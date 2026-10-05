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¡Alerta jubilados! Advierten por una nueva estafa que utiliza los nombres del IPS y el IOMA

El Instituto de Previsión Social y el Instituto de Obra Médico Asistencial alertaron sobre llamados y mensajes dirigidos a personas jubiladas y pensionadas bonaerenses. Los estafadores se presentan como empleados de ambos organismos.

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05 de octubre de 2026 a las 02:45 p. m.
¡Alerta jubilados! Advierten por una nueva estafa que utiliza los nombres del IPS y el IOMA
La advertencia apunta especialmente a las personas jubiladas y pensionadas.Foto: 0221

El Instituto de Previsión Social (IPS) y el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) encendieron una señal de alerta ante una nueva modalidad de fraude que tiene como principales destinatarias a personas jubiladas y pensionadas de la provincia de Buenos Aires.

Según las denuncias recibidas, los estafadores utilizan de manera fraudulenta el nombre de ambos organismos para comunicarse con sus potenciales víctimas y anunciarles que fueron seleccionadas para recibir un supuesto premio o regalo.

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La maniobra busca generar confianza aprovechando el reconocimiento de instituciones oficiales. Quienes realizan las llamadas se presentan como trabajadores del IPS o del IOMA y utilizan el supuesto beneficio como argumento para iniciar el contacto.

 El verdadero objetivo: obtener datos

Detrás de la promesa de un obsequio se encuentra el verdadero propósito del engaño: conseguir información que permita avanzar posteriormente con una estafa.

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Durante el contacto pueden intentar obtener datos personales, información bancaria, claves o códigos de seguridad. Con esos datos, los delincuentes pueden intentar acceder a cuentas o concretar operaciones fraudulentas.

Por eso, desde ambos organismos remarcaron que ni el IPS ni el IOMA realizan llamados a sus beneficiarios para comunicar la entrega de regalos o premios.

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También recordaron un dato fundamental: los trámites oficiales de ambas instituciones son gratuitos.

 Qué hacer ante un contacto sospechoso

Frente a una llamada, mensaje de WhatsApp, contacto a través de redes sociales o correo electrónico que genere dudas, la recomendación es no continuar con la interacción ni entregar información.

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En particular, se aconseja no proporcionar:

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Datos personales.

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Información bancaria.

Claves de acceso.

Códigos de seguridad.

Datos de tarjetas.

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Información que permita validar operaciones.

Tampoco se deben realizar transferencias ni efectuar pagos como condición para recibir un supuesto premio u obsequio.

La advertencia apunta especialmente a las personas jubiladas y pensionadas, aunque la recomendación alcanza a cualquier persona que reciba comunicaciones de este tipo.

Ante la duda, lo más importante es cortar el contacto y verificar cualquier supuesto trámite o beneficio por los canales oficiales de IPS o IOMA, sin utilizar los números o enlaces proporcionados por quien realizó la comunicación.

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