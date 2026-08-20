Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
Región

Villa Ramallo: Comenzó la construcción del nuevo edificio de la Escuela Secundaria N° 4

La obra permitirá que la institución tenga una sede propia y deje de compartir instalaciones con la Escuela Primaria N° 27.

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
20 de agosto de 2026 a las 02:30 p. m.
Villa Ramallo: Comenzó la construcción del nuevo edificio de la Escuela Secundaria N° 4

La construcción del nuevo edificio de la Escuela Secundaria N° 4 “Hebe Noemí Báez” de Villa Ramallo ya comenzó y representa un avance esperado por la comunidad educativa. La institución tendrá finalmente una sede propia en el barrio Las Ranas, después de varios años de gestiones y proyectos que no habían logrado concretarse.

Avanza la obra de la Secundaria N° 4 en Villa Ramallo

El nuevo establecimiento estará ubicado en el predio de Santa María de Oro y Ameghino, en el barrio Las Ranas. Allí se construirá una sede destinada específicamente al funcionamiento de la escuela secundaria, con aulas, espacios administrativos y sectores educativos.

Publicidad

Las mas leidas de Región

1

San Antonio de Areco logró 12 distinciones y dos pases a la Feria Provincial de Ciencias

12/8, 10:46 a. m.
San Antonio de Areco logró 12 distinciones y dos pases a la Feria Provincial de Ciencias
2

San Pedro: Fiesta Nacional de la Ensaimada: miles de personas disfrutaron de la segunda jornada

17/8, 02:30 p. m.
San Pedro: Fiesta Nacional de la Ensaimada: miles de personas disfrutaron de la segunda jornada
3

Fatal siniestro en San Pedro: murió una persona tras el despiste e incendio de una EcoSport

19/8, 09:02 a. m.
Fatal siniestro en San Pedro: murió una persona tras el despiste e incendio de una EcoSport
4

San Pedro: Buscan intensamente a Lucas Andrade, un joven de 31 años desaparecido

17/8, 10:44 a. m.
San Pedro: Buscan intensamente a Lucas Andrade, un joven de 31 años desaparecido
5

San Pedro: Los padres de Fidelina contaron cómo fue el trágico accidente que terminó con la vida de su hija

11/8, 03:22 p. m.
San Pedro: Los padres de Fidelina contaron cómo fue el trágico accidente que terminó con la vida de su hija

Actualmente, la Secundaria N° 4 comparte el edificio con la Escuela Primaria N° 27. La nueva infraestructura permitirá resolver esa situación y generar espacios adecuados para el desarrollo de las actividades educativas de los estudiantes y docentes.

Una inversión de más de $1.900 millones

La obra fue adjudicada a través de la Licitación Pública N° 4/2026, con un presupuesto oficial de $1.916.739.667,19.

Publicidad

El proyecto contempla la construcción de un establecimiento pensado para responder a las necesidades propias de la comunidad educativa de la Secundaria N° 4. El inicio de los trabajos se produjo luego de completar el proceso de adjudicación correspondiente.

Seguí leyendo

Ramallo refuerza la seguridad con tecnología, pero crecen las dudas sobre sus resultados
Región

Ramallo refuerza la seguridad con tecnología, pero crecen las dudas sobre sus resultados

La concreción de la obra representa además una mejora en materia de infraestructura educativa para Villa Ramallo, ya que permitirá que la institución cuente con un edificio diseñado específicamente para sus actividades.

Publicidad

Un proyecto que llevaba años de espera

La construcción del edificio propio constituye una demanda de larga data para la comunidad educativa. En 2018, la Provincia y el Municipio habían acordado avanzar con el proyecto, aunque aquella iniciativa finalmente no llegó a concretarse.

Con el comienzo de los trabajos, la Escuela Secundaria N° 4 inicia ahora una nueva etapa. La expectativa está puesta en que, una vez finalizada la obra, docentes y estudiantes puedan desarrollar sus actividades en una sede propia, dejando atrás años de funcionamiento compartido.

Publicidad

Para Villa Ramallo, el avance también supone la incorporación de una nueva infraestructura educativa y la posibilidad de dar respuesta a una demanda que la comunidad venía planteando desde hace varios años.

ConstrucciónEscuelaVilla RamalloComunidad
WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...