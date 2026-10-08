Arrecifes: Dolor en la ciudad por el fallecimiento de Pablo Gabriel de Zavaleta, a los 39 años

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La comunidad de Arrecifes atraviesa horas de profunda consternación por la muerte de Pablo Gabriel de Zavaleta, un joven muy querido y vinculado durante años al Club Atlético Almirante Brown.

08 de octubre de 2026 a las 10:10 a. m.

08 de octubre de 2026 a las 10:10 a. m.

La comunidad de Arrecifes atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse este miércoles el fallecimiento de Pablo Gabriel de Zavaleta, de 39 años. El joven fue hallado sin vida en un galpón de su propiedad, una noticia que generó consternación entre familiares, amigos, allegados y distintas instituciones de la ciudad.

Dolor y conmoción en la comunidad de Arrecifes La muerte de Pablo de Zavaleta provocó un fuerte impacto en Arrecifes, donde era conocido y querido por formar parte de una familia de amplia trayectoria y reconocimiento dentro de la comunidad.

La noticia volvió a generar tristeza entre vecinos que expresaron su pesar y acompañamiento hacia los familiares y allegados de Pablo en este difícil momento.

El vínculo de Pablo de Zavaleta con el Club Brown El Club Atlético Almirante Brown fue una de las instituciones que despidió públicamente a Pablo de Zavaleta con un mensaje de profundo pesar. Pablito, como era conocido, tuvo un estrecho vínculo con la entidad verdinegra.

Durante su trayectoria fue futbolista del club y también integró la comisión deportiva. Además, pertenecía a una familia históricamente ligada a la institución, ya que fue hijo y nieto de quienes llevaron su mismo apellido y ejercieron como presidentes del club.

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De esta manera, el apellido De Zavaleta quedó estrechamente asociado a la historia del Club Atlético Almirante Brown y a una pasión que se transmitió durante tres generaciones.

Una familia muy querida y el acompañamiento de Arrecifes La partida de Pablo generó muestras de pesar en distintos sectores de la sociedad arrecifeña. Su fallecimiento, ocurrido a los 39 años, dejó un profundo dolor entre quienes lo conocían y especialmente entre sus familiares y amigos.

En estas horas de tristeza, las expresiones de acompañamiento se multiplicaron hacia su círculo íntimo, con mensajes de condolencias y respeto ante la pérdida de un joven integrante de una familia muy querida en Arrecifes.