BYD Dolphin Mini: cómo anda el auto eléctrico más vendido de la Argentina

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El city car chino lidera el segmento con 2.836 patentamientos en 2026. Autonomía real, confort y equipamiento de seguridad de la versión tope de gama.

El BYD Dolphin Mini es el vehículo eléctrico más vendido del mercado argentino en lo que va de 2026, con 2.836 patentamientos. Lo siguen, muy por detrás, el BYD Yuan Pro con 908 unidades y el Chevrolet Spark EUV con 331. A poco menos de un año de su llegada, el city car chino ya domina su segmento.

El público local todavía mira de reojo la movilidad eléctrica, pero el interés por esta clase de vehículos viene creciendo. El fenómeno probablemente encuentre su justificación en el cupo sin arancel que el Gobierno nacional otorga desde hace dos años para los vehículos electrificados —híbridos o completamente eléctricos— cuyo precio FOB no supere los 16.000 dólares.

Diseño: el concepto “Ocean” aplicado a un urbano Uno de los primeros movimientos de BYD antes de salir a conquistar mercados fuera de China fue contratar a un diseñador experimentado. El elegido fue Wolfgang Egger, ex Audi, que dio forma a una familia de vehículos bajo el concepto “Ocean”, del que deriva el nombre de buena parte de la gama. En ese marco, el Dolphin Mini se distingue por sus formas disruptivas, con numerosas superficies facetadas que no pasan inadvertidas.

Con casi cuatro metros de largo (3.990 milímetros) y una distancia entre ejes de 2.500 —apenas cuatro milímetros menos que un Peugeot 208—, el modelo aprovecha bien su arquitectura para brindar la comodidad esperable en su clase, con homologación para cuatro pasajeros.

El baúl ofrece 308 litros, una cifra testimonial pero que le permite sacar ventaja sobre sus rivales directos: el discontinuado Renault Kwid E-Tech ofrecía 290 litros y el JMEV Easy 3 apenas 250. La contracara es que el modelo no cuenta con rueda de auxilio y, según el test realizado por Parabrisas, la unidad evaluada tampoco estaba provista de un kit de reparación de emergencia.

Interior del Dolphin Mini Interior: minimalismo con buena terminación El panel de a bordo propone un estilo juvenil y minimalista. La selectora de cambios se ubica junto a unos pocos comandos físicos, debajo de una pantalla táctil de 10,1 pulgadas desde la que se configuran varias funciones del vehículo, incluida la climatización. El tablero de instrumentos es un display digital de siete pulgadas con una computadora de a bordo que aporta bastante información, mientras que el volante —de buen agarre— suma comandos para la radio y las asistencias a la conducción.

La calidad general resulta adecuada, con encastres prolijos y una combinación de plásticos y revestimientos símil cuero que lo jerarquizan frente a otros modelos de origen Mercosur. Como observación, en la unidad evaluada el símil Alcántara que recubre los paneles de las puertas se notaba algo gastado, algo llamativo en un auto prácticamente cero kilómetro.

La posición de manejo es cómoda y se agradece la doble regulación del volante, además de los ajustes eléctricos de una butaca muy anatómica, con apoyacabezas integrado al respaldo. Los tapizados son de cuero ecológico microperforado y el asiento del acompañante también dispone de regulación eléctrica, un elemento de confort difícil de encontrar en esta categoría.

Mecánica y comportamiento: cómodo en ciudad, solvente en ruta Bajo el capó se emplaza un motor eléctrico de 65 kW —unos 88 CV— que en la versión tope de gama GS se alimenta de un pack de baterías de 43,2 kWh. La versión de acceso, denominada GL, monta uno de 30 kWh.

BYD produce íntegramente su sistema eléctrico y utiliza la tecnología Blade, en la que la carcasa de las celdas está sellada y es a prueba de impactos, con química de litio-ferrofosfato (LFP). La caja es de una sola marcha y el desempeño dinámico resulta sobresaliente: con 175 Nm de torque, acelera de 0 a 60 km/h en apenas 5,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 150 km/h.

En ciudad se mueve como pez en el agua, haciendo honor a su nombre, y evidencia un notable confort de marcha: las suspensiones ofrecen una agradable solidez al atravesar lomos de burro o badenes, y solo en ocasiones se advierte cierta aspereza en el tren trasero. El despeje es acotado, aunque los voladizos cortos evitan que roce las partes bajas con frecuencia, y calza un rodado muy apropiado para las calles locales: 185/55 R16.

Un punto a destacar es que, al salir a la ruta o a la autopista, el chasis transmite buen aplomo y la cabina está bien insonorizada, a diferencia de otros autos de su clase como el JMEV Easy 3 o el Renault Kwid E-Tech.

Autonomía real y tiempos de carga En el test de Parabrisas se registró un rendimiento promedio de 6,5 kilómetros por kWh entre ruta y ciudad, lo que arroja una autonomía real de 278 kilómetros. Es una cifra muy buena para un auto de perfil urbano, aunque queda bastante por debajo de los 380 kilómetros que declara BYD bajo el ciclo de medición NEDC.

En materia de recarga, cuenta con un puerto CCS Combo 2 que admite carga rápida en corriente continua de hasta 85 kW, lo que permite recuperar del 30% al 80% de la capacidad de las baterías en poco más de 30 minutos. También puede cargarse desde el puerto de corriente alterna, y una de sus ventajas es que incorpora un cargador a bordo que soporta potencias de hasta 11 kW, según las especificaciones oficiales de la marca, para una gestión eficiente de la energía al conectarlo a la red domiciliaria o a un Wallbox. Con un cargador de pared de 7 kW, completar el 100% de las baterías demanda poco más de cinco horas.

Seguridad: equipamiento de segmentos superiores Un dato que escapa a la antigua lógica de los autos urbanos es el nivel de seguridad. La arquitectura Cell-to-Body —con las baterías integradas como parte del chasis— le valió la máxima calificación en las pruebas de choque de Euro NCAP, en virtud de su rigidez torsional.

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El equipamiento incluye seis airbags (frontales, laterales delanteros y de cortina que cubren las plazas delanteras y traseras), cinturones delanteros pretensados con limitador de fuerza, control de presión de neumáticos, anclajes Isofix y un completo paquete de asistencias a la conducción. Entre ellas se destacan el control de crucero adaptativo, el frenado automático de emergencia, la advertencia de salida de carril, el control de centrado de carril, el control inteligente del límite de velocidad y el reconocimiento de señales de tráfico.

Precios y competencia El Dolphin Mini se ofrece en la Argentina en dos niveles de equipamiento: GL, a 22.990 dólares, y GS, a 24.990 dólares. Ambas incluyen dentro de ese monto el cargador de pared doméstico, para que el cliente pueda instalarlo en su hogar a través de un electricista matriculado.

En el segmento de los eléctricos compactos, todas las alternativas llegan desde China. El más accesible es el JMEV Easy 3, que acaba de bajar a 16.900 dólares, aunque en prestaciones y calidad está muy por debajo. Con dimensiones algo mayores aparecen el Chevrolet Spark EUV, de tipo SUV, a 37.149.900 pesos (unos 24.280 dólares), y el Dongfeng Box, a 24.990 dólares. El más caro es el JAC EV 30X, con un precio de lista de 30.500 dólares, aunque por sus dimensiones compite más directamente con el BYD Yuan Pro, que cuesta lo mismo.

La propuesta integral del Dolphin Mini resulta atractiva en un mercado que de a poco comienza a ver con mejores ojos la movilidad eléctrica. A eso se suma que BYD es por ahora la única marca china que opera en el país como filial, con una red de concesionarios en expansión.

Ficha técnica: BYD Dolphin Mini GS Motor: eléctrico delantero, alimentado por baterías de iones de litio-ferrofosfato (LFP) de 43,2 kWh. Potencia: 65 kW (88 CV). Torque: 175 Nm (17,8 kgm).

Transmisión: tracción delantera, una sola velocidad con inversor para marcha atrás.

Suspensiones: delantera independiente tipo McPherson, con resortes helicoidales y barra estabilizadora; trasera de eje de torsión con amortiguadores hidráulicos, resortes helicoidales y barra estabilizadora.

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Dirección: piñón y cremallera con asistencia eléctrica.

Frenos: ABS, EBD y ESP. Delanteros de discos ventilados y traseros de disco.

Llantas y neumáticos: llantas de aleación de 16 pulgadas, neumáticos 185/55.

Dimensiones: hatchback de cinco puertas y cuatro pasajeros. Largo: 3.990 mm. Ancho: 1.720 mm. Alto: 1.590 mm. Distancia entre ejes: 2.500 mm. Peso: 1.369 kg. Baúl: 308 litros.

Prestaciones: velocidad máxima de 150 km/h, aceleración de 0 a 100 km/h en 11,1 segundos y consumo combinado de 15,5 kWh/100 km.