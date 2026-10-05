¡Alerta jubilados! Advierten por una nueva estafa que utiliza los nombres del IPS y el IOMA

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El Instituto de Previsión Social y el Instituto de Obra Médico Asistencial alertaron sobre llamados y mensajes dirigidos a personas jubiladas y pensionadas bonaerenses. Los estafadores se presentan como empleados de ambos organismos.

05 de octubre de 2026 a las 02:45 p. m.

05 de octubre de 2026 a las 02:45 p. m.

El Instituto de Previsión Social (IPS) y el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) encendieron una señal de alerta ante una nueva modalidad de fraude que tiene como principales destinatarias a personas jubiladas y pensionadas de la provincia de Buenos Aires.

Según las denuncias recibidas, los estafadores utilizan de manera fraudulenta el nombre de ambos organismos para comunicarse con sus potenciales víctimas y anunciarles que fueron seleccionadas para recibir un supuesto premio o regalo.

La maniobra busca generar confianza aprovechando el reconocimiento de instituciones oficiales. Quienes realizan las llamadas se presentan como trabajadores del IPS o del IOMA y utilizan el supuesto beneficio como argumento para iniciar el contacto.

El verdadero objetivo: obtener datos Detrás de la promesa de un obsequio se encuentra el verdadero propósito del engaño: conseguir información que permita avanzar posteriormente con una estafa.

Durante el contacto pueden intentar obtener datos personales, información bancaria, claves o códigos de seguridad. Con esos datos, los delincuentes pueden intentar acceder a cuentas o concretar operaciones fraudulentas.

Por eso, desde ambos organismos remarcaron que ni el IPS ni el IOMA realizan llamados a sus beneficiarios para comunicar la entrega de regalos o premios.

También recordaron un dato fundamental: los trámites oficiales de ambas instituciones son gratuitos.

Qué hacer ante un contacto sospechoso Frente a una llamada, mensaje de WhatsApp, contacto a través de redes sociales o correo electrónico que genere dudas, la recomendación es no continuar con la interacción ni entregar información.

En particular, se aconseja no proporcionar:

Datos personales.

Información bancaria.

Claves de acceso.

Códigos de seguridad.

Datos de tarjetas.

Información que permita validar operaciones. Tampoco se deben realizar transferencias ni efectuar pagos como condición para recibir un supuesto premio u obsequio.

La advertencia apunta especialmente a las personas jubiladas y pensionadas, aunque la recomendación alcanza a cualquier persona que reciba comunicaciones de este tipo.