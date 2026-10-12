San Pedro: El preparador físico de grandes figuras del deporte argentino dio una clase

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El reconocido preparador físico compartió sus conocimientos sobre entrenamiento, fuerza y alto rendimiento en el gimnasio Power House, con la participación de referentes del deporte local.

El reconocido preparador físico Horacio Anselmi brindó una clase magistral en el gimnasio Power House de San Pedro, donde abordó metodologías de entrenamiento, preparación física y rendimiento deportivo. La actividad, organizada en colaboración con la Dirección de Deportes municipal, reunió a entrenadores, atletas, preparadores físicos y profesionales interesados en incorporar herramientas del alto rendimiento a sus prácticas.

Horacio Anselmi compartió métodos de entrenamiento de alto rendimiento en San Pedro Durante la jornada, Anselmi expuso distintas estrategias para optimizar la fuerza, la potencia y el rendimiento físico, con especial atención a la planificación del entrenamiento y la aplicación de metodologías utilizadas en el deporte de élite.

El encuentro permitió a los participantes conocer criterios de trabajo orientados a mejorar las capacidades físicas de los deportistas y adaptar los conocimientos de la alta competencia a las necesidades de los atletas de la región.

Además de los aspectos vinculados con el rendimiento, el especialista hizo hincapié en la importancia de integrar la preparación física con el cuidado de la salud y el bienestar general.

La trayectoria de Horacio Anselmi en el deporte argentino Con más de tres décadas de experiencia, Anselmi es una de las figuras reconocidas de la preparación física en la Argentina. A lo largo de su carrera se desempeñó como director de Deportes del Club Atlético Boca Juniors, integró la estructura del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) y desarrolló tareas docentes especializadas en fuerza y detección de talentos.

Su recorrido también incluye actividades académicas en instituciones como la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Fundación Favaloro, donde contribuyó a la formación y capacitación en el ámbito de las ciencias del deporte.

Su experiencia profesional lo llevó a trabajar con deportistas y equipos de distintas disciplinas, consolidando una trayectoria vinculada al desarrollo de metodologías para mejorar el desempeño físico en los niveles más exigentes de la competencia.

Del tenis a Los Pumas y Las Leonas: los deportistas que entrenó Entre los tenistas que se entrenaron bajo sus directivas se encuentran figuras destacadas como Juan Martín del Potro, Gabriela Sabatini, David Nalbandian y Gastón Gaudio, protagonistas de distintas etapas de relevancia internacional para el tenis argentino.

Anselmi también trabajó con seleccionados emblemáticos del deporte nacional, como Los Pumas, en rugby, y Las Leonas, en hockey sobre césped. Su experiencia incluye, además, la preparación de deportistas de alto nivel como el nadador José Meolans, la judoca Carolina Mariani y el ex campeón mundial de boxeo Marcelo Domínguez.