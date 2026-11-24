> Arrecifes será sede de dos importantes encuentros nacionales sobre medicina y deporte

Región

La ciudad recibirá el VII Simposio Argentino de Medicina del Deporte y el III Congreso de Cardiología del Deporte, con la participación de destacados especialistas del país.

Arrecifes será escenario este viernes 27 y sábado 28 de noviembre de dos importantes encuentros científicos dedicados a la medicina aplicada al deporte. Las actividades se desarrollarán en el Polo Educativo y Tecnológico, con la participación de profesionales de distintas especialidades, deportistas y referentes de la ciencia médica argentina.

Arrecifes recibirá el Simposio Argentino de Medicina del Deporte La primera jornada tendrá lugar el viernes 27 de noviembre, cuando se realizará el VII Simposio Argentino de Medicina del Deporte y Ciencias Aplicadas, organizado por la Asociación Argentina de Ciencias del Deporte (AACD).

La entidad es presidida por el médico arrecifeño Rubén «Pequi» Villa, quien es uno de los principales impulsores de la llegada de este encuentro científico a la ciudad. Su participación representa un factor importante para que Arrecifes pueda convertirse en punto de reunión de profesionales vinculados con la investigación, la medicina y el rendimiento deportivo.

El simposio propone un espacio de intercambio y actualización sobre diferentes aspectos relacionados con la actividad física y la salud, a partir de las experiencias y conocimientos de especialistas que trabajan en el ámbito deportivo.

La elección de Arrecifes como sede también permitirá acercar este tipo de actividades académicas a la comunidad local y regional, con una propuesta que reúne conocimientos científicos y experiencias vinculadas con el deporte de alto rendimiento.

El Congreso Argentino de Cardiología del Deporte tendrá su tercera edición La agenda continuará el sábado 28 de noviembre con el III Congreso Argentino de Cardiología del Deporte, organizado por la Asociación Argentina de Cardiología del Deporte (AACD), que preside el doctor Roberto Peidró.

El encuentro estará dedicado a una especialidad que ocupa un lugar central en el ámbito de la medicina deportiva, debido a la importancia de la salud cardiovascular en las personas que realizan actividad física, tanto de manera recreativa como competitiva.

Seguí leyendo Región Arrecifes: APREVIDE suspendió la final de fútbol entre Brown y la Peña de Boca

La realización de este tercer congreso nacional permitirá reunir a profesionales vinculados con la cardiología y el deporte para compartir conocimientos, experiencias y avances en una disciplina que requiere permanente actualización.

Ambas jornadas contarán con disertaciones de destacados especialistas y deportistas del país, en un programa científico que busca promover el intercambio entre distintas áreas del conocimiento médico y deportivo.

Cómo será la modalidad y quiénes participarán de la apertura Las actividades se desarrollarán bajo una modalidad mixta, con participación presencial y virtual. De esta manera, los encuentros permitirán la intervención de profesionales y asistentes que se encuentren en distintos puntos del país.

Uno de los momentos centrales será el acto de apertura oficial, previsto para el viernes a las 20:20, una vez finalizadas las exposiciones de la primera jornada.

La ceremonia contará con la presencia del intendente de Arrecifes, Fernando Bouvier, quien acompañará a los doctores Rubén Villa y Roberto Peidró, referentes de las dos instituciones organizadoras.