.

El acceso a la gama es el BMW 318, con un 2.0 TwinPower Turbo de 156 CV y 250 Nm de torque, tracción trasera, aceleración de 0 a 100 km/h en 9,5 segundos y 215 km/h de velocidad máxima. El escalón intermedio es el BMW 320, con el mismo bloque de 2.0 litros elevado a 211 CV y 330 Nm, que resuelve el 0 a 100 en 7,4 segundos y alcanza los 240 km/h.

La cima deportiva corresponde al BMW M350 xDrive, que recupera el seis cilindros en línea de 3.0 litros con sistema microhíbrido para entregar 443 CV y 580 Nm. Con tracción integral, acelera de 0 a 100 km/h en 4,1 segundos, queda limitado a 250 km/h e incorpora un modo Drift. Reemplaza en la estructura de la gama al anterior M340i.

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A lo largo de 2027, BMW sumará una variante híbrida enchufable de la que todavía no difundió la ficha técnica completa.

El i3 eléctrico: 912 kilómetros y carga de 400 kW En paralelo a la berlina de combustión, la marca comercializa el i3, el primer Serie 3 totalmente eléctrico, desarrollado sobre la plataforma Neue Klasse y presentado el 18 de marzo de este año. Su producción comenzó en agosto en la planta de Múnich, la misma de la que salió el primer Serie 3 en 1975 y que desde 2027 fabricará exclusivamente modelos eléctricos de la nueva familia.

La gama se abre con el i3 40 xDrive, de 374 CV y 520 Nm, con batería de 82,8 kWh y una autonomía homologada de 710 kilómetros. Por encima se ubica el i3 50 xDrive, con dos motores que suman 469 CV y 645 Nm, batería de 108,7 kWh y hasta 912 kilómetros de autonomía en ciclo WLTP, la cifra que se llevó los titulares. Acelera de 0 a 100 km/h en 4,7 segundos y, gracias a la arquitectura de 800 voltios y al sistema eDrive de sexta generación, admite cargas de hasta 400 kW: según BMW, recupera 423 kilómetros en diez minutos.

Durante 2027 llegará una tercera alternativa, el i3 M60 xDrive, cuyas cifras todavía no fueron comunicadas y que oficiará de antesala del futuro M3 eléctrico.

Interior del Serie 3 Precios y producción En España, la gama se estructura en los niveles de equipamiento Base, M Sport y M Sport Pro. El BMW 318 parte de 49.100 euros, el 320 de 54.100 euros y el M350 xDrive de 86.100 euros, valores vigentes desde octubre y sin descuentos ni promociones. En el caso del eléctrico, el i3 40 xDrive arranca en 58.400 euros y el i3 50 xDrive en 65.437 euros.

BMW repartirá la producción del Serie 3 entre cuatro centros europeos. Para el continente americano, la planta de San Luis Potosí, en México, iniciará próximamente la fabricación del i3 y del iX3, con comercialización prevista para principios de 2027. La marca no comunicó por el momento planes de llegada del nuevo Serie 3 al mercado argentino.