Tesla presentó el nuevo Roadster: el deportivo que salta y gira en el aire con propulsores de SpaceX

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Lo mostró en un campo de pruebas de cohetes en Texas, nueve años después del prototipo original. Las reservas ya están abiertas y la producción se proyecta para 2028.

Tesla presentó el jueves 15 de octubre la nueva generación de su Roadster, el deportivo eléctrico desarrollado con tecnología de SpaceX. Durante la demostración, realizada en un campo de pruebas de cohetes en McGregor, Texas, el vehículo saltó por encima de un camión, giró en el aire y recorrió una rampa en posición invertida.

La compañía abrió las reservas de inmediato, aunque todavía no comunicó los precios finales ni confirmó si el vehículo será apto para circular por la vía pública. La producción, según la propia empresa, comenzaría en 2028.

Elon Musk durante la presentación del nuevo Roadster Qué mostró Tesla en el campo de pruebas El evento se transmitió en vivo desde las instalaciones de SpaceX cerca de Waco, ante una multitud de seguidores e inversores. El momento más llamativo ocurrió cuando el Roadster recorrió una rampa boca abajo, sostenido por un sistema de succión que, según Tesla, adhiere el vehículo a la superficie y aporta mayor agarre en carretera y en pista. Más tarde, el deportivo utilizó sus propulsores para elevarse, saltar sobre un camión y otros vehículos, y rotar en pleno vuelo antes de regresar a tierra.

“Bueno, ha funcionado”, comentó Elon Musk tras la maniobra. El empresario explicó que el Roadster incorpora “propulsores de control de altitud y un motor principal trasero, de modo que puede prácticamente volar como un cohete”, y agregó: “Luego tomamos prestada algo de tecnología de SpaceX para hacer el resto”.

El prototipo exhibido fue construido para ser lo más liviano posible e incluye un sistema de dirección por cable, volante tipo yugo y un conjunto de desarrollos provenientes de la empresa aeroespacial: propulsores, recipientes a presión con recubrimiento de carbono, difusores y ventiladores de alta potencia.

Tres versiones y reservas de hasta US$250.000 La gama se estructura en tres variantes. La Performance es un biplaza orientado a la carretera; la Thrust, una edición limitada para pista con propulsores traseros; y la Rocket, la versión con capacidad de vuelo, que figura en el sitio de Tesla como disponible únicamente por invitación.

Las reservas se abrieron para las dos primeras, con depósitos de 50.000 dólares para la Performance y 250.000 dólares para la Thrust. En el caso de la Performance, el pago se divide en 5.000 dólares al momento de reservar y otros 45.000 dentro de los diez días siguientes. Conviene remarcar que esos montos son anticipos para asegurar un lugar en la lista de compradores y no equivalen al valor del vehículo, que la empresa todavía no dio a conocer.

Tesla advierte además en su sitio web que la disponibilidad dependerá de los requisitos legales de cada región y que el Roadster se fabricará solamente con volante a la izquierda.

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Las cifras, sin verificación independiente Tesla anunció que la variante equipada con propulsores de SpaceX aceleraría de 0 a 100 km/h en menos de un segundo, y mencionó una velocidad máxima superior a los 400 km/h. Corresponde señalar que todas esas cifras provienen de la propia compañía y fueron difundidas durante la presentación: hasta el momento no existen pruebas independientes que las hayan corroborado.

Tampoco quedó claro si el vehículo podrá circular legalmente por la vía pública. Consultado sobre ese punto durante el evento, Musk respondió que “esto no es necesariamente” un auto homologado para calle. La empresa no divulgó especificaciones técnicas detalladas de las distintas variantes.

El primer prototipo del Roadster, presentado por sorpresa en noviembre de 2017 junto al camión Semi Nueve años de anuncios y postergaciones La presentación llega casi una década después del primer prototipo. Tesla había mostrado el Roadster por sorpresa en noviembre de 2017, durante el acto de lanzamiento del camión Semi, y desde entonces postergó su llegada prácticamente todos los años. En junio de 2018, Musk mencionó por primera vez un posible paquete con propulsores de SpaceX y escribió que incluiría alrededor de diez pequeños impulsores dispuestos alrededor del vehículo, capaces de mejorar la aceleración y el frenado e incluso de permitir que “un Tesla vuele”.

Solo durante 2026, la fecha de presentación se movió de fines de abril a agosto, luego al 1 de octubre y finalmente al día 15. El último aplazamiento se debió, según explicó la empresa, a que el evento solo podía realizarse al aire libre y el pronóstico meteorológico en Texas era adverso.

Un lanzamiento que alimentó otra especulación La elección del escenario —un campo de pruebas de SpaceX— y la integración tecnológica entre ambas compañías reavivaron las versiones sobre una eventual fusión entre las dos empresas de Musk. SpaceX está valuada en torno a los dos billones de dólares y Tesla tiene una capitalización de mercado de 1,4 billones, lo que las ubica entre las doce compañías estadounidenses más valiosas.