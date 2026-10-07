Baradero: Choque de camiones en la Ruta 9, rescataron a un chofer que sufrió una fractura
Un camión con caja térmica chocó por detrás a una batea en el kilómetro 134 de la Ruta 9, en Baradero. El conductor quedó atrapado y fue trasladado al hospital.
Un choque entre dos camiones ocurrido durante la madrugada en la Ruta 9, a la altura del kilómetro 134, en jurisdicción de Baradero, dejó a uno de los conductores atrapado dentro de la cabina. Bomberos Voluntarios trabajó durante varios minutos para liberarlo, ya que había sufrido una fractura en una de sus piernas.
Choque de camiones en la Ruta 9 a la altura de Baradero
El siniestro se produjo frente a la estación de servicio Puma y fue protagonizado por dos camiones que circulaban por la autovía. Según informaron desde Bomberos Voluntarios de Baradero, se trató de una colisión por alcance, en la que un camión con caja térmica impactó contra la parte trasera de una batea.
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El aviso movilizó al personal de emergencia alrededor de las 6.30, cuando se desplazó un móvil de rescate hacia el kilómetro 134 para asistir a los ocupantes de los vehículos involucrados.
Bomberos trabajó para liberar al chofer atrapado
Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del camión que circulaba detrás quedó atrapado en el habitáculo y sufrió lesiones en sus miembros inferiores. Los bomberos debieron realizar un operativo de rescate para poder retirarlo de la cabina.
Román Montenegro, integrante del cuartel de Bomberos Voluntarios de Baradero, explicó que las tareas demandaron un tiempo considerable debido a que el hombre tenía una de sus piernas fracturada.
Una vez completado el rescate, el chofer fue retirado del vehículo y trasladado para recibir atención médica.
Trasladaron al herido al hospital Lino Piñeiro
El conductor lesionado fue derivado de urgencia al hospital Lino Piñeiro de Baradero, donde quedó bajo asistencia médica luego del impacto.
Mientras se desarrollaban las tareas de rescate y asistencia, se implementó un operativo de tránsito asistido en el sector de la Ruta 9 para ordenar la circulación y evitar nuevos incidentes.
Desde el lugar solicitaron a los automovilistas transitar con extrema precaución. En cuanto a las circunstancias que pudieron contribuir al choque, desde Bomberos señalaron que una posible diferencia de velocidades entre camiones con cargas de distinto peso, en un tramo recto y extenso de la autovía, podría ser uno de los factores a considerar.