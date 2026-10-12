> Estudiantes de Villa Ramallo recibieron una distinción nacional por un proyecto ambiental

Región

El proyecto “Raíces en el mapa”, de la Escuela Secundaria N° 1 de Villa Ramallo, fue distinguido en la Feria Nacional de Educación 2026 por su trabajo sobre el arbolado urbano.

12 de octubre de 2026 a las 10:31 a. m.

12 de octubre de 2026 a las 10:31 a. m.

Estudiantes de la Escuela de Educación Secundaria N° 1 “Dr. José A. Nava” de Villa Ramallo recibieron una distinción nacional por “Raíces en el mapa”, una iniciativa que combina tecnología, estadística y conciencia ambiental para promover el cuidado de los árboles de la ciudad. El reconocimiento se entregó el 9 de octubre, durante una feria educativa realizada en San Luis.

Un proyecto de Villa Ramallo reconocido en la Feria Nacional de Educación 2026 La propuesta obtuvo la distinción “Participación distinguida” en la Feria Nacional de Educación en Ciencias, Tecnología, Artes y Matemática 2026, dentro del nivel secundario y el eje Matemática, en el área de Probabilidades y Estadística.

El trabajo surgió de los Itinerarios Formativos con orientación en Informática y fue seleccionado para representar a la Región 12 luego de destacarse en la instancia provincial. En esa etapa participaron 290 propuestas, de las cuales solamente 25 avanzaron a la instancia nacional.

Cómo funciona “Raíces en el mapa” y qué datos relevaron los alumnos La iniciativa utiliza Sistemas de Información Geográfica (SIG) y Google Earth para identificar, ubicar y registrar ejemplares del arbolado urbano. A través de estas herramientas digitales, los estudiantes desarrollaron un censo ambiental en la Plaza Manuel Belgrano y la plazoleta Manuel Mazón.

Durante el relevamiento, georreferenciaron los árboles y recopilaron información sobre sus nombres comunes, denominaciones científicas y estados de salud. De esta manera, el proyecto permite organizar datos sobre el patrimonio verde de esos espacios públicos y generar información que contribuya a su conocimiento y cuidado.

La propuesta integra contenidos de informática y matemática con una experiencia práctica vinculada al ambiente, al utilizar herramientas tecnológicas para observar y sistematizar información sobre el arbolado de Villa Ramallo.

Quiénes representaron a la escuela secundaria de Villa Ramallo La docente orientadora del proyecto fue Roxana Luján Casaldarnos, quien acompañó el desarrollo de la iniciativa y la participación de los estudiantes en las distintas instancias de la feria educativa.

Los expositores fueron Francisco Gabriel Robles y Samira Teresa Medina, quienes representaron a la institución en la instancia nacional.