> Villa Ramallo: Comenzó la construcción del nuevo edificio de la Escuela Secundaria N° 4

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La obra permitirá que la institución tenga una sede propia y deje de compartir instalaciones con la Escuela Primaria N° 27.

La construcción del nuevo edificio de la Escuela Secundaria N° 4 “Hebe Noemí Báez” de Villa Ramallo ya comenzó y representa un avance esperado por la comunidad educativa. La institución tendrá finalmente una sede propia en el barrio Las Ranas, después de varios años de gestiones y proyectos que no habían logrado concretarse.

Avanza la obra de la Secundaria N° 4 en Villa Ramallo El nuevo establecimiento estará ubicado en el predio de Santa María de Oro y Ameghino, en el barrio Las Ranas. Allí se construirá una sede destinada específicamente al funcionamiento de la escuela secundaria, con aulas, espacios administrativos y sectores educativos.

Actualmente, la Secundaria N° 4 comparte el edificio con la Escuela Primaria N° 27. La nueva infraestructura permitirá resolver esa situación y generar espacios adecuados para el desarrollo de las actividades educativas de los estudiantes y docentes.

Una inversión de más de $1.900 millones La obra fue adjudicada a través de la Licitación Pública N° 4/2026, con un presupuesto oficial de $1.916.739.667,19.

El proyecto contempla la construcción de un establecimiento pensado para responder a las necesidades propias de la comunidad educativa de la Secundaria N° 4. El inicio de los trabajos se produjo luego de completar el proceso de adjudicación correspondiente.

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La concreción de la obra representa además una mejora en materia de infraestructura educativa para Villa Ramallo, ya que permitirá que la institución cuente con un edificio diseñado específicamente para sus actividades.

Un proyecto que llevaba años de espera La construcción del edificio propio constituye una demanda de larga data para la comunidad educativa. En 2018, la Provincia y el Municipio habían acordado avanzar con el proyecto, aunque aquella iniciativa finalmente no llegó a concretarse.

Con el comienzo de los trabajos, la Escuela Secundaria N° 4 inicia ahora una nueva etapa. La expectativa está puesta en que, una vez finalizada la obra, docentes y estudiantes puedan desarrollar sus actividades en una sede propia, dejando atrás años de funcionamiento compartido.