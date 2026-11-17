Motos eléctricas más accesibles: qué presentaron Zero, Yamaha y ReBake en EICMA

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Las tres marcas mostraron en Milán modelos eléctricos para el uso cotidiano, con precios objetivo más bajos. Algunos todavía no tienen fecha de venta.

17 de noviembre de 2026 a las 03:07 p. m.

Fuente: Zero Motorcycles, Yamaha y ReBake Motors. · 17 de noviembre de 2026 a las 03:07 p. m.

En el salón EICMA de Milán se presentaron motos eléctricas que apuntan a reducir su precio. Zero mostró Project Ventura, una moto urbana con precio objetivo inferior a US$ 8000; Yamaha presentó la NMAX E, equivalente eléctrico de su scooter de 125 cm³, y ReBake mostró la Abler, un ciclomotor utilitario desde 3990 euros.

El salón se realizó del 3 al 8 de noviembre. Los tres modelos están orientados al uso diario y no al segmento de alta gama.

Zero Project Ventura: menos de US$ 8000 La marca estadounidense Zero Motorcycles presentó Project Ventura, un proyecto que planea llevar a producción. Tiene una potencia máxima de más de 20 kW (unos 27 CV) y una autonomía real estimada de unos 150 km.

Potencia, autonomía, precio y fecha de llegada de los tres modelos, según sus fabricantes. — LA OPINION, con datos de Zero Motorcycles, Yamaha y ReBake Motors. Puede mantener una velocidad de 105 km/h y alcanzar picos de 130 km/h. Tiene estilo supermoto, llantas de 17 pulgadas, frenos ABS y capacidad para dos personas. En Europa podrá manejarse con licencia A1.

Zero prevé que esté disponible en el verano boreal de 2027. En el mismo salón, la marca mostró una versión habilitada para circular por calles de su moto todoterreno XE, con un precio desde US$ 6295 en América del Norte.

Yamaha NMAX E: la versión eléctrica de un scooter conocido Yamaha presentó la NMAX E, una versión eléctrica de su scooter NMAX. Tiene un motor de 7,5 kW de potencia máxima y una batería fija de 3,5 kWh, con una autonomía de hasta 104 km según el ciclo de homologación WMTC.

Se fabricará en Vietnam y está pensada para mercados de todo el mundo. En Europa llegaría en la primavera boreal de 2027. Yamaha no informó su precio.

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La Yamaha NMAX E, versión eléctrica del scooter NMAX, con hasta 104 km de autonomía. — Yamaha La marca también mostró la XENTER E, un scooter eléctrico de ruedas grandes.

ReBake Abler: baterías extraíbles y uso utilitario ReBake Motors es una empresa sueca con sede en Estocolmo, fundada por Karl Ytterborn, que formó parte de la marca de motos eléctricas CAKE. Su primer modelo, la Abler, tiene dos versiones:

Abler45: ciclomotor de hasta 45 km/h, con un precio de 3990 euros con impuestos incluidos.

Abler80: supera los 80 km/h, requiere licencia A1 y tiene un precio más alto.

La ReBake Abler, un ciclomotor eléctrico con baterías extraíbles. — ReBake Motors Ambas utilizan baterías extraíbles de 2 kWh y 17 kg cada una. La Abler45 incluye una batería, con una autonomía de hasta 80 km en ciudad, y admite una segunda para llegar a 160 km. El cuadro tiene puntos de anclaje para sumar cajas y accesorios de carga.